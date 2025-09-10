Métrica-chave para a Ripple sobe 93% — valor do XRP rumo a US$ 5?
Apesar da queda para US$ 2,97 nas últimas 24h, a confiança no valor do XRP voltou a crescer depois que a plataforma de previsão Polymarket elevou para 93% as chances de aprovação de um ETF da criptomoeda até o fim de 2025.
O movimento representa uma guinada importante, já que coloca o token da Ripple em posição semelhante à do Bitcoin e do Ethereum, os únicos criptoativos que contam com produtos desse tipo nos Estados Unidos.
Um ETF de XRP abriria espaço para investidores tradicionais acessarem o ativo sem precisar comprá-lo diretamente.
Isso significa a entrada de capital de fundos de pensão, gestores de ativos e investidores de perfil conservador que preferem a segurança de instrumentos regulados.
A base jurídica para essa confiança cresceu após a vitória da Ripple contra a SEC.
A decisão de que o XRP não é um valor mobiliário em negociações secundárias eliminou um dos maiores entraves regulatórios.
Embora ainda haja desafios, o precedente fortaleceu a legitimidade do token e pavimentou o caminho para uma adoção mais ampla nos mercados financeiros.
Ripple gasta US$ 3 bilhões em aquisições
A expansão da empresa também sustenta a narrativa de crescimento. A Ripple já desembolsou mais de US$ 3 bilhões em aquisições e investimentos estratégicos.
O objetivo é diversificar seus serviços além dos pagamentos e conquistar espaço em setores como crédito e intermediação institucional.
Um dos movimentos mais significativos ocorreu em abril, quando a Ripple comprou a plataforma Hidden Road por US$ 1,25 bilhão.
A aquisição, uma das maiores da história dos ativos digitais, reforça o compromisso da empresa em criar soluções atrativas para bancos, governos e grandes corporações.
Essas aquisições também servem para garantir presença em mercados estratégicos e avançar em jurisdições onde licenças regulatórias já estão estabelecidas; disse Mike Ermolaev, analista e fundador da Outset PR.
O modelo dá à Ripple uma vantagem global, difícil de ser replicada por concorrentes.
Valor do XRP: estrutura técnica aponta para rompimento
No campo técnico, o XRP negocia próximo de US$ 2,95, próximo ao topo de um triângulo descendente no gráfico de 12 horas.
A configuração mostra suporte em US$ 2,75 e uma linha de tendência de baixa formada desde julho.
De acordo com o analista Ali Martinez, uma quebra acima desse padrão poderia levar o preço para zonas de US$ 3,10 a US$ 3,40, regiões que podem oferecer resistência temporária.
Se a força se mantiver, o ativo poderia mirar patamares de US$ 4,20 e, em cenário mais otimista, US$ 5.
No entanto, uma falha em romper essa barreira pode arrastar o preço de volta para US$ 2,75 ou até mesmo US$ 2,65, anulando a configuração de alta.
Consolidação longa e interesse em derivativos
O mercado de futuros mostra sinais de preparação para volatilidade.
Dados da Coinglass indicam que o Open Interest em contratos de XRP alcançou US$ 7,94 bilhões, bem acima dos números de meses anteriores.
Esse crescimento demonstra forte participação de traders em derivativos.
Embora não aponte direção clara, mostra que o mercado se prepara para movimentos mais amplos após quase 300 dias de consolidação entre US$ 2 e US$ 3.
O trader conhecido como Galaxy afirmou que o ativo ‘está sem espaço para compressão’, destacando que a proximidade do rompimento se torna inevitável diante do cenário.
Para o estrategista EGRAG Crypto, a marca de US$ 2,94 já foi superada, mas a barreira mais importante está na média móvel simples de 33 dias, atualmente em US$ 2,98.
Um fechamento consistente acima desse nível reforçaria a tendência de alta.
O próximo desafio seria a média de 55 dias, em US$ 3,06, que consolidaria o domínio dos compradores.
A partir daí, o alvo mais relevante seria US$ 3,40, máximo alcançado em janeiro, considerado ponto decisivo para liberar espaço rumo a US$ 4,20 e, possivelmente, US$ 5.
