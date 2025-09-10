Cryptonews Conversas do Mercado

O preço do WLD primeiro subiu de forma consistente dentro de um canal de alta, depois deslizou para um canal de baixa em agosto.
token wld

A Worldcoin acabou de romper uma resistência de um ano com sua maior vela de volume da história, impulsionada pela listagem do WLD na Upbit, a maior exchange da Coreia do Sul.

Essa listagem abre uma grande exposição ao mercado cripto asiático e amplia a liquidez global, levando analistas a projetarem novas previsões de preço para a Worldcoin em patamares mais altos.

Nos fundamentos, a adoção está explodindo.

A Worldcoin atingiu uma nova máxima histórica em usuários ativos, subindo para a 7ª posição entre todas as L2s do Ethereum, com mais de 800 mil usuários ativos mensais em menos de 12 meses.

Já são mais de 15 milhões de usuários e 350 milhões de transações registradas, com rápida expansão nos EUA, América Latina, Ásia e África.

Todo esse momentum está aumentando a pressão compradora, e muitos traders enxergam espaço para o preço da Worldcoin buscar novas máximas se a demanda continuar acelerando.

Token WLD sobe 150% em 4 dias

O open interest em futuros da Worldcoin disparou para uma nova máxima histórica de US$ 852 milhões, sinalizando forte atividade especulativa e maior volatilidade no mercado.

O preço do WLD teve uma movimentação intensa: primeiro subiu de forma consistente dentro de um canal de alta, depois deslizou para um canal de baixa em agosto.

Em seguida, quando o preço encontrou suporte inesperado na zona de demanda perto de US$ 1,00, disparou direto para a resistência em US$ 2,20.

Um rompimento limpo acima desse nível confirmaria a continuidade da tendência altista.

O RSI esteve sobrecomprado, mas agora está resfriando, o que se alinha com a possibilidade de uma correção leve. Já o MACD continua altista, com o momentum ainda forte.

Se o preço recuar para a zona de demanda, esse será o ponto onde os compradores provavelmente voltarão a entrar pesado.

Dessa forma, mirando um movimento de +76% rumo a US$ 3 ou mais.

Por enquanto, o preço está se mantendo próximo a um suporte-chave em US$ 1,80. Há outro nível de suporte em torno de US$ 1,60 caso a pressão vendedora aumente.

Isso torna o próximo movimento crítico: ou o preço retoma para US$ 2,20 e além, ou escorrega em direção a suportes mais profundos.

Best Wallet Token ($BEST) pode ser a próxima cripto 100x

A Best Wallet (BEST) alimenta uma das melhores carteiras de criptomoedas do mundo.

Esta oferece aos usuários uma plataforma all-in-one para fazer staking, gerar rendimento e realizar swaps diretamente em um aplicativo móvel top-rated.

Ela suporta ativos em mais de 60 blockchains e oferece algumas das menores taxas de swap do mercado.

Assim, corrigindo as limitações das versões de 2021 e adicionando benefícios como swaps de tokens e staking.

Os tokens BEST alimentam o ecossistema, garantindo baixas taxas, recursos exclusivos e um rendimento de staking de 84% já ativo.

A equipe da Best Wallet planeja lançar uma exchange descentralizada (DEX) e um cartão de débito cripto para facilitar os gastos do dia a dia.

Os usuários também terão acesso antecipado exclusivo a novos ICOs por meio da função Upcoming Tokens, ganhando vantagem em novos lançamentos.

A compra é simples: você pode adquirir BEST diretamente no app com cartão ou trocando ETH/USDT.

Worldcoin

