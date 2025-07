Anbima foca em tokenização e anuncia parceria para impulsionar o mercado no Brasil

Anbima e Fenasbac unem forças para criar rede de testes com foco em tokenização, promovendo inovação, sustentabilidade e capacitação no mercado financeiro brasileiro.

A Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) anunciou nesta semana uma nova parceria com a Fenasbac, a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central, com o objetivo de impulsionar a tokenização de produtos financeiros no Brasil.

O acordo marca o início de uma cooperação técnica focada em inovação, sustentabilidade e educação.

Aliança une expertise técnica da Fenasbac à capilaridade de mercado da Anbima

De acordo com o comunicado, as instituições vão criar um ambiente de testes colaborativo voltado ao desenvolvimento de soluções baseadas em ativos digitais, como criptomoedas e tokens.

A iniciativa quer conectar a expertise técnica da Fenasbac — fortemente ligada ao projeto Drex — com a capilaridade e articulação de mercado da Anbima.

O projeto inclui a construção de uma rede de testes para ativos tokenizados, que permitirá às instituições experimentarem novas formas de emissão, negociação e liquidação de ativos digitais.

Em suma, a proposta segue o conceito de open capital market, que prega abertura, colaboração e segurança regulatória.

Segundo Zeca Doherty, diretor-executivo da Anbima, a aliança combina o que cada instituição tem de melhor.

Estamos conectando dois ecossistemas distintos: um com expertise técnica e institucional; outro com ampla capilaridade e articulação de mercado. Juntos, conseguimos otimizar recursos, ampliar o alcance e potencializar ações conjuntas, afirmou.

Tokenização no Brasil



Sobretudo, a parceria começou a ser desenhada ainda em 2024 e pretende evoluir por etapas.

No primeiro momento, os esforços estarão concentrados em iniciativas de inovação, como eventos, workshops e pilotos práticos com tecnologia blockchain.

Na sequência, os trabalhos avançarão para as áreas de sustentabilidade financeira e capacitação profissional.

Além disso, a Anbima garantiu que os associados terão acesso direto ao conhecimento técnico gerado pelas iniciativas.

Além disso, a parceria deve oferecer capacitações específicas, fortalecendo a preparação do setor para lidar com os desafios da digitalização e da descentralização financeira.

A Fenasbac, por sua vez, já possui um histórico de colaborações com o Banco Central, incluindo sua participação no Lift Challenge, projeto que acelerou o desenvolvimento do Drex, a moeda digital brasileira.

Por fim, em maio de 2025, a Fenasbac também fechou um acordo com a CVM para ampliar a experimentação de soluções com blockchain.

