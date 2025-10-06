Grayscale’den Bir İlk: ABD’de Staking Özellikli Ethereum ve Solana ETF’leri Yolda

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Grayscale, ABD’de staking özelliği sunan ilk spot kripto ETF’lerini başlatmaya hazırlanıyor. Şirket, Ethereum Mini Trust ETF ($ETH), Ethereum Trust ETF ($ETHE) ve Solana Trust ($GSOL) ürünlerine staking özelliği eklemek için nihai düzenleyici onayı bekliyor.

Yaklaşık 35 milyar dolarlık yönetilen varlık (AUM) büyüklüğüyle en büyük dijital varlık yatırım platformu olan Grayscale, mevcut Ethereum ve Solana fonlarının staking gibi fırsatları yatırımcılara gerçek getiriye dönüştürmek için güçlü bir konumda olduğunu vurguladı.

6 Ekim tarihli basın açıklamasında şirket, Ethereum ve Solana fonlarında staking özelliğini etkinleştirmenin, yatırımcılara bu ağların uzun vadeli değer artışına maruz kalma imkânı sunduğunu belirtti. Grayscale ayrıca, bu adımın fonların temel yatırım hedeflerini koruyarak daha sürdürülebilir getiriler sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Uzmanlara göre bu hamle, ABD piyasasında staking temelli spot kripto ETF’lerinin önünü açarak, kurumsal yatırımcıların Ethereum ve Solana gibi ağların ek gelir potansiyeline erişimini kolaylaştırabilir.

Today, Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (Ticker: $ETH) and Grayscale Ethereum Trust ETF (Ticker: $ETHE) have become the first U.S.-listed spot crypto exchange-traded products (ETP) to enable staking, another first-mover milestone for the firm.



Grayscale Solana Trust (OTCQX:… pic.twitter.com/45963Bn9UW — Grayscale (@Grayscale) October 6, 2025

ABD’deki İlk Spot Kripto ETF’leri Staking Özelliğiyle Gerçek Değer Sunacak

Grayscale, ABD’de staking özelliğine sahip ilk spot kripto ETF’lerini piyasaya sürerek sektörde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Şirketin ürünleri arasında yer alan Ethereum Trust (ETHE), Ethereum Mini Trust (ETH) ve Solana Trust (GSOL), yatırımcılara doğrudan varlık temelli maruziyetin yanı sıra staking yoluyla ek getiri fırsatı sunacak.

Grayscale CEO’su Peter Mintzberg, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Spot Ethereum ve Solana fonlarımızda staking’i etkinleştirmek, Grayscale’in her zaman öncüsü olduğu türden yenilikçi bir adım,” dedi.

Şirket, kurumsal saklama hizmetleri ve doğrulayıcı (validator) sağlayıcılardan oluşan bir ağ üzerinden pasif staking gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu model, ağların güvenliğini ve uzun vadeli dayanıklılığını desteklerken yatırımcılara düzenlenmiş çerçevede pasif gelir elde etme imkânı sunacak.

Yılın başlarında New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE), Grayscale adına ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC), spot Ethereum ETF’lerinde staking’e izin verilmesi için resmi başvuruda bulunmuştu.

O dönemde bazı analistler SEC’in staking’e temkinli yaklaşacağını düşünse de, Solana tabanlı Jito ve Multicoin Capital ile yapılan görüşmelerin ardından düzenleyicilerin Ethereum ve diğer kripto varlıklar için staking’i yeniden değerlendirmeye başladığı bildirildi.

Bugünkü gelişme, SEC’in yatırımcıların daha gelişmiş kripto ürünlerine erişimini artırma yönünde giderek daha açık bir tutum benimsediğini gösteriyor.

Grayscale, staking dışında da ürün yelpazesini genişletiyor. Şirket kısa süre önce Ethereum Covered Call ETF (ETCO) adlı yeni bir fon başlattı. Bu aktif yönetilen ürün, ETH tabanlı opsiyon primlerinden gelir elde etmeyi hedefliyor ve tıpkı Bitcoin versiyonu gibi iki haftalık temettü ödemeleri yapıyor.

Eylül ayında SEC, Grayscale’in Digital Large Cap Fund (GDLC) adlı ürününe onay vererek ABD’deki ilk çoklu kripto ETP’yi onayladı. GDLC; Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana ve Cardano gibi beş önde gelen kripto varlığa dengeli maruziyet sağlıyor.

Grayscale ayrıca, Polkadot ve Cardano için spot ETF başvurularını da yapmış durumda. Her iki fon da 12 Ağustos’ta Delaware Statutory Trust olarak kayda geçti.

Son olarak, şirketin Dogecoin ETF’si (GDOG) üzerinde de çalıştığı, SEC kayıtlarında ortaya çıktı. Bu hamle, Grayscale’in yalnızca kurumsal yatırımcılar için değil, meme coin ekosistemine ilgi duyan bireysel yatırımcılar için de ürün çeşitliliğini artırma niyetini ortaya koyuyor.

Spot Kripto ETF’lerine Rekor Giriş Görüldü

ABD’de spot kripto ETF’lerine yönelik ilgi rekor seviyeye ulaştı. Son bir haftada toplam 5,95 milyar dolarlık giriş gerçekleşirken, bu rakam dijital varlık yatırım ürünleri için tüm zamanların en yüksek haftalık tutarı oldu.

ETF analisti Eric Balchunas’ın verilerine göre, Bitcoin ETF’leri 3,55 milyar dolar ile liderliği korurken, Ethereum ETF’leri 1,48 milyar dolar, Solana 707 milyon dolar ve XRP 219 milyon dolar giriş çekti.

Bitcoin hit ATHs last night after the ETFs went wild last week with +$3.3b in a week, $24b for year (also notable $IBIT and $ETHA w $10b for month, rank 3rd and 4th overall) and now $60b lifetime (new high water mark). Pretty good. No way @WhalePanda can still be pissed, right? pic.twitter.com/xHH3yjp4U7 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 5, 2025

Rekor seviyedeki bu fon akışları, Bitcoin’in 125.708 dolarla yeni zirveye ulaşması ve Ethereum’un 4.500 dolar seviyesine yaklaşmasıyla aynı döneme denk geldi.

Bugün itibarıyla ABD’deki spot Bitcoin ve Ether ETF piyasası, hem bireysel yatırımcı ilgisi hem de kurumsal sermaye akışı açısından hızla büyüyor. Analistler, son haftalardaki girişlerin, geleneksel piyasalardaki belirsizlik ortamında kripto varlıkların “alternatif rezerv” statüsünü güçlendirdiğini vurguluyor.