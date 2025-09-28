Samson Mow: Ülkeler Bitcoin Benimseme Planlarını Hızlandırıyor

Jan3 CEO’su Samson Mow’a göre, yıllardır süren temkinli tutumun ardından ülkeler, Bitcoin benimseme stratejilerini hızlandırıyor.

Öne çıkan noktalar: Mow, ülkelerin kademeli yaklaşımdan ani benimsemeye geçtiğini ve panik alımların olası olduğunu belirtiyor.

ABD, Stratejik Bitcoin Rezervi için bir başkanlık kararnamesi imzaladı ancak henüz alıma başlamadı.

CEO, mevcut Bitcoin boğa döngüsünün geciktiğini ve 2026’ya kadar sürebileceğini düşünüyor.

Mow, What Bitcoin Did podcast’inde yaptığı açıklamada, hükümetlerin artık yavaş ve temkinli adımlar yerine daha kararlı hamleler yapmaya başladığını söyledi:

“Sanırım artık kademeli sürecin sonundayız ve bir anda hızlı geçişin başlangıcındayız,” dedi. “Bunlar çok hızlı gerçekleşiyor… önce yavaş, sonra bir anda.”

Mow, ulusal hükümetlerin geri kalmamak için Bitcoin’i toplu şekilde satın almaya başlayacağı bir döneme yaklaşıldığını öngörüyor.

Trump Kararnamesini İmzaladı Ama ABD Henüz Bitcoin Alımına Başlamadı

Jan3 CEO’su Samson Mow, ABD’yi ulusal Bitcoin stratejisinde kritik bir örnek olarak gösteriyor. Başkan Donald Trump, Stratejik Bitcoin Rezervi kurmak için başkanlık kararnamesini imzalamış olsa da hükümet hâlâ aktif olarak BTC biriktirmeye başlamadı.

Mow, ABD’nin alım stratejisini “ilerlettiğini” ve Bitcoin Yasası üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Galaxy Digital’den Alex Thorn da, ABD’nin yıl sonuna kadar Bitcoin rezervini resmî hâle getirmesinin muhtemel olduğunu ifade etti. Şu anda ABD hükümetinin 198.012 BTC’ye sahip olduğu bildiriliyor (Bitbo verilerine göre).

Ulus-devlet düzeyinde Bitcoin benimseme fikri, yıl boyunca ivme kazandı. Ocak ayında Fidelity Digital Assets, daha fazla hükümet ve devlet varlık fonunun Bitcoin pozisyonu almaya başlayacağını öngörmüştü.

Buna rağmen, 2025’te Bitcoin fiyat hareketleri beklentileri karşılamadı. Mow, “Zaten bir boğa koşusu yaşamamız gerekirdi. Devasa bir yükseliş,” yorumunu yaptı. Mevcut döngünün geciktiğini ve 2026’ya kadar uzayabileceğini düşünüyor.

Bitcoin şu anda 109.400 dolardan işlem görüyor ve son bir ayda yaklaşık %2 değer kaybetti. Analistler, ETF’ler, kurumsal girişler ve devlet düzeyinde artan ilgiyle şekillenen piyasada geleneksel dört yıllık döngünün hâlâ geçerli olup olmadığını tartışıyor.

Mow, yalnızca üç ay önce, Bitcoin fiyatının 1 milyon dolara ulaşmasının “kesin olduğunu… belki bu yıl, belki gelecek yıl” söylediğini hatırlattı. Zamanlama değişiyor gibi görünse de, Mow’a göre uzun vadeli trend hâlâ aynı.

Novogratz: 2026’da 1 Milyon Dolarlık Bitcoin ABD Ekonomisinin Çöküşünü Gösterir

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, Bitcoin’in kısa vadede 1 milyon dolara ulaşabileceğine dair tahminlere karşı uyarıda bulundu. Novogratz’a göre böyle bir hareket, kripto piyasasının başarısını değil, ABD ekonomisinin çöküşünü yansıtacaktır.

Geçen hafta Coin Stories podcast’inde Natalie Brunell’e konuşan Novogratz, “Gelecek yıl 1 milyon dolarlık Bitcoin’i kutlayanlara söylüyorum: Bu ancak ülke olarak çok kötü bir durumdaysak olur,” dedi.

Novogratz, “Daha istikrarlı bir ABD’de daha düşük bir Bitcoin fiyatına sahip olmayı tercih ederim, bunun tersine değil,” ifadelerini kullandı.

CEO, aşırı para birimi değer kayıplarının genellikle alternatif güvenli limanlara talebi artırdığını ve dijital altın olarak anılan Bitcoin’in ekonomik çalkantılara karşı bir korunma aracı hâline geldiğini belirtti. Ancak, böyle koşulların sivil toplumun zararına olacağını da vurguladı.

Geçen ay, Glassnode baş analisti James Check, kurumsal Bitcoin hazine stratejilerinin uzun ömürlülüğü konusunda endişelerini dile getirmiş, piyasa olgunlaştıkça yeni girişimciler için kolay kazançların tükenmiş olabileceğini söylemişti.

Bu uyarı, VanEck dijital varlık araştırma başkanı Matthew Sigel’in, bazı halka açık şirketlerin benimsediği Bitcoin hazine stratejileriyle ilgili endişelerini dile getirmesiyle paralellik gösteriyor.