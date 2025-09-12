Galaxy Digital 2.31 Milyon Solana Satın Aldı

Son 24 saatlik blockchain verilerine göre, Galaxy Digital 536 milyon dolar değerinde 2.31 milyon Solana (SOL) satın aldı.

Arkham Intelligence verilerine göre, söz konusu tokenler Binance, Bybit ve Coinbase cüzdanlarından Galaxy’ye transfer edildi.

Galaxy Digital henüz bu alımı doğrulamadı ancak satın alma işleminin miktarı ve zamanlaması piyasada spekülasyonlara yol açtı.

Galaxy’den Forward Industries’in Solana Hamlesine Destek

Bu satın alma işlemi, Galaxy’nin Solana odaklı bir dijital varlık hazinesi haline gelen Forward Industries’e (NASDAQ: FORD) yaptığı yatırımın ardından geldi.

Forward için Galaxy, Jump Crypto ve Multicoin Capital liderliğinde 1.65 milyar dolarlık özel plasman gerçekleştirildi.

Şirket, perşembe günü yaptığı açıklamada fonlama turunun sona erdiğini ve elde edilen fonların SOL satın almak için kullanılacağını söyledi.

Bu arada Forward hisseleri sadece beş gün içinde %135 değer kazandı.

Lookonchain, Galaxy’nin SOL satın alması için Forward’a yardım ettiğini söylese de 536 milyon dolarlık işlemin bu girişimin bir parçası olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Galaxy Digital just bought another 706,790 $SOL($160M).



Bu arada Galaxy CEO’su Mike Novogratz, perşembe günü yaptığı bir açıklamada piyasanın “Solana sezonuna” girdiğini söyleyerek düzenlemelerle ilgili gelişmelere ve yatırımcı iştahına işaret etti.

Bitwise CIO’su Matt Hougan da benzer açıklamalarda bulunarak Solana’nın hızından, maliyet açısından verimliliğinden ve spot ETF’lerinin onaylanmasıyla birlikte ivme kazanma olasılığından bahsetti.

Solana bir gün içinde kaydettiği %6’lık fiyat artışıyla 236.83 dolardan işlem görüyor. 126.4 milyar dolar piyasa değerine sahip olan SOL, BNB’yi geride bırakarak en büyük beşinci kripto para konumuna yerleşti.

Solana’ya İlgi Artıyor

Solana’ya ilgi önemli ölçüde artarken, kurumsal yatırımcıların varlıkları 6.49 milyon SOL’a ulaştı.

Bu arada BIT Mining bu hafta 17.221 SOL satın aldı ve yakında ismini SOLAI olarak değiştirecek. Şirket şu anda 9.95 milyon dolar değerinde 44.000 SOL’a sahip.

Daha önce Bitcoin ve diğer proof-of-work varlıklarına odaklanan şirket, şimdi Solana’ya yönelmiş durumda ve SOL satın almak için 300 milyon dolar toplamayı planlıyor.

BIT Mining, Brale Inc. ile işbirliği yaparak Solana üzerinde DOLAI adlı bir stablecoin çıkardı.

Upexi Inc. ise şu anda 447 milyon dolar değerinde 2 milyondan fazla SOL’a sahip. Şirketin gerçekleşmemiş karı 142 milyon dolar, staking getirileri ise 105.000 dolar civarında.

Bu arada BitMEX CEO’su Arthur Hayes kısa bir süre önce şirketin danışmanlar kuruluna katıldı.