SEC, 21Shares Solana Spot ETF’ine Onay Verdi – SOL 300 Dolara mı Gidiyor?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), varlık yöneticisi 21Shares tarafından yapılan Solana Spot ETF başvurusuna (Form 8-A / 12B) onay verdi.

Uzun süredir beklenen bu gelişme, piyasada yeniden yükseliş beklentisini güçlendirdi. Trader’lar, SOL fiyatının 300 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırabileceğini konuşuyor.

21Shares Solana ETF’i ($SOL) artık resmen Cboe BZX borsasında listelenmiş durumda. Bu da ürünün çok yakında işleme açılabileceği anlamına geliyor.

Ancak ABD’deki hükümetin geçici kapanması, Solana ve diğer spot kripto ETF’lerinin başlatılması için gereken S-1 başvurularının SEC tarafından incelenmesini geçici olarak durdurdu.

19b-4 onayları “Generic Listing Standards” kapsamında işlenmiş olsa da, fonların 1933 ve 1934 yasaları uyarınca hâlâ kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Bitwise ve Grayscale gibi ihraççılar, düzenleyici gecikmeler nedeniyle başvurularını geri çekti. Bu da gerekli değişikliklerin ertelenmesine yol açarken, başvuruların teknik olarak 20 gün içinde yürürlüğe girmesi anlamına geliyor.

Yine de ETF’lerin listelenebilmesi için Form 8-A dosyalaması ve borsa onayı şart. Şu ana kadar bu adımı tamamlayan tek şirket 21Shares oldu.

ABD’de Solana Spot ETF Onaylarında Dalga Bekleniyor

ABD hükümetinin yeniden açılmasıyla birlikte birden fazla Solana ETF’inin onaylanması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bazı borsalar ise bağımsız olarak ilerleyebilir.

ABD’li yatırımcılar düzenlenmiş bir Solana yatırım aracını beklerken, dünyanın ilk spot Solana ETF’i Hong Kong’da işlem görmeye başladı.

Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin ardından piyasaya sürülen bu ürün, China Asset Management Company (Hong Kong) — kısaca ChinaAMC (HK) — tarafından oluşturuldu ve 16 Ekim 2025’te resmen işleme açıldı.

ETF analisti Nate Geraci’ye göre, bazıları staking özelliği de içeren birden fazla Solana ETF başvurusu, ABD düzenleyicilerinden Ekim ayı bitmeden onay alabilir.

Geraci, X üzerinden yaptığı paylaşımda Franklin Templeton, Fidelity, CoinShares, Bitwise, Grayscale, VanEck ve Canary Capital’in spot Solana ETF’leri için güncellenmiş S-1 belgelerini sunduğunu belirtti. S-1 formu, fon yapısı, riskler ve operasyonel detaylar hakkında kapsamlı bilgiler içeriyor.

Another flurry of S-1 amendments filed today on spot sol ETFs…



Franklin, Fidelity, CoinShares, Bitwise, Grayscale, VanEck, & Canary.



Includes staking (yes, bodes well for spot eth ETF staking).



Guessing these are approved w/in next two weeks. pic.twitter.com/g13NDFKSEU — Nate Geraci (@NateGeraci) September 26, 2025

Geraci, onayların önümüzdeki iki hafta içinde gelebileceğini belirterek, Ekim ayının dijital varlık ürünleri için kritik bir dönüm noktası olabileceğini söyledi.

Pantera Capital, Solana’nın (SOL), Bitcoin ve Ethereum’un ardından üçüncü en büyük kripto varlık olarak benimsenme sürecinde önemli bir eşiğe geldiğini vurguladı.

Piyasada, SOL fiyatının 300 dolara doğru yükseleceğine dair güven artıyor. Polymarket verilerine göre, 2025 bitmeden Solana ETF onayı gelme olasılığı %99 seviyesinde.

Coingecko verileri de Solana odaklı dijital varlık hazinelerinin (DAT) agresif biçimde SOL biriktirdiğini ortaya koyuyor.

NoOnes CEO’su Ray Youssef, CryptoNews’e yaptığı açıklamada Forward Industries ve Helius gibi DAT’ların eylül ayında tek başına 2 milyar dolardan fazla fonla SOL alımı yaptığını ve hazine varlıklarının %230 arttığını belirtti.

Youssef, “SOL ETF’leri ve genel piyasa yönüyle ilgili kararlar doğrultusunda, Solana sadece Ethereum karşısında Layer-1 rekabetinde daha fazla güç kazanmakla kalmayacak, 2026’nın ilk çeyreğinde 300 dolara kadar yükselebilir” dedi.

Teknik Analiz: Solana (SOL) 260–300 Dolar Aralığını Hedefliyor

Solana (SOL/USDT) günlük grafiği, varlığın Elliott Dalga düzeltme formasyonunu (A–B–C) tamamladığını ve şu anda 180 dolar civarındaki %50 Fibonacci geri çekilme seviyesinde istikrar kazandığını gösteriyor.

Bu seviye, aynı zamanda yüksek hacimli bir düğüm (HVN) ile örtüşüyor ve 200 günlük üssel hareketli ortalamanın (EMA – mor çizgi) hemen üzerinde yer alıyor.

Önceki yükseliş dalgası 244 dolara kadar uzanarak 1. dalgayı oluşturmuştu. Ardından gelen düzeltme yapısının 166–180 dolar aralığında dip oluşturduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: TradingView

RSI göstergesi nötr bölgeye yakın seyrediyor; bu da düşüş momentumunun zayıfladığını ve yukarı yönlü genişleme alanı bulunduğunu işaret ediyor.

Mevcut seviyenin korunması durumunda, Solana’nın Elliott Dalga dizisinde genellikle en güçlü ivmeye sahip olan 3. dalgaya başlaması bekleniyor. 216 doların üzerinde kalıcı bir kırılma, fiyatı sırasıyla 263 ve 295 dolar hedeflerine taşıyabilir.

Buna karşın, 166 doların altına inilmesi halinde düzeltme 148 dolara kadar derinleşebilir.

Genel görünüm, önümüzdeki haftalarda Solana’da 260–300 dolar aralığına doğru güçlü bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.