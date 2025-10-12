Binance Kripto Çöküşünden Etkilenen Kullanıcılarına Tazminat Ödeyecek

10-11 Ekim tarihlerinde kripto para piyasası tam anlamıyla çalkalandı. Rekor seviyelere ulaşan işlem hacmi ve milyarlarca dolarlık tasfiyeler, başta Binance olmak üzere birçok borsayı zor durumda bıraktı.

Binance kullanıcıları, işlemlerde gecikme, bağlantı hatası ve sistem yavaşlamaları yaşadıklarını bildirirken, şirketten beklenen açıklama geldi.

Binance, platform kaynaklı sorunlardan zarar gören kullanıcıların gönüllü olarak tazmin edileceğini duyurdu. Tazminatın özellikle USDe stablecoin’i ve BNSOL ile WBETH stake token’larında yaşanan kayıpları kapsayacağı açıklandı.

“Sorumluluk Binance’a ait”

Binance’ın kurucu ortağı ve müşteri hizmetlerinden sorumlu yöneticisi Yi He, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda kullanıcıların yanında olduklarını vurguladı:

“Platform kaynaklı tüm sorunların sorumluluğunu Binance üstlenecek. Ancak piyasa dalgalanmalarından kaynaklanan kişisel zararlar bu kapsamda değerlendirilmeyecek.” https://twitter.com/heyibinance/status/1977022853875732531

CEO Richard Teng ise olayı “dönüm noktası” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bahanelerin arkasına saklanmıyoruz. Yaşananlardan ders çıkarıyoruz, dinliyoruz ve daha iyisini yapmaya söz veriyoruz.”

https://twitter.com/_RichardTeng/status/1977014150414188823

Teng, hâlâ sorun yaşayan kullanıcıların destek ekibiyle iletişime geçmesi gerektiğini belirterek her başvurunun tek tek inceleneceğini ve uygun görülen durumlarda tazminat ödemesi yapılacağını söyledi.

Tarihi tasfiye dalgası: 19,3 milyar dolar buharlaştı

Binance, yoğun volatilite döneminde ciddi sistem yüklenmesiyle karşı karşıya kaldı. Emir yürütme gecikmeleri, API hataları ve fiyat ekranlarındaki bozulmalar özellikle stake ürünleri, stablecoin’ler ve vadeli işlemler üzerinde etkili oldu.

Küresel çapta 19,3 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi. Yaklaşık bir milyon yatırımcı bu dalgadan etkilendi. Tasfiyelerin 2,3 milyar dolarlık kısmı Binance’ta gerçekleşti. Şirketin kendi token’ı BNB, olayın ardından %10’a yakın değer kaybetti.

Şu ana kadar kullanıcılarına tazminat ödeyeceğini açıklayan tek borsa Binance oldu. Diğer platformlar yaşanan aksaklıkları resmen doğrulamadı.

Diğer borsalardan çelişkili açıklamalar

11 Ekim’de OKX CEO’su, X üzerinden yaptığı açıklamada sistemin “tam kapasiteyle sorunsuz çalıştığını” söyledi. Ancak sosyal medyada paylaşılan kullanıcı deneyimleri bunun tam tersini gösterdi.

Bazı yatırımcılar, merkezi borsalarda (CEX) manipülasyon yapıldığı iddiasıyla toplu dava çağrısında bulundu. BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes, yaşanan tasfiyelerin “sadece volatiliteyle açıklanamayacağını” öne sürdü. Crypto.com CEO’su ise düzenleyicileri olaya müdahil olmaya davet etti.

Kripto piyasasında güven sarsıldı

Binance’ın hızlı tazmin kararı, yatırımcılar arasında güven tazeleme hamlesi olarak değerlendiriliyor. Ancak bu olay, piyasa katılımcılarına bir kez daha kripto ticaretinin yüksek riskli doğasını hatırlattı.

Uzmanlara göre son yaşananlar, hem yatırımcıların risk yönetimi stratejilerini hem de borsaların teknik altyapı dayanıklılığını yeniden gündeme taşıyacak.