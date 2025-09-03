Bitcoin Önümüzdeki 10 Yılda Gerçekten 1 Milyon Dolara Ulaşabilir mi?

Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşacağı öngörüsü, CZ, Jack Dorsey, Samson Mow ve Eric Trump tarafından dile getirilse de, eleştirmenler bunu ciddi analizden çok pazarlama taktiği olarak nitelendiriyor.

Öne Çıkanlar:

Eric Trump, Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşacağını tahmin eden son yüksek profilli isim oldu, ancak eleştirmenler bu öngörülerin ciddi analizden çok hype (abartı) olduğunu söylüyor.

Bir analist, 1 milyon dolarlık BTC için altın ve devlet borçlarının güven temeli olarak yerinden edilmesi gerektiğini, bunun ise gerçekçi olmadığını belirtiyor.

Bir diğeri, bu cesur tahminlerin boğa piyasalarına özgü olduğunu, FOMO’yu körükleyip erken yatırımcılar karlarını alırken bireysel yatırımcıları çektiğini söylüyor.

Eric Trump, Bitcoin’in (BTC) önümüzdeki yıllarda 1 milyon dolara ulaşacağını öne sürdü ve bu cesur tahmini yapan son yüksek profilli isim oldu. Ancak eleştirmenler, bu tahminlerin pazarlama taktiği olduğunu, ciddi bir analiz olmadığını ifade ediyor.

29 Ağustos’ta Bitcoin Asya konferansında konuşan ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci oğlu Eric, bu seviyeye ulaşmanın kurumsal benimseme ve 21 milyon coinle sınırlı Bitcoin arzı sayesinde olacağını söyledi. Eric Trump, “Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşacağından hiç şüphem yok,” dedi.

“Hemen şimdi al, gözlerini kapat, önümüzdeki beş yıl boyunca tut ve harika bir şekilde kazançlı çıkacaksın.”

Trump ailesinin milyarlarca dolarlık kripto imparatorluğunu yöneten Eric, Çin’i kripto alanında “büyük bir güç” olarak nitelendirdi. Ayrıca, babasıyla Çinli lider Xi Jinping’in yakın zamanda kriptoyu tartışmasına açık olduğunu belirtti.

Eric Trump yalnız değil. Block CEO’su Jack Dorsey, Binance’in kurucu ortağı Changpeng Zhao ve yazar Robert Kiyosaki, 2030 yılına kadar Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşacağına dair tahminlerde bulundu. Jan3 CEO’su Samson Mow ise daha iddialı, en büyük kripto paranın bu eşiğe 2025 yılına kadar ulaşacağını öngörüyor.

Bu fikir kripto dünyasında birçok kişinin ilgisini çekmiş olsa da, Cryptonews’e konuşan analistler, böylesi yüksek değerlemelerin analizden çok anlatı oluşturma amaçlı olduğunu söylüyor. BTC’nin beş yıl içinde 1 milyon dolara ulaşma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtiyorlar.

İngiltere merkezli Gold Trust’ta görevli altın ve finans uzmanı Petro Golovko, “Her konuşmacının bir motivasyonu var — ister benimsemeyi teşvik etmek, ister kitap satmak, ister etkileşim yaratmak ya da portföyü doğrulamak olsun,” diyor.

“Piyasa bu tür tahminleri analiz olarak değil, pazarlama olarak görmeli.”

Golovko, kesin fiyat tahminlerine odaklanmanın “yanıltıcı” olduğunu ve Bitcoin’in dayanıklılığıyla ilgili daha derin yapısal sorulardan dikkati dağıttığını uyarıyor.

Bitcoin, ocak ayından bu yana %18 yükseldi, ancak hâlâ öngörülen 1 milyon dolarlık seviyenin oldukça altında. Ağustos ayında, ABD’deki destekleyici düzenlemeler ve güçlü kurumsal talep sayesinde BTC rekor bir seviyeye, 124.500 dolara ulaştı.

Bitcoin: Yansıtıcı Bir Varlık

Golovko’ya göre, anlatı Bitcoin’in performansına doğal olarak yansıyor; kendisi bu varlığı “yansıtıcı ve spekülatif” olarak tanımlıyor. Yükselen tahminler inancı pekiştiriyor, momentum yaratıyor ve bireysel yatırımcıları heyecanlandırıyor.

Ancak, bu durum sürdürülebilirliği garanti etmeye yetmeyebilir; aşırı volatilite Bitcoin’in karakteristik özelliği olmaya devam edecek gibi görünüyor. Spekülatif hype, Bitcoin’i geçici olarak 1 milyon dolara taşısa bile, Golovko bunun uzun süre kalıcı olacağını şüpheli buluyor.

