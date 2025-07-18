ABD Meclisi Kriptoya Onay Verdi – Gözler Şimdi Trump’ta!

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Amerika Birleşik Devletleri’nde kripto politikaları açısından dönüm noktası sayılabilecek bir gelişme yaşandı. Perşembe öğleden sonra Temsilciler Meclisi, Demokratların muhalefetine rağmen üç önemli yasa tasarısını onayladı. Bunlar arasında GENIUS Act ve CLARITY Act de yer alıyor.

Tasarıların kabulü, kripto endüstrisi için Washington’daki en büyük yasal kazanımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

BREAKING: U.S. House passes all three major Bitcoin & crypto bills:

• Clarity Act

• Genius Act

• Anti-CBDC Act



Regulatory clarity is here. 🚀 pic.twitter.com/p2JcuSxZkP — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) July 17, 2025

Kripto Politikalarında Üç Önemli Tasarı Kritik Bir Dönüm Noktasında İlerliyor

2025 Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası (CLARITY Act) olarak bilinen ve ABD’de geniş kapsamlı bir kripto piyasa yapısı oluşturması beklenen yasa tasarısı, 17 Temmuz’da Temsilciler Meclisi’nde 294’e karşı 137 oyla kabul edildi.

ABD’deki Stablecoin’ler için Ulusal Yeniliği Rehberlik ve Kurma Yasası (GENIUS Act) da meclisten 308’e karşı 122 oyla geçerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu yasayı Cuma öğleden sonra resmen onaylaması bekleniyor.

Öte yandan, Merkezi Banka Dijital Para Birimi (CBDC) karşıtı yasa tasarısı, 219’a karşı 210 oyla zor da olsa ilerledi; yalnızca iki Demokrat bu tasarıya destek verdi.

Demokratlardan Kripto Yasalarına Sert Tepki

Kripto yasalarının Temsilciler Meclisi’nden geçmesine ilişkin haberler, Başkan Donald Trump’ın salı gecesi kararsız vekillerle yaptığı görüşmelerin ardından sadece iki gün sonra geldi. Meclisteki oylama öncesi Trump, Truth Social hesabından 15 Temmuz’da şu mesajı paylaşmıştı:

“Bu bizim anımız — Dijital Varlıklar, GENIUS, CLARITY. Bunların hepsi Amerika’yı Yeniden Harika Yapmanın bir parçası, hem de her zamankinden DAHA BÜYÜK VE DAHA GÜÇLÜ.”

Trump mesajında ayrıca, “Dünyaya liderlik ediyoruz ve daha fazla yasayı geçirmek için Senato ve Temsilciler Meclisi ile sıkı çalışacağız,” ifadelerini kullandı.

Ancak, Demokrat Parti’nin önde gelen isimleri bu yasa tasarılarının ilerlemesinden memnun değil. Cumhuriyetçilerin “Kripto Haftası” olarak nitelendirdiği sürece karşı çıkan Demokrat vekiller, çeşitli endişelerini kamuoyuna taşıdı.

Temsilciler Meclisi Üyesi Maxine Waters, yaptığı açıklamada, “Tüketici korumaları ve ulusal güvenlik tedbirleri gibi kritik unsurlardan yoksun olmanın ötesinde, bu yasalar Kongre’yi Trump’ın eşi benzeri görülmemiş kripto dolandırıcılığına ortak eder — bu dolandırıcılık, hem kendisini hem ailesini hem de kabinesindeki milyarder iç çevresini zenginleştirirken yatırımcıları kandırdı,” ifadelerine yer verdi.

Kripto destekçileri ise bu yasaların geçmesini ABD’de daha kripto dostu bir politika için önemli bir adım olarak değerlendiriyor.