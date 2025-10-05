(CANLI) Bitcoin Rekor Kırdı: Fiyat 125 Bin Doları Aştı – Sırada 150 Bin Dolar mı Var?

Bitcoin yeni rekorlar kırarken analistlerin tahminleri aşırı iyimser beklentilerden temkinli yorumlara kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bitcoin 5 Ekim sabahında 125 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2009’dan bu yana yatırımcıları ve şüphecileri aynı anda büyüleyen kripto para için bu yükseliş, tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Haberin yayılmasıyla birlikte büyük borsalardaki işlem hacimleri keskin biçimde arttı. Analistler, bu ralliyi kurumsal benimsemenin hızlanması, düzenleyici cephedeki olumlu gelişmeler ve geleneksel para birimlerinde artan enflasyon endişeleri gibi faktörlerin birleşimine bağlıyor.

Wall Street’in de artık sahnede olduğu görülüyor. Bir dönem Bitcoin’i spekülatif bir balon olarak gören büyük finans kurumları sessizce pozisyonlarını artırıyor, kriptoyu takip eden borsa yatırım fonlarına (ETF) ise rekor düzeyde girişler yaşanıyor.

Ralli, uzun vadeli yatırımcıları haklı çıkarırken, piyasanın sürdürülebilirliği ve Bitcoin’in sıradaki hedefinin 150 bin dolar olup olmayacağı sorularını yeniden gündeme taşıdı.

Uzman analizleri ve piyasa yorumları için bizi takipte kalın.