“Bitcoin hâlâ yansıtıcı bir varlık: fiyatı temel göstergelerden ziyade inanç ve likidite döngüleriyle şekilleniyor. Spekülatif coşku kısa süreliğine fiyatı çok yukarı çekebilir mi? Evet. Ama sürdürülebilirlik tamamen başka bir konu.”

1 milyon dolarlık tahmin, birçok nedenle “gerçekçi değil.” Özellikle, Golovko’ya göre:

“1 milyon dolarlık BTC, piyasa değeri açısından altın, devlet borç piyasaları veya en büyük küresel sermaye havuzlarıyla rekabet eder veya onları aşar anlamına gelir.”

“Bu sadece benimsemeyi değil, mevcut para birimi temellerinin yerinden edilmesini de gerektirir. Bitcoin’in fiat para giriş ve çıkışlarına bağımlılığı ve kendine özgü bir dayanağının olmaması bunu son derece gerçek dışı kılıyor.”

Fiziksel altının toplam piyasa değeri yaklaşık 23,5–23,8 trilyon dolar civarında ve bu onu dünya genelinde piyasa değeri açısından en büyük varlıklardan biri yapıyor. Bu, Bitcoin’in mevcut piyasa değeri olan 2,2 trilyon dolar ile karşılaştırıldığında büyük bir fark oluşturuyor.

Golovko, Bitcoin’in sürekli likidite girişi ve güven ihtiyacının, eski ve köklü bir güven temeli olan fiziksel altın karşısında bir zayıflık oluşturduğunu belirtiyor. Bitcoin sıklıkla “dijital altın” olarak anılmış olsa da, altın binlerce yıldır ayakta kalmış bir materyal dayanak.

Golovko, “Altın binlerce yıldır varlığını sürdürüyor çünkü anlatı değil — güvenin maddi bir dayanağı ve inanç döngülerinden etkilenmez,” dedi ve ekledi, “Buna karşılık, kripto varlıklar yapısal olarak yansıtıcıdır ve sürekli yatırımcı inancına bağımlıdır,”.

“Fiyat, temelden çok inanç ve likidite döngüleriyle belirleniyor. Bu nedenle, kısa süreli spekülatif artışlar mümkün olsa da uzun vadeli istikrar sağlamak zordur.”

Golovko, Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşmasının piyasa mantığı açısından “çok düşük ihtimal” olduğunu vurguladı. Bunun gerçekleşmesi için yalnızca benimsemenin değil, mevcut para sistemlerinin temellerinin yerinden edilmesinin de gerektiğini söyledi. Bu, altın ve devlet borçları gibi köklü güven kaynaklarını geride bırakmayı gerektiriyor ki bu Bitcoin için pek gerçekçi değil.

Altın gibi fiziksel varlıklar, tarih boyunca güvenin somut bir temeli olarak kaldı ve ekonomik döngülerden etkilenmedi. Bitcoin ise tamamen yatırımcı algısına ve likidite akışına bağlı, yani “dijital altın” olma iddiası bir bakıma sınırlandırılmış durumda.

Golovko’nun analizine göre, Bitcoin spekülatif coşku ve anlatılarla kısa vadeli zirveler görebilir; ancak bu, piyasanın uzun vadeli dayanıklılığını garanti etmiyor.

FOMO ve Tık Avcısı Tahminler

Kanada Menkul Kıymetler Borsası’na (CSE) kayıtlı kripto şirketi Fineqia’nın kıdemli ortağı Matteo Greco, astronomik fiyat tahminlerinin her boğa piyasasında tipik olduğunu söylüyor.

Greco, “Fiyatlar yeni rekor seviyelere yaklaşırken veya kırarken, ‘uçacak’ yorumları ve ay’a gidiyor iddialarının cesur tahminleri dolaşıma girer,” dedi ve ekledi:

“Bu anlatılar FOMO’yu besler, yeni yatırımcıları kripto kolay para illüzyonuyla çeker. Bu tık avcısı tahminlerin arkasındaki gerçek motivasyon çoğunlukla, daha önce çok daha düşük seviyelerde birikim yapan erken yatırımcılara likidite sağlayacak bireysel yatırımcıları çekmektir.”

Greco, bu dinamiğin özellikle boğa döngülerinin son aşamalarında sık görüldüğünü belirtiyor; uzun vadeli yatırımcılar kar alırken, kısa vadeli katılımcılar FOMO etkisiyle piyasaya giriyor.

Döngü tekrar tekrar yaşanıyor. Örneğin 2020’de tahminler Bitcoin fiyatını 100.000 doların üzerine koymuştu, ama zirve 69.000 dolarda gerçekleşti. Greco’ya göre bu döngüde hedefler çok daha yüksek, 150.000 dolardan 1 milyon dolara kadar çıkıyor.

