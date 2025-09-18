Fed Faiz Oranlarını Düşürdü: Bitcoin, Ethereum, XRP ve Solana Nasıl Etkilenecek?

Faiz indirimi küçük kripto paraları destekliyor, daha fazla indirim ise riskli varlıklar için ek bir avantaj sağlayabilir.

Beklendiği üzere, Federal Rezerv bu yıl ilk kez faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. Başlangıçta hisse senetleri ve kripto para birimleri, bu indirime zayıf tepkiler verdi; bu durum, kararın büyük ölçüde fiyatlara yansımış olmasından kaynaklanıyor.

Ancak Perşembe gününün erken saatlerinde piyasada ilginç hareketler gözlendi. S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq vadeli işlemleri yükselişe geçerken, Bitcoin kısa süreliğine 115.000 doların altına düşse de, Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısının ardından hızla toparlanarak 118.000 dolara tırmandı.

Peki bu gelişmeler kripto cüzdanınızı nasıl etkiler? Çarşamba günkü hareketleri ve piyasaya olası yansımalarını detaylı olarak inceledik.

Bitcoin (BTC) 24h 7d 1y

Federal Rezerv, 2025 sonuna kadar faiz oranlarını iki kez daha düşürmeyi planlıyor. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell, temkinli olmaya devam edeceklerini açıkladı.

Başkan Powell, toplantı bazında karar alınacağını ve Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) işgücü piyasası ve enflasyon verilerini yakından izleyeceğini vurguladı.

Trump ise, gelecekteki faiz kesintilerine ilişkin kararların “toplantı bazında” olacağını belirterek, borçlanma maliyetlerindeki değişimlerin yaşam maliyeti ve genel ekonomi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinin zor olduğunu dile getirdi. Trump, enflasyonun Fed’in %2’lik hedefinin üzerinde daha uzun süre kalabileceği endişesini paylaştı.

FOMC üyeleri, faiz indirimi kararını neredeyse oybirliğiyle aldı; tek istisna Trump’ın yeni ataması Stephen Miran oldu. Miran, borçlanma maliyetlerinde daha agresif bir indirimden yanaydı ve bu tutum, başkanın faiz oranlarını önemli ölçüde düşürme yönündeki çağrılarını yansıtıyordu.

Şu anda ABD’de bulunmayan Trump, İngiltere’deki ikinci resmi ziyareti sırasında Truth Social’da paylaşım yapıyor. Ancak odak noktası, Fed kararı yerine Jimmy Kimmel’ın yayından kaldırılması oldu. İlginç bir şekilde, Powell ve Trump, faiz indiriminin ekonomide “çok büyük bir fark yaratmayacağını” konusunda hemfikir görünüyor.

Uzmanlar, Fed’in bu hamlesinin Beyaz Saray’ın artan siyasi müdahalesinin bir işareti olabileceği yönündeki endişelerin, piyasalarda volatiliteyi artırabileceğini belirtiyor.

Franklin Templeton Yatırım Çözümleri Başkan Yardımcısı Max Gokham, ekonomik iklimin kripto para piyasalarını nasıl şekillendirebileceğine dair dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Cryptonews’e konuşan Gokham, “Enflasyonu körükleyen ve Hazine bonolarını zayıflatan aynı politikalar, dijital varlık rönesansının da temelini atıyor. XRP ve SOL gibi token’lar, sınır ötesi ödemelerde daha fazla benimsenme görebilir” dedi.

Mevcut piyasa tablosu da bu görüşü destekliyor: Son 24 saatte küçük ve orta ölçekli kripto paralar öne çıktı. Bitcoin %0,77 artışla sabit kalırken, Ethereum ve XRP %2,6, Solana ise %5 değer kazandı.

Analistler, Fed’in faiz indirimlerinin önümüzdeki aylarda piyasaları yukarı yönlü hareketlendirecek önemli bir katalizör olacağını ve her indirimin riskli varlıklar için destek sağlayacağını öngörüyor.

Powell’ın konferansı öncesinde Washington DC’de dikkat çeken bir enstalasyon da yer aldı: Donald Trump’ın elinde Bitcoin tuttuğu altın bir heykel, sokaklarda sergilendi. Gösteriyi düzenleyen kripto para yatırımcıları, bunun “devlet tarafından ihraç edilen paranın geleceği hakkında bir tartışma başlatmasını” amaçladıklarını belirtti.

Uluslararası piyasalar da takip ediliyor: Perşembe günü faiz kararı açıklayacak olan İngiltere Merkez Bankası, Bitcoin üzerinde Fed kadar güçlü bir etki yaratmayacak gibi görünüyor. Londra’daki analistler, Ağustos ayında %3,8 seviyesinde sabit kalan enflasyon nedeniyle borçlanma maliyetlerinde değişiklik beklemiyor.

Öte yandan, Federal Açık Piyasalar Komitesi’nin bir sonraki toplantısı Ekim ayı sonunda gerçekleşecek. CME FedWatch verilerine göre, o dönemde 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı %87,7 seviyesinde bulunuyor. Önümüzdeki altı hafta, faiz politikalarının kripto piyasalarına etkisini daha net gösterecek.