ABD’de Kripto İçin Tarihi Hafta: 3 Yasa, 1 Gelecek, Çok Fazla Soru

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Washington’da “Kripto Haftası” olarak adlandırılan süreç, dijital varlıkların yeniden Kongre gündeminin merkezine oturmasına neden oldu.

Önde gelen birçok sektör uzmanı, önerilen yasa tasarılarının kripto dünyasının geleceğini nasıl şekillendirebileceğini değerlendirmeye başladı.

Şu anda Kongre’de ilerleme kaydeden üç önemli tasarı—GENIUS Act, CLARITY Act ve Anti-CBDC Gözetim Devleti Yasası—kripto para piyasalarında uzun süredir hissedilen düzenleyici belirsizliği sona erdirerek daha net ve yapılandırılmış bir çerçeve oluşturabilir.

ABD Kripto Düzenlemelerinde Dönüm Noktası

Bitget CEO’su Gracy Chen, haftayı “bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi. Chen’e göre, GENIUS Act, stablecoin’ler için lisanslama, rezerv zorunluluğu ve şeffaflık ilkelerini içeren ilk federal çerçeveyi getiriyor.

Diğer yandan, CLARITY Act, uzun süredir süregelen SEC ile CFTC arasındaki yetki çatışmasına son vermeyi hedefliyor. Tasarı, dijital varlıkların menkul kıymet mi, emtia mı yoksa stablecoin mi olduğu konusunda net tanımlar sunarak yasal zemini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Anti-CBDC Yasası ise bir başka net mesaj veriyor: ABD Merkez Bankası’nın bireysel kullanıma açık dijital para birimi (CBDC) çıkarmasını yasaklayan düzenleme, yasa koyucuların finansal mahremiyet konusundaki tutumunu ortaya koyuyor.

Söz konusu yasa teklifleri yalnızca politika değişimini değil, kripto paraların artık “kenarda duran” bir varlık sınıfı olarak görülmediği yeni bir dönemin başlangıcını da işaret ediyor.

Kripto borsaları ve yatırımcılar, artık yalnızca kod ve topluluk değil, düzenleyici çerçeveler tarafından şekillendirilen bir geleceğe hazırlanıyor.

Yasaların Ardındaki Gerçek: Kurumsal Baskı ve Küresel Rekabet

ABD’de kripto sektöründeki paydaşlar yasama sürecindeki ilerlemeyi kutlarken, herkes bu gelişmeleri küresel liderlik örneği olarak görmüyor.

Ripple destekli saklama hizmeti sağlayıcısı Palisade’in kurucu ortağı Manthan Davé’ye göre, GENIUS Act önemli bir adım olsa da bu ilerleme ABD’nin geriden gelmesini telafi etme çabası olarak değerlendirilmelidir.

Davé, Avrupa’nın MiCA düzenlemesinin halihazırda inovasyonu kısıtlamadan nasıl teşvik edebileceğini gösterdiğine dikkat çekiyor. Bu bağlamda, GENIUS Act’in parçalı bir stablecoin altyapısı yaratma riski taşıdığını ve merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolleriyle uyumsuz kalabileceğini belirtiyor.

Eğer düzenlemeye tabi kuruluşların, blokzincir üzerindeki finansal sistemlerle tam uyumlu stablecoin’ler çıkarabilmesinin yolu açılmazsa, ABD tokenleştirilmiş finansın geleceğini şekillendirme fırsatını kaçırabilir.

Davé’ye göre, ABD stablecoin’lerinin sıkı şekilde denetlenen ve birlikte çalışabilirliği olmayan dijital dolarlara dönüşmesi, bu varlıkları dönüştürücü Web3 altyapısından çok geleneksel paraya yaklaştırır.

Stablecoin’lerin asıl değeri sadece rezerv varlıklarla desteklenmesinde değil, aynı zamanda programlanabilir, sınır tanımayan teminatlar olarak kredi verme, takas ve tokenleştirilmiş Hazine piyasaları gibi alanlarda kilit rol oynamasında yatıyor.

Davé, bu esneklik sağlanmazsa, kurumsal sermayenin inovasyonun önü tıkanmadığı ve birlikte çalışabilirliğin desteklendiği ülkelere kayacağını vurguluyor.

Piyasalar Düzenleyici Rüzgâra Yanıt Verdi: Bitcoin Yeni Rekorla Yükseldi

ABD’de kripto düzenlemeleri konusunda atılan adımlar, yatırımcıların beklentilerini yükseltti. Pazartesi günü Bitcoin 120.000 doları aşarak 123.000 dolara kadar yükseldi ve yeni bir rekor kırdı. Bu yükseliş, yasal netliğin dijital varlıklara yönelik sermaye akışını hızlandırabileceği yönündeki görüşleri güçlendirdi.

Yazım saati itibarıyla Bitcoin 118.488 dolardan işlem görüyor. Analistler, son ralliyi, düzenleyici çerçevenin netleşmesiyle birlikte kurumsal sermayenin yeniden harekete geçeceğine dair güven artışına bağlıyor.

Kaynak: TradingView

Token sınıflandırmalarının belirlenmesi, stablecoin uyumluluğu ve bireysel kullanıcıya yönelik CBDC planlarının askıya alınması, piyasada bu sürecin olumlu bir dönüşüm olarak algılanmasına neden oluyor.

Bitget CEO’su Gracy Chen, kurumsal ilgiyi belirleyenin netlik olduğunu belirtiyor. Stablecoin’ler için açık lisanslama yolları ve net görev dağılımı, piyasa güvenini artırırken giriş engellerini de azaltabilir.

Her ne kadar daha küçük ölçekli şirketler uyum maliyetlerinden etkilenme riski taşısa da uzun vadede kurallara dayalı bir piyasa yapısına geçiş, kriptonun geleneksel finansla eşit koşullarda rekabet etmesini sağlayabilir.

Kongre üç tasarıyı da oylamaya hazırlarken, genel hava değişmiş durumda. Kripto artık deneysel bir alan değil; ABD yasaları nezdinde hızla düzenlenmiş bir varlık sınıfına dönüşüyor. Ancak bu dönüşümün küresel düzenlemelerle ne kadar uyumlu olacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.