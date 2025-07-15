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Cryptonews Bitcoin Haberleri

Analistten Bitcoin İçin 135 Bin Dolar Tahmini!

Bitcoin Btc Piyasa
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
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Tanınmış kripto analisti ve Fairlead Strategies kurucusu Katie Stockton, Bitcoin‘in orta vadede 135.000 dolara ulaşabileceğini söyledi. Pazartesi günü CNBC’ye konuşan Stockton, BTC’nin “düzeltme aşamasından” önce yükselişe geçeceğini söyledi.

Analist, bu büyük kırılmadan önce yaklaşık 8 haftalık bir konsolidasyon döneminin yaşandığını belirtti.

Şirket, düzeltme aşamasından geçen trendin yörüngesinin korunacağını varsayarak Bitcoin fiyat tahminini açıkladı.

Stockton, Bitcoin için orta vadeli fiyat tahminlerinin 135.000 dolar olduğunu belirtti.

Kurumsal yatırımcı ilgisinin de desteğiyle yeniden ivme yakalayan Bitcoin, pazartesi günü 123 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şu anda 265’ten fazla şirketin bilançosunda Bitcoin bulunuyor. 5 Haziran’da ise bu sayı 124’tü.

“BTC’yi Takip Eden Hisse Senetleri Artış Görebilir”

Stockton, BTC piyasasını izleyen Coinbase ve Michael Saylor liderliğindeki Strategy’nin hisse senetlerinin de iyi performans gösterebileceğini söyledi. Analist, Ethereum ve XRP’nin de fiyat hareketlerine değinerek “kripto piyasası genelinde pozitif fiyat hareketlerinin görüldüğünü” belirtti.

CNBC’ye konuşan Stockton, “Teknik açıdan bakıldığında, bazıları büyük ve bazıları küçük olmak üzere eyleme dönüştürülebilir kırılmalar görüyoruz” dedi.

Stockton, hisse senetlerinin performansına değinerek Coinbase hissesinde görülen fincan kulp formasyonunun da pozitif görünümü desteklediğini belirtti.

Strategy (eski adıyla MicroStrategy) de uzun vadeli yükseliş trendini korudu ve şu anda kısa vadeli kırılma gerçekleştiriyor.

Stockton, “Dolayısıyla piyasa genelinde pozitif fiyat hareketlerinin görüldüğü söylenebilir” dedi.

Bitget Wallet’ın Pazarlama Müdürü Jamie Elkaleh, Bitcoin’in yükselişinin artan kurumsal yatırımcı ilgisinden kaynaklandığını söyledi. Cryptonews’e konuşan Elkaleh, ETF talebinin yükselişin devam edeceğine işaret ettiğini belirtti.

Elkaleh, “Kısa vadeli geri çekilmenin gerçekleşme olasılığı düşük görünüyor. Bitcoin’in önümüzdeki haftalarda daha yüksek seviyeleri test etme ihtimali var” dedi.

Ethereum ETF’lerinin kaydettiği girişlere rağmen Bitcoin hakimiyetinin yüksek olduğunu belirten Elkaleh, “BTC hakimiyeti %62’nin altına düşmediği ve ETH/BTC fiyatı güçlendiği sürece Bitcoin Ethereum’un büyümesini sınırlandırmaya devam edecektir” dedi.

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