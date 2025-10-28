CoinGecko Kripto Raporu: Ethereum, BNB, XRP ve Solana, Bitcoin’i Geride Bıraktı!

CoinGecko tarafından hazırlanan son kripto endüstrisi raporuna göre, 2025 yılının üçüncü çeyreği önemli başarıların kaydedildiği bir dönem oldu.

Raporda, Bitcoin (BTC)‘in yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşmasına rağmen, başta Ethereum (ETH) olmak üzere büyük altcoin’lerin performansta çok daha iyi olduğu vurgulandı.

Toplam Piyasa Değeri Yükseldi, Altcoin’lere Rotasyon Hızlandı

Kripto piyasası, 2025’in üçüncü çeyreğinde üst üste üçüncü rallisini kaydetti ve bu, aynı zamanda “önemli sermaye değer artışının” yaşandığı art arda ikinci çeyrek oldu.

Likidite, ticaret aktivitesindeki keskin toparlanma ve kurumsal girişlerle desteklenen bu dönem, piyasanın toparlanmasının ikinci ayağını oluşturdu.

Toplam piyasa değeri %16,4 artarak 563,6 milyar dolar ekledi ve 2021 sonlarından bu yana en yüksek seviye olan 4 trilyon dolara ulaştı.

Kaynak: CoinGecko

Ortalama günlük ticaret hacmi, ilk iki çeyrekteki azalan spot aktivitenin ardından üçüncü çeyrekte “kesin bir geri dönüş” yaparak, bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %44 artışla 155 milyar dolara yükseldi. Bu, piyasaya katılımın arttığına işaret etti.

Aynı zamanda, Bitcoin hakimiyetinin %56,9’a düşmesi, CoinGecko’ya göre “ETH ve diğer büyük hacimli altcoin’lere önemli bir rotasyonun” ve yılın başlarında görülen ‘güvenli limana kaçış’ eğiliminden bir sapmanın sinyalini verdi.

Bu durumun ana faydalanıcısı Ethereum oldu; piyasa payı %12,5’e çıkarak ETH’ye yenilenen ilgi ve sermaye akışını gösterdi. XRP (+%0,5 puan), BNB (+%0,7 p.) ve SOL (+%0,4 p.) gibi diğer büyük altcoin’ler de bu durumdan faydalandı.

Altcoin’ler Öne Çıktı, Bitcoin Geride Kaldı

CoinGecko, üçüncü çeyrekte altcoin’lerin güçlü bir şekilde üstün performans sergilediğini belirtti. BTC, %6,4’lük değer artışı ile en büyük 5 coin kategorisinde “dikkat çekici bir şekilde geride kaldı.”

Aynı dönemde, ETH %66,6’lık yükselişle listenin başında yer aldı ve yeni tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 5.000 dolara ulaşarak büyük altcoin’leri geride bıraktı.

Kaynak: CoinGecko

ETH’ye olan bu yenilenen ilgi, ABD Spot ETH Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) güçlü net girişler ve Tom Lee’nin Bitmine Immersion ve Joe Lubin’in SharpLink gibi hazine şirketlerinden gelen kurumsal alım baskısı ile desteklendi.

Diğer yandan, BNB %53,6, SOL %34,7 ve XRP %27 yükseldi. Rapor, BNB’nin üçüncü çeyrekte Binance Alpha ile Binance’e daha yakın entegrasyonu ve sürekli merkeziyetsiz borsa (DEX) olan Aster’in başarısıyla bir ATH’ye ulaşarak patladığını belirtti.

Kaynak: CoinGecko

SOL ise kurumsal hazine şirketlerinin akınıyla 248 dolarlık üç aylık zirvesine ulaştı, ancak Eylül sonundaki piyasa geri çekilmesi ve ETF onayının gecikmesi nedeniyle ivme kaybetti.

ETF’ler Odak Noktasında: ETH, BTC’yi Geride Bıraktı

CoinGecko, BTC’nin erken yükselişinin, özellikle Bitcoin ETF‘leri aracılığıyla sürekli perakende ve kurumsal birikimin ardından geldiğini vurguladı. Ancak analistler, Eylül sonunda giriş trendinde bir tersine dönüş olduğunu kaydetti. ABD spot BTC ETF’leri, genel piyasa düşüşü sırasında çıkışlar kaydetti.

ABD Spot BTC ETF net girişleri, ikinci çeyrekteki 12,8 milyar dolardan üçüncü çeyrekte 8,8 milyar dolara geriledi. Toplam yönetim altındaki varlıklar (AUM) %16 artarak 143,4 milyar dolardan 166,3 milyar dolara yükseldi.

