Trabalhadores de Hong Kong faziam mineração cripto com eletricidade de casas de repouso

As autoridades informaram que os homens instalaram oito máquinas de mineração cripto nos forros falsos de duas casas de repouso.

Dois técnicos de Hong Kong foram presos após supostamente desviar eletricidade e acesso à internet de casas de repouso para pessoas com deficiência para alimentar uma operação clandestina de mineração cripto.

Segundo o South China Morning Post, a operação irregular fez com que as contas de eletricidade disparassem em até HK$ 9.000 (US$ 1.153), levantando suspeitas entre os funcionários e levando à investigação policial.

As autoridades informaram que os homens, de 32 e 33 anos, instalaram oito máquinas de mineração nos forros falsos de dois escritórios de casas de repouso — cinco em Sham Shui Po e três em Kwun Tong.

Mineração cripto drenava energia e internet secretamente

As máquinas funcionavam sem parar, consumindo eletricidade e largura de banda dos sistemas das instituições.

O caso veio à tona quando uma das casas de repouso relatou queda no desempenho da internet e aumento incomum no consumo de energia.

O inspetor Ng Tsz-wing, da unidade de crimes financeiros e tecnológicos do distrito policial de Sham Shui Po, disse que a equipe de TI da instituição encontrou equipamentos não autorizados escondidos acima do forro durante uma inspeção de rotina.

‘Após investigação e análise aprofundadas, a polícia descobriu que os dois homens de uma empresa de engenharia aproveitaram os trabalhos de atualização das instalações em agosto para conectar as máquinas de mineração à rede e ao sistema elétrico das instituições’, afirmou Ng.

‘E então prosseguiram com a mineração de criptomoedas.’

Os suspeitos, que já trabalhavam há vários anos na empresa de engenharia, foram presos na sexta-feira em Mong Kok e Sham Shui Po.

Além disso, a polícia acredita que a operação não fazia parte de um esquema maior, tratando-se de um incidente isolado.

Lei local prevê até cinco anos de prisão por furto de eletricidade

Embora ainda não se tenha os nomes das instituições envolvidas, as autoridades continuam investigando. Sob a Lei de Furto de Hong Kong, o uso não autorizado de eletricidade pode resultar em pena máxima de cinco anos de prisão.

Sobretudo, o inspetor Ng pediu que o público se mantenha atento durante reformas em instalações:

‘As pessoas também devem prestar mais atenção às contas de eletricidade e ao uso da rede, realizar verificações relevantes e notificar a polícia caso encontrem circunstâncias suspeitas.’

O presidente honorário da Federação de Tecnologia da Informação de Hong Kong, Francis Fong Po-kiu, destacou que os custos de mineração cripto como o Bitcoin são altos por conta da alta demanda de energia das máquinas.

‘É como deixar o ar-condicionado ligado o dia inteiro’, disse Fong. ‘Algumas pessoas más podem correr o risco de infringir a lei para economizar eletricidade e gerar seu bitcoin.’

Influenciador de cripto ‘CP3O’ condenado por esquema de cryptojacking de US$ 4,5 milhões

No mês passado, Charles O. Parks III, conhecido online como ‘CP3O’, foi condenado a um ano e um dia de prisão por orquestrar um esquema de cryptojacking no valor de US$ 4,5 milhões.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Parks roubou poder computacional e armazenamento de grandes provedores de nuvem.

Em seguida, os utilizou para minerar criptomoedas ilegalmente entre janeiro e agosto de 2021.

O DOJ afirmou que Parks converteu seus ganhos ilícitos em dinheiro e os usou para financiar um estilo de vida luxuoso.

Estes incluíam uma Mercedes-Benz, estadias em hotéis de luxo, joias e viagens de primeira classe.

Apesar de se apresentar nas redes sociais como um ‘sucesso cripto autoconstruído’, as autoridades afirmam que sua riqueza tinha como base a fraude.

