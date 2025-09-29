Strategy 196 Bitcoin Satın Aldı: Artık 640 Bin BTC’ye Sahip

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Michael Saylor liderliğindeki Strategy (eski adıyla MicroStrategy) bir kez daha Bitcoin satın aldı.

En büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda olan Strategy, 22 Eylül ile 28 Eylül 2025 tarihleri arasında coin başına ortalama 113.048 dolar fiyatla yaklaşık 22.1 milyon dolara 196 BTC satın aldı.

Şirket şu anda coin başına ortalama 73.983 dolar fiyatla 47.35 milyar dolara satın alınmış 640.031 BTC’ye sahip.

Strategy’nin bu son alımı Bitcoin konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Şirket, 113.000 doların üzerinde alım yaparak ortalama maliyetini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda kripto paranın uzun vadeli performansına duyduğu güveni gösteriyor.

Kurumsal Yatırımcıların Bitcoin’e İlgisi Artıyor

Strategy şu anda en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda. 47 milyar dolardan fazla Bitcoin’e sahip olan şirket, birçok ülkenin altın rezervinden daha fazla Bitcoin’e sahip.

Öte yandan enflasyon ve volatil faiz oranların nedeniyle kurumsal yatırımcılar Bitcoin’e yöneliyor.

Bitcoin rezervlerini sürekli olarak artıran Strategy ise kendisini piyasa lideri olarak konumlandırarak kurumsal yatırımcılar için bir örnek teşkil ediyor.

Şirket, Bitcoin alımlarını hisse senedi teklifleri ve nakit akışlarıyla gerçekleştiriyor.

Piyasa Etkisi ve Kurumsal Trendler

Son zamanlarda kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e ilgisinde önemli bir artış görüldü. Borsa yatırım fonlarına milyarlarca dolar giriş gerçekleşirken, düzenleyici kurumlar da kripto sektörüne yönelik düzenlemeleri netleştirmek için adımlar atıyor.

Daha fazla kurumsal yatırımcının Bitcoin’e yönelmesi sektörün daha da büyümesini sağlayabilir.

Öte yandan Strategy’nin Bitcoin alımları her zaman dikkat çekmiştir. Bazı analistler, şirketin alımlarını bir yükseliş sinyali olarak değerlendiriliyor. Hem boğa hem de ayı piyasalarında Bitcoin satın alan Strategy, kendisini kısa vadeli bir spekülatör olarak değil, uzun vadeli bir yatırımcı olarak konumlandırdı.

Strategy’nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, önemli bir Bitcoin destekçisi olarak biliniyor. Saylor, Bitcoin’i geleneksel varlıklara kıyasla daha üstün bir değer deposu ve para biriminin değer kaybı karşısında bir riskten korunma aracı olarak görüyor.

Strategy, sahip olduğu yaklaşık 640 bin BTC ile kripto ekonomisinin önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor.