Trump’tan “Bitcoin’in En İyi Açıklaması” Paylaşımı – Sırada 125 Bin Dolar mı Var?

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından “tüm zamanların en iyi Bitcoin açıklaması” olarak nitelendirilen bir videoyu paylaştı.

Paylaşılan içerik, Coin Center’dan Peter Van Valkenburgh’ün 2018 tarihli Senato ifadesine ait ve Bitcoin’in merkeziyetsiz yapısını, kullanıcı gizliliğini nasıl koruduğunu ve aracıları nasıl ortadan kaldırdığını detaylı şekilde anlatıyor.

Trump’ın paylaşımı, videonun yeniden viral hale gelmesini sağlarken, kripto para topluluğunda da geniş yankı uyandırdı. Van Valkenburgh’ün açıklamaları, Bitcoin’in finansal sistemleri dönüştürme potansiyelini vurgularken, Trump’ın bu içeriği sahiplenmesi, başkanlık yarışında kripto dostu politikaların süreceğine dair önemli bir sinyal olarak yorumlanıyor.

Bitcoin’in yeniden 125 bin dolara doğru bir ralli yapabileceğine yönelik beklentiler, bu tür siyasi desteklerin artmasıyla birlikte daha da güç kazanıyor.

Bitcoin’de Yeni Zirve Kapıda mı? Trump’tan Güçlü Destek, Kurumsal Talep Rekor Kırıyor

Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 123.091 dolardan sonra 118.000 dolar seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ederken, analistler sıradaki psikolojik eşiğin 125.000 dolar olduğunu belirtiyor. Bu kritik eşik öncesinde, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Bitcoin’e yönelik güçlü sosyal medya desteği dikkat çekiyor.

Kaynak: TradingView

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Bitcoin’i “devrimsel ve kaçınılmaz” olarak tanımlayan bir videoyu paylaşarak, kripto para birimine yönelik desteğini bir kez daha yineledi.

Trump’ın geçmişte yaptığı açıklamaların ardından BTC fiyatında sert yükselişler görülmüştü. Özellikle “kripto uçuşa geçti” ifadesi, Bitcoin’in 120.000 doları aşan yükselişine zemin hazırlamıştı.

Son destek açıklaması, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e rekor düzeyde ilgi gösterdiği bir döneme denk geldi.

SoSoValue verilerine göre, 14-18 Temmuz haftasında spot Bitcoin ETF’lerine 2,39 milyar dolarlık giriş oldu. Bu, üst üste altıncı haftada da net giriş yaşandığını gösteriyor.

Kurumsal benimseme hızla artarken, Bitcoin’i bilançosunda tutan şirket sayısı da dikkat çekiyor. 5 Haziran’da 124 olan bu sayı, 273’e yükseldi.

Trump’ın paylaşımı aynı zamanda Cuma günü Beyaz Saray’da imzaladığı ve “Kripto Haftası” olarak anılan süreçte Kongre’den geçen GENIUS Yasası sonrası geldi. “Adını benden aldılar,” diye espri yapan Trump, yasayı “kripto topluluğu için dev bir onay” olarak tanımladı.

Teknik analiz tarafında, Bitcoin’in mevcut konsolidasyonu bir boğa flaması olarak değerlendiriliyor. Bu formasyonlar genellikle yukarı yönlü kırılımlarla sonuçlanıyor ve analistler, 123.000 doların üzerinde yeni rekorların gelebileceğini düşünüyor. Kurumsal talebin sürmesi ve regülasyonlarda atılan olumlu adımlar, bu beklentiyi daha da güçlendiriyor.

Kurumsal Sermaye Bitcoin’i Yeni Bir Fiyat Keşif Aşamasına Taşıyor: 150 Bin Dolar Kaçınılmaz mı?

Bitcoin, kurumsal yatırımcıların rekor düzeydeki ilgisiyle tarihi bir fiyat keşif aşamasına girmiş durumda. Analistler, bu ivmenin devam etmesi halinde Ekim başında 150.000 dolar seviyesinin test edilebileceğini öngörüyor.

