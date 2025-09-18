Ripple’dan Dev Ortaklık! İşte Detaylar

Singapur merkezli DBS Bank, tokenleştirilmiş para piyasası fonunun DBS Digital Exchange’de listelenmesi için Franklin Templeton ve Ripple ile ortaklık kurdu.

Perşembe günü açıklanan bu ortaklık ile akredite ve kurumsal yatırımcılara alım satım ve kredi çözümleri sunulacak. Bu hizmetler, XRP Ledger üzerindeki tokenleştirilmiş para piyasası fonlarından ve Ripple’ın RLUSD stablecoin’inden yararlanacak.

DBS, Franklin Templeton’ın sgBENJI tokenini ve RLUSD’yi de borsasında listeleyeceğini söyledi. Bu listeleme, müşterilerin dijital varlık portföylerini hızla değişen piyasa koşullarında daha çabuk bir şekilde yönetmelerine imkan tanıyacak.

Bu, uygun müşterilerin yüksek volatilite dönemlerinde bile getiri elde etmek için sgBENJI token ile Ripple’ın RLUSD’si arasında geçiş yapabileceği anlamına geliyor.

DBS, bunun Singapur piyasalarında ve küresel piyasalarda verimliliği ve likiditeyi artıracağını düşünüyor. DBS Digital Exchange’in CEO’su Wee Kian, bu çözümün 7/24 işlem gören varlık sınıfının taleplerini karşılayabileceğini söyledi.

DBS, Müşterileri İçin Likidite Olanaklarını Artıracak

Ayrıca DBS, sgBENJI tokenlerinin banka tarafından işletilen repo işlemlerinde veya üçüncü taraf platformlardan kredi almak için teminat olarak kullanılmasını sağlamayı planlıyor.

Bu hamle müşterilerin daha geniş likidite havularına erişmesine ve dijital varlıklarını kullanarak kredi almasına imkan tanıyacak.

Ripple’ın Küresel Ticaret ve Piyasalar Müdürü Nigel Khakoo, 2025 yılının geleneksel finans kurumlarının blockchain adımları konusunda birçok ilke tanık olduğunu söyledi. Ayrıca Khakoo, Ripple, DBS ve Franklin Templeton ortaklığının büyük bir adım olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu arada Singapur, dijital varlıklar konusunda en katı ancak aynı zamanda en net düzenlemelere sahip.

Singapur’un en büyük kredi kuruluşu olan DBS, ADDX, DigiFT ve HydraX dahil dijital platformlardaki uygun yatırımcılara Ethereum blok zincirinde tokenleştirilmiş tahviller sunuyor. Singapur, tokenleştirilmiş finans merkezi olarak konumunu giderek güçlendiriyor.

Ayrıca Singapur Para Otoritesi de tokenleştirilmiş varlıkların mevcut piyasa altyapısına nasıl entegre edilebileceğini değerlendiriyor.