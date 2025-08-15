ABD Hazine Bakanı Bessent, Bitcoin Rezerv Politikasını Değiştirdi – Kripto Piyasasında Yeni Belirsizlik

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin Stratejik Bitcoin Rezervi için BTC satın almayacağı yönündeki önceki açıklamalarını geri çekerek politika konusunda belirsizlik yarattı.

Bessent, Perşembe günü Fox News’te Maria Bartiromo’ya yaptığı açıklamada, Washington’un “21. yüzyıla adım atmak” amacıyla bir rezerv geliştirmeyi planladığını ancak doğrudan Bitcoin satın almayacağını söyledi. Bunun yerine hükümetin, el konulan BTC’leri kullanarak rezervi güçlendireceğini ve bu varlıkların satışını durduracağını belirtti.

“Satın alma yapmayacağız, ancak el konulan varlıkları kullanacağız ve bunu büyütmeye devam edeceğiz” diyen Bessent, mevcut rezervin değerinin 15 ila 20 milyar dolar arasında olduğunu tahmin etti.

Hazine Bakanı Bessent’ten Stratejik Bitcoin Rezervi Mesajı

Hazine Bakanı Scott Bessent, gün içinde yaptığı ikinci açıklamada Stratejik Bitcoin Rezervi konusundaki tutumunu yumuşattı.

X hesabından paylaşım yapan Bessent, federal hükümete devredilen Bitcoin’lerin, Başkan Donald Trump’ın Mart ayında imzaladığı kararnameyle oluşturulan rezervin temeli olacağını belirtti.

Bitcoin that has been finally forfeited to the federal government will be the foundation of the Strategic Bitcoin Reserve that President Trump established in his March Executive Order.



In addition, Treasury is committed to exploring budget-neutral pathways to acquire more… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) August 14, 2025

Bessent, Hazine’nin “rezervi genişletmek için bütçe dostu yolları keşfetmeye ve ABD’yi ‘dünyanın Bitcoin süper gücü’ yapma sözünü yerine getirmeye” kararlı olduğunu vurguladı.

Bu ifadeler, günün erken saatlerinde yaptığı ve Bitcoin satın alımını kesin olarak reddeden açıklamalarıyla çeliştiği için piyasa yorumcuları ve siyasi muhalifler arasında kafa karışıklığı yarattı.

Trump yönetimi daha önce de kripto politikalarında yön değiştirmişti. Seçim kampanyası sırasında Trump, yalnızca Bitcoin’den oluşan bir rezervden söz etmişti. Ancak bu girişim zamanla Ethereum, Solana, XRP ve Cardano gibi diğer token’ları da kapsayacak şekilde genişledi.

Sonuç olarak yayımlanan başkanlık kararnameleri, biri yalnızca Bitcoin’den oluşan Stratejik Bitcoin Rezervi, diğeri ise diğer kripto paraları barındıran daha geniş bir dijital varlık havuzu olmak üzere iki ayrı fon yarattı.

.@SecScottBessent is right: a budget-neutral path to building SBR is the way. We cannot save our country from $37T debt by purchasing more bitcoin, but we can revalue gold reserves to today’s prices & transfer the increase in value to build SBR.



America needs the BITCOIN Act. — Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) August 14, 2025

Bitcoin, Enflasyon Endişeleriyle Rekorun Ardından Geri Çekildi

Hazine Bakanı Scott Bessent’in açıklığa kavuşturma yaptığı gün, Bitcoin 124.000 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ancak kısa süre içinde geri çekildi. Bu rekor, politika yönündeki beklentilerin genel finansal koşullarla ne kadar paralel hareket edebildiğini gösterdi.

Fogo Chain’in kurucu katkıcılarından Doug Colkitt, yeni zirvenin “ÜFE verisi açıklanmadan önce riskli varlıklarda ne kadar momentum ve likidite biriktiğini” ortaya koyduğunu söyledi. Ancak Colkitt, geri çekilmenin “en güçlü kripto rallilerinin bile makroekonomik faktörlere bağlı kaldığını, özellikle enflasyon sürprizlerinin yatırımcıları faiz indirimi takvimlerini yeniden düşünmeye zorladığını” vurguladı.

Bessent açısından denge zor görünüyor. Hem yönetimin Bitcoin rezervi oluşturma konusundaki kararlılığını göstermesi hem de finans piyasalarını sarsmadan ya da hükümeti sorumsuz harcama suçlamalarına açık bırakmadan hareket etmesi gerekiyor.

Bessent’in tekrar eden netleştirme açıklamaları, konunun siyasi hassasiyetini ortaya koyuyor. Aynı zamanda Trump yönetiminin kripto duruşunu, egemenlik ve modernleşme vurgusunu içeren daha geniş bir ekonomik mesajla ne kadar iç içe geçirdiğini gösteriyor.