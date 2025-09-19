Kripto Para Fiyat Tahmini: 19 Eylül – XRP, Solana, Cardano

Neden Cryptonews'e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Bazı kripto paraların fiyat tahminleri, yatırımcıların bu haftaki faiz indirimi sonrası ralliden kâr almasıyla bugün geriledi.

Piyasanın toplam değeri son 24 saatte %1 düşerken, Bitcoin %0,5 ve Ethereum %1 geriledi.

Buna rağmen, fiyatların tekrar yükselme ihtimali oldukça yüksek; zira Fed’in Çarşamba günü yaptığı faiz indirimi öncesinde çoğu coin aşırı satım bölgesindeydi.

Bu durum, XRP, Solana ve Cardano gibi hafta sonunda güçlü bir ralli potansiyeli taşıyan coinler için olumlu sinyaller veriyor.

Kripto Para Fiyat Tahmini: XRP ($XRP) – Ripple Büyümesi ve ETF Onayları ile Altcoin Ralliye Hazırlanıyor

XRP bugün %2,5 değer kaybederek 3,03 dolara geriledi ve kısa bir soğuma yaşadı.

Yine de bu fiyat, son 14 günde %6,5, son bir ayda %5 ve son bir yılda etkileyici şekilde %420 artış anlamına geliyor.

Bu yükseliş oranları olumlu, ancak XRP’nin temelleri ve teknik göstergeleri, yılın geri kalanında daha iyi günlerin henüz gelmediğini işaret ediyor.

Bir yandan Ripple, son haftalarda BBVA ve Franklin Templeton gibi firmalarla ortaklıklar imzalayarak sınır ötesi ödemeler ve stablecoin alanında agresif şekilde büyüyor.

Bu durum, XRP’nin talep çekmesi ve fiyatının yükselmesi için uygun ortam yaratıyor; bugün ise grafiği, ek kazançların yakında gelebileceğini gösteriyor.

Kaynak: TradingView

İki ana göstergesi – RSI (sarı) ve MACD (turuncu, mavi) – yakın zamanda pozitif sinyal verdi, yani aşırı ısınmadan önce hâlâ yükselme potansiyeli var.

Ayrıca, SEC dördüncü çeyrekte bekleyen XRP ETF başvurularının çoğunu onaylarsa, XRP için fiyat tahmini çok daha olumlu hale gelecek.

Ekim ortasına kadar 3,50 dolara ulaşabilir ve yılı yaklaşık 5 dolarda kapatabilir.

Kripto Para Fiyat Tahmini: Solana ($SOL) – Kurumsal Talep Altcoini Bu Yıl Yeni ATH’lere Taşıyacak

242 dolar seviyesinde işlem gören Solana, son 24 saatte %1,5 gerilemiş olsa da, son iki haftada %18 ve son bir ayda %33 artış gösteriyor.

Bunlar oldukça sağlıklı oranlar ve yılın ilerleyen döneminde ralli öncesi SOL almak hâlâ iyi bir fırsat olabilir.

Momentumunu artırmasının nedeni, son haftalarda Solana hazinesine bağlı şirketlerin ortaya çıkması. Bunlar arasında Galaxy Digital destekli Forward Industries, 1 milyar dolardan fazla SOL alımı yaptı.

Aynı zamanda Solana, birçok ETF başvurusunun sonucunu bekliyor. SEC bu fonları onaylarsa, SOL fiyatının güçlü şekilde yükselmesi muhtemel.

Kaynak: TradingView

Teknik göstergeler, kısa vadede küçük bir düzeltme olabileceğini ve hafta sonunda daha fazla kayıp yaşanabileceğini işaret ediyor.

Buna karşın orta ve uzun vadeli görünüm net bir şekilde olumlu ve bahsedilen ETF onayları geldikten sonra SOL fiyatı yeni zirvelere ulaşabilir.

Ekim ayında 350 dolara çıkabilir ve yılbaşına kadar 500 dolara doğru tırmanabilir.

Kripto Para Fiyat Tahmini: Cardano ($ADA) – Ağ Büyümesi ve Grayscale ETF, ADA’yı Yukarı Taşıyacak

ADA son 24 saatte değer kaybetmiş olsa da, güncel fiyatı 0,9035 dolar ve bu, son iki haftada %9, son bir ayda %5 artış anlamına geliyor.

Cardano’nun şu anda yalnızca bir ETF başvurusu değerlendirme altında, ancak bu başvuru Grayscale tarafından yapıldı ve Bloomberg analistlerine göre onaylanma olasılığı yüksek.

Bu nedenle ADA fiyatı önümüzdeki haftalarda kendi yükselişini yaşayabilir ve ayrıca Cardano’nun bir katman birinci (layer-one) ağ olarak süregelen büyümesinden de fayda sağlayacak.

Şu anda toplam kilitli değeri 383 milyon dolar ve bu onu kripto dünyasının 19. en büyük platformu konumuna getiriyor.

Cardano ekosistemi önemli gelişmeler kaydettikçe ve önemli yükseltmeler yaklaştıkça bu pozisyon zamanla daha da yükselebilir. Bu bağlamda Cardano grafiği, daha fazla kazancın yolda olduğunu gösteriyor.

Kaynak: TradingView

MACD göstergesi ay başında dip yaptı ve şimdi yükselmeye başlıyor, ancak zirveye henüz yaklaşmış değil.

RSI göstergesi de benzer şekilde artan alım baskısı sinyali veriyor ve fiyatın daha da yükselebileceğini işaret ediyor.

Buna göre Cardano fiyatı önümüzdeki birkaç haftada 1 dolara ulaşabilir ve Aralık ayına kadar 2 dolara yükselebilir.

