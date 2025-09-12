Cryptonews Price Predictions

Ásia acumula BTC em silêncio — poderá o ativo se tornar moeda de reserva global?

O Quirguistão se une ao Cazaquistão na criação de uma reserva de BTC
Anderson Mendes
Anderson Mendes
Pedro Augusto
Pedro Augusto
Por que confiar em nós?

Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Bitcoin hoje

Enquanto os mercados seguem focados em níveis técnicos de curto prazo, a Ásia Central surge como força inesperada para a próxima fase da adoção global do Bitcoin.

Ásia aposta no BTC

O Quirguistão se une ao Cazaquistão na criação de uma reserva de BTC. A região acumula ativos digitais em ritmo acelerado.

O parlamento quirguiz aprovou um plano para criar uma entidade estatal que minerará o ativo usando energia hidrelétrica excedente.

Segundo o ministro da economia, Bakyt Sydykov, apenas 10% do potencial hídrico do país é aproveitado. Isso deixa grande capacidade disponível para sustentar uma futura reserva nacional de BTC.

O volume de negociação nas 13 plataformas cripto do Quirguistão ultrapassou US$ 11 bilhões nos primeiros sete meses de 2025. A nível de comparação, o número é 200 vezes maior que em 2022.

Apesar de algumas sanções ligadas a transações russas, o setor cresce rapidamente.

O primeiro-ministro Sadyr Zhaparov disse a parceiros internacionais: ‘não politizem a economia’, reforçando que o Bitcoin já faz parte da resiliência nacional.

O Cazaquistão seguiu a mesma linha. O presidente Tokayev anunciou uma reserva estatal de ativos digitais recentemente.

📚Neste artigo, vamos falar um pouco mais sobre as melhores Bitcoin wallets para esclarecer as dúvidas dos usuários.

Ambições de reserva global

A Rússia já transfere parte de seus recursos para o Bitcoin. Japão, Coreia do Sul e Taiwan estudam iniciativas semelhantes.

Os Estados Unidos ainda lideram com 35% do hash power global, contra 17% da Rússia e 15% da China.

Analistas afirmam que essa acumulação constante pode transformar o Bitcoin em ativo de reserva global credível. Os ETFs continuam a se expandir.

Empresas já usam o Bitcoin como proteção de tesouraria.

Nos EUA, a senadora Cynthia Lummis propôs o ‘Bitcoin Act’.

Nesse sentido, o projeto mira reservar um milhão de BTC para os cofres nacionais, o que poderia acelerar essa trajetória.

Cenário técnico para o BTC

No gráfico de quatro horas, a previsão permanece otimista. Nele, o Bitcoin é negociado dentro de um triângulo ascendente.

A média móvel exponencial de 50 períodos (US$ 111.731) cruzou acima da 200-EMA (US$ 112.534). Esse sinal de alta é reforçado por fundos ascendentes desde agosto.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView
Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

O RSI em 62 mostra impulso crescente, mas sem excesso de compra. Os padrões de candle, como dojis seguidos por fechamentos fortes, sugerem convicção dos compradores.

Um rompimento acima de US$ 115.400 poderia abrir caminho até US$ 117.150 e US$ 118.617.

Dessa forma, o preço pode recuar para o pivô em US$ 113.395 ou até a zona de suporte entre US$ 112.000 e US$ 110.000.

Sobretudo, para traders, um fechamento acima de US$ 115.400 com volume gera sinal de compra.

O alvo imediato seria US$ 117.000 a US$ 118.600, com stops abaixo de US$ 112.000. Em prazos mais longos, superar US$ 118.600 poderia abrir caminho para US$ 130.000.

Assim, o Bitcoin caminha para se firmar não apenas como ativo especulativo, mas também como moeda de reserva global.

Altseason ganha força com destaque para SOL, BNB e DOGE

Segundo Guilherme Prado, analista da Bitget, a dominância do Bitcoin caiu para 52%, reforçando a narrativa de uma altseason no mercado.

Nesse sentido, o Solana se destacou ao superar os US$ 220, acumulando alta de 20% no mês.

O BNB, por sua vez, renovou sua máxima histórica, enquanto o Ethereum se consolida acima de US$ 4.400, apoiado por novas integrações DeFi e maior participação de investidores institucionais no staking.

Além disso, o mercado acompanha o lançamento do primeiro ETF de Dogecoin nos Estados Unidos, considerado um marco para a narrativa das memecoins.

Esse movimento fortalece a rotação de capital em direção a ativos de maior liquidez, principalmente nos setores de IA, DeFi e infraestrutura.

📚Para mais detalhes sobre a previsão Bitcoin 2025 e outras estimativas, continue lendo este nosso artigo.