Kripto saklama şirketi Copper’ın araştırma başkanı Fadi Aboualfa, Bitcoin’in 150.000 dolara ulaşmasının artık “kaçınılmaz” olduğunu belirtiyor. Bu tahmini destekleyen verilere göre, son 100 gün içinde spot Bitcoin ETF’leri toplamda 165.000 BTC biriktirdi. Her 10.000 BTC’lik alımın fiyat üzerinde ortalama %1,8’lik artış etkisi yarattığı görülüyor.

Fairlead Strategies’ten Katie Stockton da kısa vadede 135.000 dolar seviyesini “makul hedef” olarak gösteriyor. Stockton’un bu tahmini yalnızca birkaç gün önce agresif bir öngörü olarak görülürken, kurumsal benimsemenin ivme kazanmasıyla artık daha olası bir hedef haline geldi.

Zincir üstü veriler de piyasanın gücünü doğruluyor. Tüm Bitcoin adreslerinin yaklaşık %98’i kârda bulunurken, yalnızca son yedi günde 236,5 milyar dolarlık büyük çaplı BTC transferi gerçekleşti.

Kurumsal ilginin artışı, MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor’un “Alçakgönüllü kal, satoshileri biriktir” sözleriyle de kendini gösterdi. Şirketin yeni birikim stratejileri üzerinde çalıştığına dair sinyaller veren Saylor’un açıklamaları, piyasada yankı uyandırdı. Sadece geçen hafta 58 şirket toplamda 7.700 BTC daha portföylerine ekledi.

Kripto borsası OKX’in Ticari İşlerden Sorumlu Başkanı Lennix Lai, Cryptonews’e bu gelişmeleri değerlendirirken, “Bu, dijital varlıkların küresel finans sistemine entegrasyonunda uzun vadeli yapısal bir dönüşüm anlamına geliyor,” ifadesini kullandı.

Lai, ETF’lere yönelik rekor girişler, olumlu yasal düzenlemeler ve stablecoin benimsenmesindeki artışı bu dönüşümün başlıca tetikleyicileri olarak gösterdi. Piyasadaki coşkunun da bu tabloyu desteklediği vurgulanıyor.

Trump Etkisi ve Teknik Formasyonlar Bitcoin’i $125.000 Hedefine Taşıyor

Donald Trump’ın kripto paralara yönelik desteği, tarih boyunca Bitcoin fiyatında önemli hareketlere yol açtı. 2024 seçim gecesi, Trump’ın zaferi açıklanır açıklanmaz Bitcoin, yaklaşık 69.500 dolardan 75.000 doların üzerine hızla tırmandı. Tek gecede yaşanan %8,5’lik bu yükseliş, yatırımcıların kripto dostu düzenlemelere yönelik beklentileriyle tetiklendi.

Seçim sonrası rallisi 2024 Aralık ayına kadar sürdü ve Bitcoin, Trump’ın Amerika’yı “dünyanın kripto başkenti” yapma vaatleri ışığında ilk kez 100.000 dolar seviyesini aşmayı başardı.

Şu anki teknik analizler, yükselişin devam edeceğine işaret ediyor. Oluşan boğa pennant formasyonu, alıcıların fiyatı konsolide edip yeni bir yükseliş hareketine hazırlanmakta olduğunu gösteriyor. Öne çıkan direnç seviyeleri ise 125.000 ve 130.000 dolar civarında bulunuyor; bu seviyeler önemli kırılma noktaları olarak izleniyor.

Bitcoin hakimiyeti ise Haziran’daki %65 seviyesinden %60’a geriledi. Bu durum, yatırımcıların dikkatini altcoinlere kaydırdığına işaret ediyor. Ancak uzmanlar, Bitcoin’in bir sonraki aşamada liderliği yeniden ele almasını bekliyor.

Copper araştırması, Bitcoin fiyatının 140.000 ila 200.000 dolar arasında aşırı ısınmaya başlayacağını ve bunun da doğal bir kar realizasyonu fırsatı yaratacağını öngörüyor.

Geleceğe baktığımızda, kurumsal olgunlaşmanın ön planda olmaya devam edeceği ve emeklilik fonları ile şirket kasalarının sosyal medya kaynaklı spekülasyonların yerine kalıcı fon girişlerini destekleyeceği vurgulanıyor.