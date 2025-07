Cotação do Ethereum em US$ 6 mil? Confira por que o ETH pode subir ainda mais

Bitcoin alcança valor de mercado realizado de US$ 1 trilhão pela primeira vez, enquanto altcoins lideradas pelo Ethereum atraem bilhões em capital especulativo.

A cotação do Ethereum pode subir ainda mais, aponta uma análise recente da Glassnode.

De acordo com a empresa, julho foi um mês explosivo para o Bitcoin.

Desse modo, o mercado marcou o período com um aumento na volatilidade, elevando o preço de US$ 105,4 mil para uma nova máxima histórica de US$ 122,7 mil.

Além disso, a empresa aponta que o momentum de curto prazo esfriou no final da semana.

Assim, o valor do Bitcoin vem se consolidando e se acumulando logo abaixo de sua máxima histórica desde então.

Glassnode destaca marco como sinal de maturidade e liquidez do Bitcoin

Segundo a empresa, a alta significativa no Bitcoin motivou uma onda de realização de lucros por parte dos detentores existentes e um fluxo de nova demanda por parte dos compradores.

Isso é monitorado cumulativamente pela métrica de Cap. Realizado, que mede a liquidez acumulada em dólares americanos armazenada no ativo.

A Glassnode destaca que este recente influxo de capital elevou o limite realizado do Bitcoin acima da marca de US$ 1 trilhão pela primeira vez.

‘Este é realmente um marco monumental para o Bitcoin, destacando seu profundo perfil de liquidez e sua crescente relevância no cenário macro.

Quanto maior o Bitcoin se torna, mais capital pode ser armazenado nele e maior o valor que pode ser liquidado por meio de transações.’ afirmou.

Especulação com altcoins aumenta

Segundo a empresa, a recente consolidação do Bitcoin é evidente, com a ação do preço permanecendo praticamente estável na última semana.

Em contraste, todos os outros setores de ativos digitais estão apresentando desempenho superior.

Esse movimento, segundo a Glassnode, é liderado principalmente pelo Ethereum. Além disso, ela aponta que essa tendência é ainda mais reforçada ao examinar as correlações setoriais.

Quase todos os setores de altcoins estão agora se movendo em sincronia, refletindo uma recuperação generalizada no mercado, em grande parte desvinculada de quaisquer fundamentos específicos do ativo, disse a empresa.

A Glassnode aponta que a magnitude da recente mudança no valor de mercado de altcoins foi bastante significativa.

Esta é uma das maiores altas em dólares americanos no valor de mercado agregado de altcoins, o que reforça a presença de um impulso contínuo na altseason.

Ethereum pode subir ainda mais

Ademais, a empresa também destaca que o total de contratos em aberto entre as principais altcoins (Ethereum, Solana, XRP, Doge) apresentou um aumento substancial desde o início de julho, passando de US$ 26 bilhões para impressionantes US$ 44 bilhões.

Segundo ela, a dominância do interesse aberto no Ethereum está agora em alta, destacando uma rotação notável no foco do mercado.

O capital e a atividade especulativa estão cada vez mais favorecendo o Ethereum em relação ao Bitcoin nas margens.

Para ilustrar a importância dessa tendência, a empresa compartilhou que o domínio do interesse aberto do Ethereum atingiu seu nível mais alto desde abril de 2023, com apenas 5% dos dias de negociação registrando um valor mais alto, marcando-o como um evento notável e um sinal de maior engajamento especulativo.

‘A dominância de volume entre Bitcoin e Ethereum torna essa tendência ainda mais evidente. Curiosamente, a dominância do Ethereum no mercado de perpétuos acaba de ultrapassar o Bitcoin pela primeira vez desde a mínima do ciclo de 2022, representando a maior distorção de volume a favor do Ethereum já registrada’, aponta.

Para a Glassnode, uma rotação tão significativa do volume de negociação confirma ainda mais a escala da rotação em direção ao setor de altcoins.

‘Portanto, podemos estar no início de uma altseason com o Ethereum liderando o mercado’, aponta.

Investidores realizam lucros na região de US$ 3.800

Conforme a empresa, ao examinar o perfil de Distribuição de Custo-Base do Ethereum, há uma concentração significativa de níveis de custo-base para investidores em torno de US$ 2.400 a US$ 2.800.

‘Os investidores que adquiriram tokens ETH pela última vez na faixa de US$ 2.400 a US$ 2.800 agora estão começando a distribuí-los, com a região de US$ 3.800 emergindo como um local onde muitos estão optando por retirar fichas da mesa’, afirmou.

De acordo com a Glassnode, é possível encontrar confluência entre vários modelos de avaliação on-chain para Ethereum e dados de perfil de volume.

Especificamente, a empresa destaca a Média Real de Mercado e o Preço Realizado Ativo fornecem dois modelos de custo-base ajustados que excluem moedas há muito tempo inativas e perdidas.

Esses ajustes oferecem uma imagem mais clara do preço médio pago por investidores economicamente ativos em comparação com o preço realizado, que é o custo-base médio por unidade de ETH.

Média real do mercado: US$ 2.500

Preço Realizado Ativo: US$ 3.000

Preço Realizado: US$ 2.100

‘Notavelmente, essas âncoras de avaliação limitam a densa distribuição de moedas observada na métrica CBD acima.

Esse alinhamento reforça a observação de que o Ethereum rompeu uma importante faixa de preço psicológica.

Também é provável que essa faixa de preço sirva como um importante nível de suporte caso o preço se corrija em direção a ela’, afirmou.

Nível-chave para alta do Ethereum

Para avaliar se o Ethereum pode subir ainda mais, a empresa recorre à banda de desvio padrão de +1 do Preço Realizado Ativo do Ethereum.

Ela atua como um limite para onde a pressão de venda pode começar a se intensificar.

Atualmente, o mercado considera o nível de +1σ, em US\$ 4.500, como uma zona superaquecida.

Segundo a análise, no ciclo atual, essa faixa de preço já serviu como nível de resistência em março de 2024, bem como durante o ciclo anterior de 2020-21.

Rompimentos acima desse limite tendem a coincidir com a euforia elevada do mercado e com uma estrutura de mercado insustentável.

‘Dessa forma, US$ 4.500 pode ser identificado como um nível crítico a ser observado, se ele for rompido e sustentado, o Ethereum pode continuar seu movimento especulativo e subir ainda mais’ concluiu.

