Charles Hoskinson investe milhões: como isso pode impactar o ADA?

Charles Hoskinson, fundador da rede Cardano (ADA), promete investir US$ 200 milhões no sistema de saúde dos Estados Unidos.

Em uma conferência recente em Las Vegas, Charles Hoskinson, matemático e desenvolvedor da Cardano, apresentou um ousado plano que une inteligência artificial (IA) e blockchain para consertar o sistema de saúde dos Estados Unidos.

A proposta impulsionou previsões otimistas para o preço do ADA.

Charles Hoskinson promete revolucionar setor de saúde

Chamando o sistema de saúde de ‘completamente quebrado’, Hoskinson se comprometeu a investir US$ 200 milhões de sua própria fortuna para enfrentar o desafio.

Assim, a Cardano acaba se posicionando como protagonista da inovação blockchain aplicada ao mundo real.

Ele também destacou que integrar inteligência artificial será crucial para simplificar processos e criar uma nova era de saúde centrada no paciente.

Charles Hoskinson critiques the US healthcare model, investing $200M in a patient-centered AI & blockchain clinic in Gillette, Wyoming. A test for tech-driven alternatives. #Cardano pic.twitter.com/a77W9SKH9k — Vincent Bu Lu (@VincentBuLu1) September 9, 2025

Nesse sentido, já havia proposto anteriormente uma solução baseada em Cardano para migrar registros médicos com segurança para a blockchain.

Essa medida protegeria a privacidade dos pacientes e, ao mesmo tempo, daria aos médicos acesso universal aos dados.

Uma blockchain focada em privacidade, como a Midnight, poderia se encaixar perfeitamente nessa visão. A rede forneceria a infraestrutura necessária para lidar com informações sensíveis em grande escala.

Se essa iniciativa for concretizada, a utilidade prática da Cardano aumentaria consideravelmente.

Esse movimento sustentaria previsões otimistas para o preço do ADA, em um momento em que a rede precisa expandir urgentemente seu ecossistema prático.

ADA mira US$ 1 após recuperar suporte

O ADA teve desempenho positivo nos últimos 7 dias, acumulando ganhos de 4,7% no período e avançando próximo ao nível de US$ 0,90.

A criptomoeda acabou de se recuperar de uma linha de tendência de suporte importante. Esse movimento abre espaço para um avanço em direção ao nível psicológico de US$ 1, com impulso crescente para alvos ainda mais altos.

Gráfico do Cardano (ADA) no TradingView

Se o ADA romper seu padrão de cunha ascendente, o preço pode acelerar rapidamente para US$ 1,20.

Em seguida, poderia buscar US$ 1,40 e até US$ 2,00, oferecendo uma valorização de até 129% em relação ao nível atual.