Trump’ın Desteğiyle Kripto Yasaları Meclisten Geçti – Şimdi Ne Olacak?

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ABD Temsilciler Meclisi, 16 Temmuz’da yapılan oylamada 215’e karşı 211 oyla önemli bir usul önergesini kabul ederek; GENIUS stabilcoin tasarısı, Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası (CLARITY Act) ve Merkez Bankası Dijital Parası (CBDC) Gözetimine Karşı Yasa’nın nihai oylamaya geçmesinin önünü açtı.

Bu kritik gelişme, Başkan Donald Trump’ın Salı gecesi Oval Ofis’te yaptığı müdahalenin ardından sadece 24 saat içinde gerçekleşti.

“Kripto Haftası” kapsamında 15 Temmuz’da yapılan ilk oylamada tasarılar 196’ya karşı 223 oyla reddedilmişti. Bu sürpriz yenilgi, Trump yönetiminin kapsamlı dijital varlık yasalaştırma çabalarını raydan çıkarma riski taşıyordu. Ancak yeni oylama, tasarıların yeniden ivme kazanmasını sağladı.

BREAKING: 🇺🇸 US HOUSE JUST PASSED #BITCOIN AND CRYPTO BILLS REVOTE ON MOTION



HERE WE GO!!! pic.twitter.com/bfC9pIXhEV — Vivek⚡️ (@Vivek4real_) July 16, 2025

Trump’ın Müdahalesi Sonuç Verdi: Demokratların Koordineli Direnişine Rağmen Kripto Yasaları Geçti

Temsilciler Meclisi’ndeki usul oylamasında hiçbir Demokrat “evet” oyu vermedi. Oylamanın sonucu, Başkan Donald Trump’ın doğrudan müdahalesinin ardından Cumhuriyetçilerin sağladığı birlik sayesinde belirlendi.

Haziran ayında Senato’da 68’e karşı 30 oyla kabul edilen GENIUS Act, 18 Demokrat’ın da desteğini alarak iki partili bir uzlaşmayla geçmişti. Bu stabilcoin odaklı yasa tasarısı, bu hafta içinde Başkan Trump’ın masasına ulaşabilir. Bu da, ABD Kongresi’nin her iki kanadından geçen ilk büyük kripto para yasası anlamına gelecek.

Trump’ın Salı gecesi Oval Ofis’te 11 kararsız Cumhuriyetçi vekille gerçekleştirdiği görüşme belirleyici oldu. Bu toplantının ardından söz konusu üç yasa tasarısının ilerlemesi için gerekli destek sağlandı.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçilerin “yarın sabah yapılacak oylamada Kural lehine oy vermeyi kabul ettiklerini” duyurdu.

Bu gelişme, Cumhuriyetçi cephede CBDC (Merkez Bankası Dijital Parası) yetkilerine dair süregelen endişelere rağmen gerçekleşti.

Oysa GENIUS Act açıkça, bu yasanın “Fed’in kamuya doğrudan hizmet sunma yetkisini genişlettiği şeklinde yorumlanamayacağını” belirtiyor.

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Salı günkü usul oylamasında 13 Cumhuriyetçi vekil “hayır” oyu kullandı. Gerekçeleri, yasa tasarısında yer alan açık yasaklayıcı ifadelere rağmen, CBDC (Merkez Bankası Dijital Parası) çıkarılmasına dair endişelerdi.

İsyancı vekiller arasında Georgia’dan Marjorie Taylor Greene, Teksas’tan Chip Roy ve Arizona’dan Andy Biggs gibi etkili muhafazakâr isimler yer aldı.

Temsilciler Meclisi liderliği, Senato’dan geçen versiyonun değişiklik yapılmadan ilerletilmesi stratejisini benimsemişti. Amaç, tasarının Trump’ın masasına mümkün olan en hızlı şekilde ulaşmasını sağlamaktı. Bu yaklaşım, daha tartışmalı kripto düzenlemeleriyle birlikte paketlenerek uzun sürecek kongre pazarlıklarının önüne geçmeyi hedefliyordu.

GENIUS Act, stabilcoin ihraççılarına yönelik federal lisanslama gerekliliklerini getirirken, bu dijital varlıkların ABD doları ya da eşdeğer likit varlıklarla tamamen desteklenmesini zorunlu kılıyor.

Ayrıca, olası iflas senaryolarında tüketici korumalarını da içeriyor; bu kapsamda, stabilcoin sahipleri diğer alacaklılara göre öncelikli ödeme hakkına sahip olacak.

Bu gelişmeler, Trump yönetiminin “Kripto Haftası” olarak ilan ettiği dönemdeki yasal düzenleme hamlesinin son aşamasına denk geldi.

Öte yandan, federal bankacılık düzenleyicileri pazartesi günü yayımladıkları kılavuzda, bankaların kripto para saklama hizmeti sunabileceğini net şekilde belirtti. Bu, hem vekil (fiduciary) hem de gayri vekil (non-fiduciary) statüsünde geçerli olacak.

Ayrıca, bankaların denetiminde “itibar riski” kriterinin artık göz önünde bulundurulmayacağı da bildirildi; bu da geleneksel finans kurumları için kripto varlıklarla çalışma konusunda önemli bir kapı araladı.

The GENIUS Act is clear: the @federalreserve does not have authority to issue a CBDC.



Chairman @SenatorTimScott will continue pushing back on any overreach from the Federal Reserve. pic.twitter.com/1xEUWyd50V — U.S. Senate Banking Committee GOP (@BankingGOP) July 16, 2025

Anti-CBDC Gözetim Devleti Yasası, Fed’in merkez bankası dijital para birimi (CBDC) ihraç etmesini açıkça yasaklıyor. CLARITY Act ise dijital varlıklar için kapsamlı bir piyasa yapısı düzenlemesi getiriyor.

Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott da, GENIUS Act’in Fed’in CBDC çıkarma yetkisine sahip olmadığını net biçimde ortaya koyduğunu vurguladı.