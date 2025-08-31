Grayscale, Polkadot ve Cardano Spot ETF’leri İçin SEC’e Başvurdu

Grayscale Investments, Polkadot ve Cardano odaklı spot borsa yatırım fonları (ETF) için kapsamlı S-1 kayıt formlarını SEC’e sundu.

Grayscale Cardano Trust ETF (GADA) ve Grayscale Polkadot Trust ETF, hâlihazırda düzenleyici onay bekleyen 92 kripto ETF başvurusunun arasına katıldı.

Her iki fon da 12 Ağustos 2025’te Delaware Statutory Trust olarak kuruldu. Grayscale, SEC başvurularından önce Delaware kayıtları yapma alışkanlığıyla bu adımı izledi.

Altcoin ETF Yarışı Kızışıyor: Onay Olasılıkları Yükseliyor

Cardano ETF, NYSE Arca üzerinden GADA ticker’ı ile işlem görecek; Polkadot fonu için ise borsa detayları nihai onay bekleniyor.

Başvurular, altcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair piyasa beklentilerinin arttığı bir döneme denk geldi.

Polymarket verilerine göre Solana’nın 2025 onay olasılığı %99’a yükselmiş durumda, Mayıs’ta bu oran %72 idi. XRP’nin olasılığı %87’ye çıkarken, Ağustos’ta %64’tü. Hatta spekülatif memecoin Dogecoin için bile onay olasılığı %82’ye ulaşmış, Haziran’daki %44’ten neredeyse iki katına çıkmış durumda.

Grayscale’ın agresif büyüme stratejisi, Litecoin, Solana, Dogecoin, XRP ve Avalanche odaklı beş mevcut tröstü ETF yapısına dönüştürmeyi içeriyor.

Firma aynı zamanda Dogecoin ETF onayı için GDOG ticker’ı ile başvuruda bulundu ve bu alanda Rex-Osprey ile Bitwise’a karşı rekabete girdi.

Güncel kripto ETF başvuruları, SEC’in geri bildirimleri sonrası artan başvuru faaliyetleriyle birlikte sekiz Solana ve yedi XRP önerisini kapsıyor.

Grayscale Fonları Düzenleyici Belirsizlikleri Göz Önünde Bulundurarak Yapılandırıldı

Grayscale’in ETF başvuruları, özellikle SEC’in ADA’yı menkul kıymet olarak değerlendirdiği önceki kararına dikkat çekerek önemli düzenleyici riskleri kabul ediyor.

Cardano başvurusu, SEC’in nihai güvenlik sınıflandırmasının token değerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini ve tröstün feshedilmesine kadar varabilecek sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Tröstler, sadece nakit bazlı oluşturma ve geri alım mekanizmaları ile çalışıyor; hisseler, yetkili katılımcılar ve likidite sağlayıcılar aracılığıyla 10.000 birimlik sepetler halinde işleniyor.

Doğrudan token yatırımı içeren “in-kind” işlemler, SEC’in onayı bekleniyor ve bu onay hiç gerçekleşmeyebilir.

Değerleme ise New York saatiyle her gün 16:00’da hesaplanan CoinDesk fiyat endekslerine dayanıyor.

Her iki fon da, henüz karşılanmamış olan belirsiz “Staking Koşulları”na bağlı olarak staking yetenekleri sunuyor.

Polkadot tröstü, sağlayıcı aracılığıyla sahip olunan varlıkların %85’ine kadar staking yapmayı planlıyor ve 28 günlük bağlama süreleri ile likidite kısıtlamaları getiriyor.

Ayrıca her iki tröst için Coinbase Custody Trust Company saklayıcı olarak görev yaparken, Bank of New York Mellon transfer ajanı ve yönetim işlevlerini üstleniyor; Coinbase Inc. ise prime brokerage hizmeti sağlıyor.

Ücret yapısı ise nakit yerine ilgili tokenlerle ödenen günlük sponsor ücretleri üzerinden işliyor.

Kurumsal Talep Altcoin ETF Başvurularını Hızlandırıyor

Beklemede olan 92 kripto ETF başvurusu, Nisan ayında kaydedilen 72 başvuruya kıyasla %28 artış gösteriyor.

Özellikle Solana, XRP ve Litecoin başvuruları için Ekim sonu tarihlerinin yaklaşması, piyasada önemli hareketlilik yaratabilir.

Bloomberg Intelligence analistleri, başvuruların büyümesinin devam edeceğini öngörüyor; Eric Balchunas’a göre “yakında kripto ETF başvuruları, hisse senetleri başvurularını geçebilir.” Son düzenleyici gelişmeler, kripto ETF’lerin daha geniş onay alanı kazanmasını destekliyor.

Pretty soon there will be more crypto ETF filings than stocks 😝 https://t.co/txPR7S7iFu — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 28, 2025

SEC’in Bitcoin ve Ethereum ETF’leri için in-kind geri alım mekanizmalarını onaylaması, uyum yollarını genişletti.

Aynı zamanda SEC ve CFTC iş birliğiyle yürütülen Project Crypto, ABD hukukunda dijital varlık sınıflandırmalarını netleştirmeyi hedefliyor.

Ethereum staking ETF başvurularında Twenty-one Shares ve Grayscale, likit staking operasyonlarına dair düzenleyici netlik sonrası öne çıktı.

Özellikle VanEck’in JitoSOL teklifi, Solana ağında stake edilmiş SOL tokenlerini takip eden tamamen likit staking token destekli ilk fon olarak öne çıkıyor.

Geçen hafta yapılan XRP ETF değişiklik başvurularının, SEC geri bildirimlerine yanıt olarak token ve nakit oluşturma ile nakit ve in-kind geri alımları kapsayacak şekilde fon yapılarının ayarlandığı düşünülüyor.

🚀 A wave of asset managers filed updated paperwork for spot XRP ETFs on Friday, signaling a renewed push to secure approval from the SEC.#ETFs #Cryptohttps://t.co/W0VqCgXjGp — Cryptonews.com (@cryptonews) August 23, 2025

Nate Geraci, The ETF Store için senkronize başvuruları “çok dikkat çekici” ve “onay olasılıkları için çok iyi bir işaret” olarak değerlendirdi.

BlackRock ise Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde öncülük etmesine rağmen, şu anda XRP ürün planı olmadığını doğruladı.

Geleceğe bakıldığında, altcoinler yükseliş trendini sürdürürken, NoOne CEO’su Ray Youssef, SOL, XRP ve BNB gibi büyük kripto paraların önümüzdeki dönemde büyük sermaye yatırımları çekeceğini öngörüyor.

Youssef, Solana özelinde, Solana hazinelerinin SOL biriktirmek için onlarca milyar dolarlık fonlar hazırladığını belirtti.