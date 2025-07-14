ABD Kongresi’nde Kripto Haftası Başladı: Piyasa Ne Bekliyor?

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Politico’nun 14 Temmuz tarihli haberine göre, ABD’li Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, dijital varlık yasaları konusunda şimdiye kadarki en önemli adımı atmaya hazırlanıyor.

“Kripto Haftası” olarak tanımlanan bu süreçte, Temsilciler Meclisi bu hafta üç ayrı yasa tasarısını oylamaya hazırlanıyor.

Bu tasarılar arasında stabilcoin’lere yönelik düzenlemeleri içeren GENIUS Act, kripto piyasasının yapısına dair düzenlemeler öngören CLARITY Act ve merkez bankası dijital parasını (CBDC) potansiyel olarak yasaklamayı amaçlayan Anti-CBDC Surveillance Act yer alıyor.

Kripto Haftası, Tornado Cash Davasıyla Başladı

ABD’de bu hafta “Kripto Haftası” olarak başladı. Açılışı ise Tornado Cash’in kurucusu Roman Storm’un kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı davayla yapılacak.

Gündemdeki ilk somut adım, stabilcoin düzenlemelerine odaklanan ve Senato’dan gelen GENIUS Act yasa tasarısının kabul edilmesi olacak.

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler, bu tasarıyı herhangi bir değişiklik yapmadan onaylayarak hızla Başkan Trump’ın masasına göndermeyi planlıyor. Bu gelişme, Kongre’nin her iki kanadından da geçen ilk büyük kripto yasası olabilir.

Bitcoin Economic Calendar for the week of July 14th ("Crypto Week"):



Monday: Start of the Tornado Cash Trial, U.S. House of Representatives meetings to review the "Anti-CBDC Surveillance State" Act, the "Digital Asset Market Clarity" Act of 2025, and the "GENIUS" Act



Tuesday:… pic.twitter.com/SARipkbi80 — Ledn (@hodlwithLedn) July 13, 2025

Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı French Hill tarafından hazırlanan daha kapsamlı bir piyasa yapısı düzenlemesi olan CLARITY Act de bu hafta oylamaya sunulacak. Ancak, GENIUS Act’in aksine, CLARITY tasarısının kaderi daha belirsiz.

Cumhuriyetçi milletvekilleri, Senato’da 60 oy eşiğini aşabilmek için iki partinin desteğini almaya çalışıyor. Geçtiğimiz yıl benzer bir teklife 71 Demokrat destek vermişti; ancak Trump yönetiminin kriptoyla olan ilişkisi nedeniyle bu desteğin azalabileceği konuşuluyor.

Başta Maxine Waters olmak üzere Demokrat Parti’den bazı isimlerin, tasarıya daha fazla denetim ve yönetişim maddesi eklenmediği sürece CLARITY Act’e karşı çıkması bekleniyor.

Öte yandan bazı muhalifler, Trump bağlantılı kripto girişimlerdeki çıkar çatışmalarına dikkat çekerek bu haftayı “Kripto Yolsuzlukla Mücadele Haftası” olarak nitelendiriyor.

Kripto Düzenlemelerinde Kritik Oylamalar

Öte yandan gündemdeki üçüncü bir yasa tasarısı, ABD merkez bankasının dijital para (CBDC) çıkarmasını yasaklamayı hedefliyor. Ancak süreci yakından takip eden yasa koyuculara göre, bu tasarının Senato’dan geçme ihtimali düşük.

Kripto dostu duruşuyla bilinen Cumhuriyetçi Temsilci Warren Davidson, X üzerinden yaptığı açıklamada GENIUS Act’e karşı oy kullanacağını belirtti. Tasarıların ayrı ayrı sunulmasını “başarısızlığa zemin hazırlayan bir strateji” olarak nitelendirdi.

Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı French Hill ise yasaların kripto yatırımcılarını ve tüketicileri koruyacağını ve “Başkan Trump’ın da arzuladığı gibi, Amerika’yı finansal teknoloji ve dijital varlıklar alanında lider konuma taşıyacağını” savundu.

Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi, bugün toplanarak oylama takvimini belirleyecek. Bu haftaki kararlar, Kongre’nin mevcut yapısının kripto sektörünün uzun süredir beklediği düzenlemeleri geçirip geçiremeyeceğini ya da siyasi ayrışmalar nedeniyle sürecin yine çıkmaza girip girmeyeceğini ortaya koyacak.