Aynı zamanda, ABD spot ETH ETF’leri 9,6 milyar dolar net giriş kaydetti. Rapor, bunun “açık ara en büyük çeyrek” olduğunu ve ilk kez BTC ETF’lerini geride bıraktığını söyledi. Toplam AUM, çeyreklik bazda %177,4’lük bir sıçramayla 28,6 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: CoinGecko

Ayrıca, Kripto Dijital Varlık Hazine Şirketleri (DATCos), üçüncü çeyrekte 22,6 milyar dolardan fazla yeni kripto alımı gerçekleştirdi. Bu, “şimdiye kadarki açık ara en büyük üç aylık miktar” oldu. Bunun 10,8 milyar dolarını (%47,8) altcoin DATCos oluşturdu. Genel olarak, DATCos, üçüncü çeyrek sonunda yaklaşık 138,2 milyar dolarlık kripto varlığı elinde tutuyordu.

Kaynak: CoinGecko

Stablecoin Piyasa Değeri Yeni Zirveye Ulaştı

Önceki çeyrekte, en büyük 20 stablecoin’in piyasa değeri %18’den fazla artarak 44,5 milyar dolar ekledi ve 287,6 milyar dolar ile yeni bir ATH’ye ulaştı.

Başlıca kazananlar:

Ethena’nın USDe’si: Piyasa değerinde %177,8 veya 9,4 milyar dolar sıçrayarak, piyasa payını %2’den %5’e çıkardı ve USDS’yi geride bırakarak üçüncü en büyük stablecoin oldu.

Piyasa değerinde %177,8 veya 9,4 milyar dolar sıçrayarak, piyasa payını %2’den %5’e çıkardı ve USDS’yi geride bırakarak üçüncü en büyük stablecoin oldu. Tether’in USDT’si: Piyasa değerine 17 milyar dolar ekleyerek mutlak olarak en büyük artışı gördü, ancak diğer stablecoin’lerin hızlanan büyümesi nedeniyle piyasa payı %65’ten %61’e düştü.

Piyasa değeri dördüncü çeyreğin başlarında da tırmanmaya devam etti ve 300 milyar doları aştı. CoinGecko’ya göre Ekim sonu itibarıyla 312 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: CoinGecko

DeFi Yükseliyor

Merkeziyetsiz Finans (DeFi) Kilitli Toplam Değeri (TVL), Temmuz ayı başında 115 milyar dolardan Eylül sonunda 161 milyar dolara yükselerek %40,2’lik bir artış kaydetti. CoinGecko, bu yükselişi ETH’nin “beklenenden büyük değer artışı ve devam eden stablecoin anlatısının” körüklediğini belirtti.

Ayrıca, DeFi sektörünün piyasa değeri, ETH’nin Temmuz ortasında 3.000 dolara ulaşmasının hemen ardından 133 milyar dolara tırmandı.

Eylül sonunda ise Avantis (AVNT) ve Aster (ASTER) gibi sürekli DEX’lerden yeni piyasaya sürülen tokenların fiyat sıçramasının ardından 181 milyar dolarlık üçüncü çeyrek zirvesine ulaştı. DeFi’nin piyasa payı, ikinci çeyrekteki %3,3’ten üçüncü çeyrekte %4’e yükseldi.

Merkezi ve Merkeziyetsiz Borsalar

Üçüncü çeyrekte, en büyük merkezi borsalar (CEX’ler) spot işlem hacminde 5,1 trilyon dolar kaydetti. Bu, ikinci çeyrekteki 3,9 trilyon dolara kıyasla yaklaşık %32’lik bir artış anlamına geliyor.

Upbit, %40,5 artışla en büyük kazanan oldu ve 9. sıraya tırmandı. Bybit %38,4 artışla 6. sıradan 3. sıraya yükseldi. Binance’in işlem hacmi çeyreklik bazda %40 artarak kümülatif 2,06 milyar dolara ulaştı ve piyasa payı %40’a çıktı. Coinbase ise %23,4’lük bir hacim artışına rağmen küresel olarak 10. sırada yer aldı ve “rakipleri tarafından geride bırakıldı.”

Bu arada, en büyük 10 sürekli merkeziyetsiz borsanın (Perp DEX’ler) işlem hacmi, ikinci çeyrekteki 964,5 milyar dolardan üçüncü çeyrekte 1,81 trilyon dolara yükselerek %87 büyüdü.

Aster, Lighter ve edgeX, en büyük Perp DEX konumu için Hyperliquid’i zorluyor. Hyperliquid, üçüncü çeyrekte %54,6’lık bir piyasa payına sahipti. Rapor, “Açık pozisyon (OI) açısından bakıldığında, Hyperliquid hala Perp DEX’ler arasında %75’lik pay ile önemli bir liderliği elinde tutuyor. Başka hiçbir rakibin payı %10’un altında değildi,” sonucuna varıyor.