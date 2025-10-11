Trump’ın Çin’e Vergi Kararı Devasa Kripto Çöküşünü Tetikledi: 1,6 Milyon Yatırımcı Tasfiye Oldu

Kripto para piyasası son 24 saatte sert bir satış dalgasıyla sarsıldı. CoinGlass verilerine göre, 1,66 milyon yatırımcı tasfiye edilirken toplamda 19,33 milyar dolarlık pozisyon silindi.

Bu çöküşün temel nedeni, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulama planını yeniden teyit etmesi olarak gösteriliyor. Trump’ın açıklamaları küresel piyasalarda risk iştahını düşürürken, kripto varlıklar başta olmak üzere riskli yatırımlarda büyük kayıplar yaşandı.

Bitcoin ve Ethereum Öncülüğünde 16,8 Milyar Dolarlık Long Pozisyon Tasfiyesi

Kripto piyasasında son 24 saatte yaşanan sert düşüş, 16,83 milyar doları long (yükseliş yönlü) işlemlerden olmak üzere toplamda 19,3 milyar dolarlık tasfiyeye yol açtı. Short (düşüş yönlü) pozisyonlarda ise 2,49 milyar dolar zarar kaydedildi.

Tasfiyelerde Bitcoin 5,38 milyar dolar, Ethereum ise 4,43 milyar dolar ile başı çekerken, Solana’da 2,01 milyar dolar ve XRP’de 708 milyon dolar kayıp yaşandı.

En büyük tekil tasfiye, Hyperliquid borsasında 203,36 milyon dolar değerindeki ETH-USDT pozisyonunda gerçekleşti. Toplam borsa tasfiyeleri 10,3 milyar doları aşarken, analistler bunun yılın en sert kaldıraç temizliği (deleveraging) olduğunu belirtti.

This is likely the largest liquidation event, in $ terms, in crypto history. pic.twitter.com/NcpTnSISOr — CRG (@MacroCRG) October 10, 2025

Piyasa genelinde küresel kripto piyasa değeri yüzde 9’dan fazla düşerek 3,8 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin, Cuma sabahı 122 bin doların üzerindeyken 113.600 dolar civarına kadar düştü ve ardından akşam saatlerinde kısa süreliğine 102 bin doların altına sarktı.

Bu sert satış dalgası, Donald Trump’ın Çin ithalatına “yüzde 100 gümrük vergisi” uygulayacağını açıklaması sonrası hız kazandı. Trump, Pekin’in nadir toprak elementleri içeren ürünlere yönelik yeni ihracat kısıtlamalarına yanıt olarak “muazzam gümrük artışları” tehdidinde bulunmuştu.

Trump daha sonra vergilerin uygulanacağını doğruladı ancak Çin’in 1 Kasım’a kadar geri adım atması halinde bu kararı gözden geçirebileceğini söyledi.

Analistler, olası bir vergi geri çekilmesinin kripto piyasasında kısa vadeli toparlanma getirebileceğini belirtse de, milyarlarca dolarlık tasfiye zararı artık kalıcı görünüyor.

Öte yandan, bir Hyperliquid balinasının BTC ve ETH’de dokuz haneli short işlem açarak yaklaşık 190 milyon dolar kâr ettiği bildirildi. On-chain analisti @mlmabc, söz konusu trader’ın Cuma günkü çöküşü tetiklemiş olabileceğini öne sürdü.

In case you didn’t know – the BTC whale closed 90% of his BTC short and fully closed his ETH short, making around $190–$200M profit in just one day on Hyperliquid.



The crazy part is that he shorted another 9 figs worth of BTC and ETH minutes before the cascade happened. And this… pic.twitter.com/QhmUpesG0j — MLM (@mlmabc) October 10, 2025

Trump’ın Onay Oranı Hükümetin Kapanmasıyla Dibe Vurdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın onay oranı sert düşüş göstererek yüzde 40’a geriledi. Reuters/Ipsos anketine göre Amerikalıların yüzde 58’i Trump’ın performansını onaylamıyor.

Düşüşün, Trump’ın güvenlik güçlerini askeri yöntemlerle güçlendirme kararına yönelik eleştirilerin artmasıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Öte yandan HarrisX anketi, onay oranını biraz daha yüksek — yüzde 46 — ölçtü. Ancak bu fark, ülke genelinde siyasi kutuplaşmanın derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Trump’ın popülaritesindeki düşüş, 1 Ekim’e kadar bütçe yasalarının onaylanmaması nedeniyle federal hükümetin kapanmasıyla aynı döneme denk geldi.

Trump, kapanmadan Demokratları sorumlu tutarak, gelecek bütçe kesintilerinde onların programlarını hedef alacağını söyledi.

Tahmin platformu Polymarket’te işlem yapan kullanıcıların yüzde 86’sı hükümetin 15 Ekim sonrasına kadar kapalı kalacağına inanıyor. Bu da Washington’daki uzlaşma umudunun giderek azaldığına işaret ediyor.

Trump’ın 2024 kampanyasının merkezinde yer alan “kripto yanlısı duruşu” da son dönemde tartışma konusu oldu.

Senatör Elizabeth Warren, Trump’ın görevdeyken kriptoyla bağlantılı yatırımlardan kazanç sağlamasının etik riskler doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.