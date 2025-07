XRP em US$ 5? Saiba o que precisa acontecer para o valor do XRP voltar a subir

XRP enfrenta forte volatilidade, mas analistas apontam caminhos para a criptomoeda recuperar força e buscar a marca de US$ 5 nos próximos meses.

Apesar da queda de mais de 11% no valor do XRP nos últimos 7 dias, o sonho de ver o XRP em US$ 5 não acabou.

De acordo com uma análise de Biraajmaan Tamuly, o principal catalisador para esta alta será a aprovação dos ETFs spot de XRP.

A cotação do XRP, atualmente em US$ 3,06, atravessa um momento de forte volatilidade no mercado de criptomoedas.

Assim, após registrar o maior fechamento diário e semanal acima de US$ 3,45 na última semana, a moeda sofreu uma correção de quase 10% nos últimos dias.

Tamuly explica que o movimento de correção reduziu drasticamente o interesse em contratos futuros de XRP, com o open interest (OI) caindo para US$ 9,10 bilhões, uma queda de 16,8% desde terça-feira.

Segundo ele, essa retração sugere que muitos traders alavancados estão abandonando posições ou sofrendo liquidações, enfraquecendo a força especulativa no curto prazo.

Valor do XRP ainda pode subir

Ele também aponta que a queda também está relacionada ao aumento de atividade de baleias, grandes investidores que movimentam volumes significativos de XRP.

Já o analista Darkfost destacou que uma carteira ligada ao cofundador da Ripple, Chris Larsen, enviou mais de 50 milhões de XRP para corretoras, equivalente a US$ 140 milhões.

Assim somente na quinta-feira, 42 milhões de XRP saíram de carteiras privadas, número abaixo dos 84 milhões vistos na última sexta-feira, mas ainda suficiente para gerar impacto no preço.

Essa movimentação desencadeou a terceira maior liquidação de posições longas de XRP na Binance em 2025, com aproximadamente US$ 86 milhões sendo eliminados em poucas horas.

O aumento nas liquidações demonstra um ambiente de cautela, apesar do otimismo de médio prazo.

Apesar da correção recente, a estrutura de alta no longo prazo ainda está ativa. No gráfico de quatro horas, a zona acima de US$ 3,00 continua sendo crucial para o equilíbrio do mercado.

O nível de US$ 2,95 serviu como ponto de liquidez durante a queda de quinta-feira, reforçando sua importância como suporte imediato.

Níveis para o XRP subir

‘Se o preço romper US$ 3,25, analistas acreditam que haverá um novo impulso de alta, estabelecendo US$ 2,95 como fundo local.

Por outro lado, se a pressão vendedora continuar, a próxima região de liquidez entre US$ 2,66 e US$ 2,86 será testada’ disse.

De acordo com o analista, a zona de US$ 2,64, que foi uma resistência de várias semanas no segundo trimestre, pode virar um suporte estratégico.

Nesse cenário, os touros do XRP ainda mantêm o controle, desde que o preço não feche abaixo de US$ 3,00 e US$ 2,64 consecutivamente.

Assim, para o valor do XRP voltar a mirar US$ 5, será necessário retomar níveis acima de US$ 3,50 e sustentar um fluxo positivo de baleias.

O acúmulo de grandes carteiras, que hoje detêm 47,32 bilhões de tokens, precisa superar as recentes vendas para gerar confiança.

‘Além disso, uma quebra do patamar de US$ 4,00 abriria espaço para uma alta consistente, apoiada por novos investidores institucionais.’ finalizou.