“Yuvarlak sayılar hem iyi başlık oluşturur hem de boğa piyasasının son aşamalarına özgü coşkuyu artırır,”

Yıllardır Bitcoin, varlığın sözde halving (yarılanma) olaylarının tetiklediği dört yıllık bir fiyat döngüsünü takip ediyor. Bu mekanizma, her 210.000 blokta veya yaklaşık dört yılda bir BTC arzını yarıya indiriyor.

Bitcoin Döngü Teorisi olarak bilinen bu model, genellikle birikim dönemi, büyük bir rallî ve ardından çöküşle sonuçlanıyor. Döngüler 2013, 2017 ve 2021 yıllarında yaşandı — genellikle halving’den 12–18 ay sonra.

Greco, tarih tekerrür ederse 2025’te Bitcoin’in tekrar büyük bir rallî görebileceğini öngörüyor.

“Eğer döngüler tekrarlanırsa, 2025 halving sonrası dönemi büyük olasılıkla bir birikim ve ardından güçlü bir fiyat artışı ile karakterize edilecek… Bu döngülerin önceki örneklerinde, kısa süreli spekülatif coşku yatırımcıları çekti ve piyasa hızla yükseldi.”

Source: Sentora

Greco’ya göre, bu süreç FOMO etkisiyle daha da şiddetleniyor; yatırımcılar “kaçırma korkusu” ile piyasaya giriyor, yuvarlak ve iddialı tahminler ise dikkat çekici başlıklar ve tık avcılığı için kullanılıyor.

Ancak tüm bu hype ve spekülatif hareketler, Bitcoin’in uzun vadeli dayanıklılığı veya sürdürülebilirliği konusunda bir garanti sunmuyor. Analistler, özellikle bu tür yüksek fiyat tahminlerinin çoğunlukla pazarlama amacı taşıdığını ve yatırımcıları erken likidite sağlamaya çektiğini vurguluyor.

Bitcoin vs Altın: Nominal Yanılsama ve Gerçek Değer

Hong Kong’daki Bitcoin Asya konferansında Eric Trump, ailesinin Bitcoin topluluğuna “güvendiğini” söyledi. Babası Başkan Trump’ın, bankalar tarafından dışlandıktan sonra kriptoya yöneldiğini belirtti.

Mart ayında, Trump Organizasyonu’nun, 6 Ocak 2021’deki Capitol baskınlarının ardından Capital One’a ait 300’den fazla banka hesabının kapatılması nedeniyle dava açtığı bildirildi. Baskınların, Donald Trump’ın destekçileri tarafından gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

Eric, Bitcoin yatırımcılarına atıfta bulunarak, “Bizi tamamen iptal ediyorlardı ve sizi de hedef alıyorlardı,” dedi.

“Düşmanınızın düşmanı, dostunuzdur; Trump ailesi de böylece bu topluluğa katıldı.”

Kasım ayında Başkan Trump yeniden seçildiğinden beri Bitcoin fiyatı yaklaşık %60 yükseldi. Trump, GENIUS Yasası gibi dostane düzenlemelerle kurumsal benimsemeyi teşvik eden adımlar attı.

Bu arada ailesi, bir DeFi protokolü, bir stablecoin ve bir Bitcoin madencilik operasyonu ile “iyi niyet sezonunun” keyfini çıkarıyor.

1 Eylül’de, Trump ailesine bağlı World Liberty Financial’ın WLFI adlı kripto token’ı, Binance ve Bybit gibi büyük borsalarda halka açıldı. Başkan Trump ve oğulları, 5 milyar dolarlık WLFI’ye sahip.

To the incredible @worldlibertyfi

Dostane politikaların ötesinde, Trump ailesi anlatının gücünü temsil ediyor. British Gold Trust’tan Golovko ve Fineqia’dan Greco, BTC’nin yakın zamanda, hatta herhangi bir zamanda 1 milyon dolara ulaşacağına kuşkuyla bakıyor.

Greco, BTC’nin zaman içinde büyümeye devam edebileceğini ve altın ile arasındaki farkı kademeli olarak daraltabileceğini söylüyor. Ancak “bunun sadece birkaç yıl içinde ve tek bir boğa piyasasında gerçekleşebileceği varsayımı gerçekçi değil,” diyor.

“Tarihî verilere bakıldığında, böyle bir sonuç bugüne kadar döngülerin nasıl şekillendiğiyle uyuşmuyor. Geleceği kesin olarak kimse tahmin edemez, ancak geçmiş modeller göz önüne alındığında bu çok olası görünmüyor.”

1 milyon dolara ulaşmak için ne kadar düzenleme ve yaygın kabul gerektiği, Bitcoin’in değerleri açısından varoluşsal bir soru olabilir.

Golovko daha basit bir soruyu gündeme getiriyor: Hype ve enflasyonist bir dünyada bir Big Mac ne kadar olacak? Bu, BTC’yi 1 milyon dolara taşımak için temel bir gösterge.