Ethereum ETF’lerinde 8 Günlük Alım Serisi Sona Erdi – 59,3 Milyon Dolar Çıkış Görüldü

Spot Ethereum ETF’leri, 15 Ağustos’ta 59,3 milyon dolarlık net çıkış kaydederek, toplamda 3,7 milyar doları bulan rekor 8 günlük alım serisini sonlandırdı. Bu süreçte sadece BlackRock’un ETHA fonu 338 milyon dolarlık giriş sağladı ve piyasa genelindeki rotasyonun dışında kaldı.

Çıkışlar, Ethereum’un Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinin yalnızca %10,22 altında işlem görmesi ve ABD enflasyon verilerinin beklenenden yüksek gelmesiyle tetiklenen 1,05 milyar dolarlık kripto likidasyon olayının hemen ardından geldi.

Haftanın başında ise rekor düzeyde kurumsal talep yaşanmış, ETH ETF’leri tek bir seansta 1,02 milyar dolar giriş kaydetmişti; bunun 640 milyon doları BlackRock tarafından sağlanmıştı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in Stratejik Bitcoin Rezervi ile ilgili çelişkili açıklamaları da piyasalarda belirsizlik yarattı. Önce ABD’nin “Bitcoin almayacağı” belirtilirken, sonrasında bütçe açısından nötr genişleme yollarının mümkün olabileceği vurgulandı.

Ethereum, 14 Ağustos’ta 4.781,24 dolara ulaşarak Kasım 2021’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ancak Üretici Fiyat Endeksi’nin %3,3 olarak açıklanması ve beklenen %2,5’in üzerinde gelmesi, devasa bir likidasyon dalgasını tetikledi.

Kurumsal Yatırımcılar, Perakende Panik Satışında Güç Gösteriyor

BlackRock, piyasalardaki satış dalgası sırasında etkileyici bir birikim gerçekleştirdi. Şirket, ETF’leri aracılığıyla 4.428 BTC ($526 milyon) ve 105.900 ETH ($488 milyon) satın aldı.

Bu agresif alım, kripto piyasalarının 24 saatte 133 milyar dolar kaybettiği ve 221.000’den fazla yatırımcının likidasyona uğradığı bir dönemde gerçekleşti.

Aynı dönemde BitMine Immersion Technologies, 10 saatte 106.485 ETH ($470,51 milyon) daha ekleyerek toplam ETH birikimini 1,297 milyon ($5,75 milyar) seviyesine çıkardı.

Buna karşın, gizemli bir kurum dört gün içinde Kraken’den 92.899 ETH ($412 milyon) çekti ve toplamda 882 milyon dolarlık kurumsal birikim oluştu.

The $ETH rotation is real.



You don’t have to believe me.



Just look at BlackRock, the world’s biggest asset manager.



In the past 30 days:

– $BTC holdings grew 4%

– $ETH holdings grew 65%



That’s 15x faster $ETH accumulation than $BTC… pic.twitter.com/Z5bdE4OGX1 — Crypto Rover (@rovercrc) August 16, 2025

Son 30 günde BlackRock, ETH birikimini Bitcoin’e göre 15 kat daha hızlı artırdı; ETH varlıkları %65 büyürken BTC %4 arttı.

Şirketin toplam kripto varlıkları artık 100 milyar dolar seviyesinde, bunun 90,36 milyarı Bitcoin, 15,07 milyarı ise Ethereum’dan oluşuyor.

Piyasa Yapısı Ethereum’un Gücünü Destekliyor

Sosyal medya duyarlılık analizleri, Bitcoin ve Ethereum arasındaki pozisyonlamada çarpıcı farklar ortaya koydu.

Bitcoin, $125.000 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığında duyarlılık zirveye çıkarak klasik bir kontraryan uyarı sinyali verdi. Güncel veriler, “BTC’de şu anda korkudan çok açgözlülük var” şeklinde yorumlanıyor ve fiyatın hayal kırıklığı riski altında olduğunu gösteriyor.

Buna karşın Ethereum, $3.500’den $4.800 üzerine yükselişi boyunca yatırımcıların korku içinde kalmasına rağmen başarılı performans sergiledi. “Korku, açgözlülüğün çok üzerinde” seviyelerde seyrederken, son 3 aylık dönemde önemli bir fiyat artışı sağladı.

Perakende yatırımcıların güçlü fiyat artışları sırasında yaşadığı sürekli karamsarlık, kurumsal birikimin “zayıf ellerden güçlü ellere” geçişini işaret ediyor ve bu da potansiyel yükseliş için ortam yaratıyor.

ETH/BTC oranı, 365 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkarak tarihsel olarak Ethereum lehine yükseliş döngülerinin başlangıcını işaret ediyor.

Geçen hafta spot işlem hacimleri ETH lehine gelişti; Ethereum’un spot hacmi Bitcoin’in hacminin 1,66 katına ulaşarak Haziran 2017’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Teknik Analiz Ethereum’da Yükseliş Trendini Destekliyor

Ethereum, önceki döngü zirveleri olan $4.800 seviyesini kırdıktan sonra $4.400 civarında konsolide oluyor ve yeni fiyat keşif alanı oluşturuyor.

Kritik destek seviyesi $4.367’de bulunuyor; bu seviye eski direnç noktası olarak yeni destek işlevi görmeli ve kırılmanın geçerliliğini doğrulamalı.

Sosyal duyarlılık analizleri, Bitcoin’in $125.000 ile zirveye ulaşırken Ethereum’un, performansına rağmen yatırımcılar arasında korku algısını koruduğunu gösteriyor. Bu durum, perakende yatırımcıların karamsarlığı çözülürken ETH’nin güçlenmesine olanak sağlıyor.

$59 milyonluk ETF çıkışı, yatırımcıların coşkudan çok korku içinde olduğu dönemde gerçekleşti ve bu durum kurumsal yatırımcılar için daha iyi fiyatlardan alım fırsatı sunduğunu gösteriyor.

Ayrıca, likidite ısı haritası analizi, $4.800-$5.200 aralığında mevcut fiyatların üzerinde yoğun likidite olduğunu ortaya koyuyor; short pozisyonlar, olası bir squeeze için yakıt sağlıyor. Ethereum, korku içindeki perakende yatırımcılar sayesinde asimetrik risk-ödül yapısıyla $5.200-$5.400 aralığına doğru yükseliş potansiyeli taşıyor.

$ETH liquidity is piling up on top.



SHORT SQUEEZE INCOMING! pic.twitter.com/juLzyChD1e — Mister Crypto (@misterrcrypto) August 16, 2025

Bu çerçeve, olası zayıflıkları trend dönüşü olarak görmek yerine birikim fırsatı olarak değerlendirmeyi öneriyor. Kurumsal temeller aşağı yönlü koruma sağlarken, perakende korkusu yukarı yönlü sürprizlerin önünü açıyor.