Spot Bitcoin ETF’lerine Rekor Miktarda Giriş Gerçekleşti

ABD’de listelenen spot Bitcoin borsa yatırım fonları geçen hafta 3.24 milyar dolar giriş gördü. Bu, Ocak 2024’ten bu yana görülen ikinci en büyük haftalık giriş gördü. Fon girişlerindeki bu artış, Bitcoin fiyatının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte yatırımcı talebinin yükseldiğini gösteriyor.

SoSoValue verilerine göre 22 Kasım 2024 haftasında 3.38 milyar dolar ile rekor giriş görülmüştü. Fon girişlerindeki son artış ile birlikte geçen hafta kaydedilen 902 milyon dolar çıkış telafi edilmiş oldu ve dört haftalık girişler 4 milyar dolara yaklaştı.

BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu geçen hafta 1.8 milyar dolar giriş gördü. IBIT’in yönetim altındaki varlıkları 96.2 milyar dolar seviyesinde. Fidelity’nin FBTC fonu ise 692 milyon dolar giriş gördü.

Bitcoin ETF Girişleri Arttı, Bitcoin Fiyatı 125.000 Doları Gördü

IBIT’in günlük işlem hacmi milyarlarca dolara ulaşırken, FBTC’nin hacmi ise 715 milyon dolara ulaştı. Analistler, kurumsal yatırımcıların BlackRock’ın fonunu tercih ettiğini belirtti.

Fon girişleri artarken, Bitcoin de 125.000 doları aşarak ağustos ayında kaydettiği 124.000 dolarlık rekorunu kırdı. Bitcoin ekim ayında %10’dan fazla değer kazandı.

🚀 Bitcoin surged to a new all-time high above $125,700 on Sunday morning, breaking past its previous record of $124,500 set in August.#Bitcoin #Cryptohttps://t.co/ujDxDEvPFm — Cryptonews.com (@cryptonews) October 5, 2025

Sadece cuma günü 985 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Daha önceki günlük giriş rekor 6 Ocak’ta kaydedilen 987 milyon dolardı. ETF girişlerindeki ani toparlanma Bitcoin fiyatındaki rallinin ivmesini artırdı.

ABD’deki Hükümet Kapanması Yatırımcıları Bitcoin ve Altın Gibi Varlıklara İtiyor

Analistler, ABD’deki hükümet kapanması nedeniyle yatırımcıların Bitcoin ve altın gibi güvenli liman varlıklarına yöneliyor olabileceklerini düşünüyor. Altın fiyatı yeni rekorlar kırarken, Bitcoin’de de yükseliş görüldü.

Öte yandan merkezi borsalardaki Bitcoin arzı altı yılın en düşük seviyesi olan 2.83 milyon coine geriledi. Arzdaki bu düşüş satın alma baskısını artırırken, ETF girişlerinin etkisini de şiddetlendiriyor.

Piyasa gözlemcileri 117.300 dolar seviyesini Bitcoin için güçlü bir destek olarak görüyor. BTC’nin ivmesini sürdürmesi halinde 140.000 dolara doğru yükselebileceği düşünülüyor. ETF talebinin rekor seviyeye ulaşması ve borsalardaki arzın azalması daha fazla yükseliş yaşanabileceğine dair beklentileri artırıyor.

Bitcoin ETF’leri sadece bir hafta önce yüklü çıkışlar görmüştü. Ancak geçen hafta gerçekleşen girişler, kurumsal yatırımcı ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.