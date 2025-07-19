Trump GENIUS Yasasına İmza Attı: Benim Adımı Taşıyor!

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Cuma öğleden sonra düzenlenen törende GENIUS Yasası’nı imzalayarak kripto politikalarında dönüm noktası yarattı.

Trump’tan GENIUS Yasası Onayı

“ABD Stablecoin’leri için Ulusal Yeniliği Yönlendirme ve Kurma” anlamına gelen GENIUS Yasası’nın imza töreninde, Trump keyifli ve esprili bir tavırla, “Çok çalıştık. Bu çok önemli bir yasa—GENIUS Yasası—adını benim üzerimden verdiler,” dedi

“Hepinize teşekkür ederim. Bu gerçekten müthiş bir yasa.”

.@POTUS: "The GENIUS Act — they named it after me." 🤣 pic.twitter.com/TpqvTCmNxO — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 18, 2025

Trump, kripto topluluğuna yönelik yıllardır süren küçümsemelere de dikkat çekerek, “Tüm kripto camiasına şunu söyleyeyim, yıllarca alay konusu oldunuz, görmezden gelindiniz, gözden çıkarıldınız,” ifadelerini kullandı.

“Hatta daha bir buçuk yıl öncesine kadar umursanmazdınız—ama bugün bu yasa imzalanmasıyla büyük bir onay aldınız.”

Kripto Yasalarında Zafer: ABD Yasama Organından Gelen Tepkilere Rağmen Onaylandı

Trump’ın açıklamaları, GENIUS Yasası’nın Perşembe günü Temsilciler Meclisi’nden 308-122 oyla geçmesinden bir gün sonra geldi.

Cumhuriyetçi Parti’nin kendi ilan ettiği “Kripto Haftası” çerçevesinde gerçekleşen bu oylamada, ana stablecoin yasası olan GENIUS Act, CLARITY Act ve Anti-CBDC Act ile birlikte tartışmaya açıldı.

Ancak, Salı günü yapılan usul oylamasında üç kripto yasası da başarısız olmuş, bu süreçte Trump gece geç saatlerde muhalif milletvekilleriyle görüşmeler gerçekleştirmişti.

GENIUS Yasası’nın onaylanması kripto camiasında büyük memnuniyetle karşılanırken, bazı üst düzey Demokratlar yasa tasarılarının ilerlemesine karşı çıktı.

Demokrat Kongre Üyesi Maxine Waters, üç önemli kripto yasasına karşı “Anti-Kripto Yolsuzluk Haftası” başlatarak tepki gösterdi.

Waters, yaptığı açıklamada, “Bu yasalar, çalışan Amerikalıları riske atıyor ve onları gelecekte finansal bir krizle karşı karşıya bırakıyor—hepsi Donald Trump’ın kripto dolandırıcılıklarını meşrulaştırmak için” ifadelerini kullandı.