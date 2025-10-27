BTC $115,016.17 1.19%
Sharplink Gaming'den Ethereum'a 80 Milyon Dolar Yatırım!

Sharplink Gaming, pazartesi günü 80.37 milyon dolar değerinde Ethereum satın alarak kripto paraya ilgisinin devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

Bu satın alma işlemiyle birlikte şirketin toplam varlıkları 859.400 Ethereum’a (3.6 milyar dolar) ulaştı. Sharplink şu anda 13.5 milyar dolar değerinde 3.24 milyon Ethereum’a sahip olan BitMine’dan sonra en büyük ikinci kurumsal Ethereum yatırımcısı konumunda.

ACY Securities, bu yeni alımın Sharplink’in daha önceki alımlarına benzediğini ve şirketin olası Ethereum ETF girişlerine ya da makroekonomik koşullardaki gevşemeye hazırlanıyor olabileceğini söyledi.

Trump’ın Gümrük Vergisi Tehditleri Ethereum’u Baskılıyor

SharpLink’in bu son alımı Ethereum’un baskı gördüğü bir dönemde gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Kasım itibariyle Çin ithalatına %155 gümrük vergisi uygulanacağını duyurması piyasa genelinde risk iştahını baskıladı.

Ethereum son 24 saatte %7.1’lik fiyat artışı kaydetmiş olsa da son iki haftada sadece %1.1 değer kazandı.

Ancak bazı yatırımcılar alım yapmak için piyasadaki düşük fiyatlardan yararlanıyor. Sharplink ve BitMine da bu yatırımcılar arasında yer alıyor.

Yatırımcılar Dönemsel Trendleri Yakından İzliyor

Piyasada gözler dönemsel trendlere çevrilmiş durumda. CoinGlass verilerine göre Ethereum’un en zayıf performans gösterdiği dönemlerden biri yılın dördüncü çeyreğidir. Dolayısıyla yatırımcıların da buna göre hareket ettiği düşünülüyor.

Sharplink bu ayın başlarında hisse senedi teklifi aracılığıyla 76.5 milyon dolar sermaye topladı.

Kurumsal bir yatırımcıyla 4.5 milyon adi hisse karşılığında yapılan anlaşma, dijital varlık hazinesi alanında hem piyasa hem de net varlık değeri primiyle tamamlanan birkaç hisse senedi teklifinden biriydi.

Sharplink, Büyüme ve Hazine Planlarını Desteklemek İçin 400 Milyon Dolar Topladı

Sharplink, ağustos ayında beş kurumsal yatırımcıyla 400 milyon dolarlık menkul kıymet anlaşması yaptı. Şirket böylece büyüme ve hazine kapasitesini artırdı.

Şirketin yeni Ethereum alımı, son zamanlardaki hisse senedi teklifleri ve daha önceki alımları, Sharplink’in hazinesini çeşitlendirirken zamanlama taktikleri de izlediğini düşündürüyor.

Yatırımcılar şimdi ETF girişlerinin ya da makroekonomik faktörlerin Ethereum’u nasıl etkileyeceğini yakından izliyor.

