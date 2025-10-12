BTC $111,779.09 -0.41%
ETH $3,839.17 0.06%
SOL $181.50 -1.09%
PEPE $0.0000067 -6.43%
SHIB $0.000010 -4.44%
DOGE $0.18 -2.34%
XRP $2.40 -2.66%
ETH Gas (gwei) gas
Cryptonews Blockchain Haberleri

Binance Kripto Çöküşünden Etkilenen Kullanıcılarına Tazminat Ödeyecek

binance Piyasa
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar Profili
Last updated: 
Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz?

On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Binance Kripto Çöküşünden Etkilenen Kullanıcılarına Tazminat Ödeyecek

10-11 Ekim tarihlerinde kripto para piyasası tam anlamıyla çalkalandı. Rekor seviyelere ulaşan işlem hacmi ve milyarlarca dolarlık tasfiyeler, başta Binance olmak üzere birçok borsayı zor durumda bıraktı.

Binance kullanıcıları, işlemlerde gecikme, bağlantı hatası ve sistem yavaşlamaları yaşadıklarını bildirirken, şirketten beklenen açıklama geldi.

Binance, platform kaynaklı sorunlardan zarar gören kullanıcıların gönüllü olarak tazmin edileceğini duyurdu. Tazminatın özellikle USDe stablecoin’i ve BNSOL ile WBETH stake token’larında yaşanan kayıpları kapsayacağı açıklandı.

“Sorumluluk Binance’a ait”

Binance’ın kurucu ortağı ve müşteri hizmetlerinden sorumlu yöneticisi Yi He, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda kullanıcıların yanında olduklarını vurguladı:

“Platform kaynaklı tüm sorunların sorumluluğunu Binance üstlenecek. Ancak piyasa dalgalanmalarından kaynaklanan kişisel zararlar bu kapsamda değerlendirilmeyecek.”

https://twitter.com/heyibinance/status/1977022853875732531

CEO Richard Teng ise olayı “dönüm noktası” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bahanelerin arkasına saklanmıyoruz. Yaşananlardan ders çıkarıyoruz, dinliyoruz ve daha iyisini yapmaya söz veriyoruz.”

https://twitter.com/_RichardTeng/status/1977014150414188823

Teng, hâlâ sorun yaşayan kullanıcıların destek ekibiyle iletişime geçmesi gerektiğini belirterek her başvurunun tek tek inceleneceğini ve uygun görülen durumlarda tazminat ödemesi yapılacağını söyledi.

Tarihi tasfiye dalgası: 19,3 milyar dolar buharlaştı

Binance, yoğun volatilite döneminde ciddi sistem yüklenmesiyle karşı karşıya kaldı. Emir yürütme gecikmeleri, API hataları ve fiyat ekranlarındaki bozulmalar özellikle stake ürünleri, stablecoin’ler ve vadeli işlemler üzerinde etkili oldu.

Küresel çapta 19,3 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi. Yaklaşık bir milyon yatırımcı bu dalgadan etkilendi. Tasfiyelerin 2,3 milyar dolarlık kısmı Binance’ta gerçekleşti. Şirketin kendi token’ı BNB, olayın ardından %10’a yakın değer kaybetti.

Şu ana kadar kullanıcılarına tazminat ödeyeceğini açıklayan tek borsa Binance oldu. Diğer platformlar yaşanan aksaklıkları resmen doğrulamadı.

Diğer borsalardan çelişkili açıklamalar

11 Ekim’de OKX CEO’su, X üzerinden yaptığı açıklamada sistemin “tam kapasiteyle sorunsuz çalıştığını” söyledi. Ancak sosyal medyada paylaşılan kullanıcı deneyimleri bunun tam tersini gösterdi.

Bazı yatırımcılar, merkezi borsalarda (CEX) manipülasyon yapıldığı iddiasıyla toplu dava çağrısında bulundu. BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes, yaşanan tasfiyelerin “sadece volatiliteyle açıklanamayacağını” öne sürdü. Crypto.com CEO’su ise düzenleyicileri olaya müdahil olmaya davet etti.

Kripto piyasasında güven sarsıldı

Binance’ın hızlı tazmin kararı, yatırımcılar arasında güven tazeleme hamlesi olarak değerlendiriliyor. Ancak bu olay, piyasa katılımcılarına bir kez daha kripto ticaretinin yüksek riskli doğasını hatırlattı.

Uzmanlara göre son yaşananlar, hem yatırımcıların risk yönetimi stratejilerini hem de borsaların teknik altyapı dayanıklılığını yeniden gündeme taşıyacak.

En İyi Bitcoin ve Kripto Cüzdanı
Önerilen makaleler
Binance Kripto Çöküşünden Etkilenen Kullanıcılarına Tazminat Ödeyecek
2025-10-12 08:04:45
'Bu Kez Farklıydı': Cuma Günkü Kripto Çöküşü Neden Tarihe Geçti?
2025-10-12 07:46:41
Eski Bitcoin Balinası Trump Kararı Öncesi Dev Short Açarak Milyonlar Kazandı - Ne Biliyordu?
2025-10-11 23:03:41
Trump, Binance Kurucusu CZ İçin Af Seçeneğini Değerlendiriyor
2025-10-11 21:30:13
Ethereum Fiyat Tahmini: Ani Çöküş Satın Alma Fırsatı mı?
2025-10-11 21:19:07
Kripto Piyasası 24 Saatte 'Açgözlülük'ten 'Korku'ya Geçti - Yeni Bir Çöküş Mü Geliyor?
2025-10-11 20:57:28
Trump’ın Çin’e Vergi Kararı Devasa Kripto Çöküşünü Tetikledi: 1,6 Milyon Yatırımcı Tasfiye Oldu
2025-10-11 10:47:08
Daha Fazla Makale Oku

Daha Fazla Makale

Exclusives
‘Bu Kez Farklıydı’: Cuma Günkü Kripto Çöküşü Neden Tarihe Geçti?
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-10-12 07:46:41
Bitcoin Haberleri
Eski Bitcoin Balinası Trump Kararı Öncesi Dev Short Açarak Milyonlar Kazandı – Ne Biliyordu?
Ufuk Toprak
Ufuk Toprak
2025-10-11 23:03:41
Ufuk Toprak
daha fazla oku
Crypto News in numbers
editors
Yazarlar Listeri + 66 Daha Fazla
2M+
Dünya Genelinde Aylık Aktif Kullanıcı
250+
Rehberler ve İnceleme Yazıları
8
Piyasadaki Yıllar
70
Uluslararası Yazar Ekibi