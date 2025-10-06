Küresel Borç Krizi Derinleşiyor: Bitcoin, Altın ve Gümüşe Kaçış Başladı

Büyük ekonomilerde artan mali belirsizlik, yatırımcıları Bitcoin, altın ve gümüş gibi değer koruma varlıklarına yönlendiriyor. Uzmanlar, bu eğilimi “debasement trade” yani para birimi değer kaybına karşı ticaret olarak tanımlıyor.

Bloomberg’in Pazartesi günü yayımladığı habere göre, artan kamu borçları ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle yatırımcılar giderek daha fazla fiat (itibari) varlıklardan çıkış yapıyor. Bu durum, merkez bankalarının para politikalarına duyulan güvenin zayıfladığını ve reel değerini koruyan varlıklara yönelimin hız kazandığını gösteriyor.

Yen Sert Düşüşte: Takaichi Japonya Başbakanlık Yarışında Öne Geçti, Piyasalar Teşvik Politikalarına Hazırlanıyor

Japonya’da yen, Pazartesi günü %1,6 değer kaybederek sert bir düşüş yaşadı. Bunun nedeni, teşvik yanlısı politikalarıyla bilinen milletvekili Sanae Takaichi’nin ülkenin bir sonraki başbakanı olma yarışında öne geçmesi oldu.

Takaichi’nin beklenen ekonomi politikaları, yakın vadede parasal sıkılaşma umutlarını zayıflatarak yenin hem Bitcoin hem de altın karşısında tarihi dip seviyelere gerilemesine yol açtı.

Öte yandan, ABD doları da hükümetin kapanması ve artan borç endişeleri nedeniyle yıl başından bu yana Bitcoin karşısında yaklaşık %30 değer kaybetti.

Avrupa tarafında da tablo iç açıcı değil. Fransa’daki siyasi gerginliklerin artmasıyla euro, dolar karşısında %0,1 oranında geriledi. Bölgenin yüksek borç yükü ve dağınık politika tepkileri yatırımcıların endişelerini derinleştiriyor.

Bu süreçte, Bitcoin 125 bin doların üzerindeki yeni rekor seviyelerinde işlem görürken, altın da tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaştı ve gümüş zirveye yaklaşmaya devam ediyor.

Gold's price increase signals a weakening of the dollar. I believe Bitcoin forecasts based on the dollar will underestimate Bitcoin's future price. This is not the prettiest chart, it looks like it was drawn with a shaky hand, but it shows what would happen if Bitcoin's "value"… pic.twitter.com/tYozBwoafa — apsk32 (@apsk32) October 6, 2025

Pepperstone Group Araştırma Direktörü Chris Weston, bu tabloyu “siyasi kaos ve enflasyon riskleriyle güçlenen klasik bir momentum ticareti” olarak tanımladı. Weston, “Bu trende dahil olmalısınız,” dedi.

JPMorgan analistleri ise 3 Ekim tarihli raporlarında, Washington’daki siyasi tıkanıklık ve doların alternatif rezerv varlıklar karşısında değer kaybetme eğiliminin, 2008 finansal krizi dönemini hatırlattığını vurguladı.

Pazartesi günü Bloomberg Dolar Endeksi hafif bir toparlanma gösterse de, dolar yıl genelinde %8 değer kaybıyla zayıf görünümünü koruyor.

Küresel piyasalarda belirsizlik derinleşirken, Bitcoin ve altın artık yalnızca spekülatif yatırım araçları olarak değil, mali disiplinsizlik ve itibari para değer kaybına karşı güvenli limanlar olarak görülüyor.

Bitcoin 125 Bin Doları Aştı – Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesi Yenilendi

Bitcoin Pazar sabahı 125.700 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. CoinMarketCap verilerine göre, önceki zirve olan 124.500 dolarlık seviye Ağustos ayında kaydedilmişti.

Rekor, merkezi borsalardaki Bitcoin rezervlerinin son altı yılın en düşük seviyesine gerilemesiyle geldi. Bu durum, arz sıkışıklığı yaşanırken yatırımcı talebinin hızla arttığına işaret ediyor.

Kripto para Eylül başında 107.800 dolara kadar gerilese de, Ekim’e güçlü bir başlangıç yaptı. Piyasa oyuncularının “Uptober” olarak adlandırdığı bu dönemde BTC, son bir haftada istikrarlı bir yükselişle yeni rekoruna ulaştı.

Özellikle 124 bin doların aşılması, Strategy Inc. adlı şirketin Bitcoin varlıklarını da tarihi seviyeye taşıdı. Şirket, 2020’de kurumsal hazine stratejisi kapsamında BTC toplamaya başlamıştı. O dönemde 2,1 milyar dolar değerinde olan varlıklar bugün 77,4 milyar dolara ulaşarak beş yılda 35 kat artış gösterdi.

Uzmanlar, arz daralması ve artan kurumsal talebin bu ralliyi desteklemeye devam edebileceğini belirtiyor.