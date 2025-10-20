Bitcoin ve Ethereum Yatırımcısı BitMine Ne Kadar Varlığı Olduğunu Açıkladı

Bitcoin ve Ethereum yatırımcısı bir şirket olan BitMine Immersion Technologies, 13.4 milyar dolar değerinde kripto, nakit ve hisse senedine sahip olduğunu açıkladı.

BitMine, 19 Ekim itibariyle 3.235.014 ETH’ye, 192 BTC’ye, 119 milyon dolar değerinde Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) hissesine ve 219 milyon dolar nakit paraya sahip olduğunu açıkladı. Şirketin bilançosunun giderek büyümesi, dünyadaki en büyük kurumsal kripto yatırımcılarından biri haline geldiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

BitMine En Büyük Ethereum Hazine Şirketi Oldu

BitMine şu anda dünyanın en büyük Ethereum hazine şirketi ve Straregy’den (MSTR) sonra en büyük ikinci kripto hazine şirketi konumunda. Strategy şu anda yaklaşık 69 milyar dolar değerinde 640.250 BTC’ye sahip. BitMine geçen hafta 203.826 ETH satın alarak toplam varlıklarını 3.24 milyon ETH’ye çıkardı. BitMine’ın elinde bulunan ETH miktarı Ethereum arzının yaklaşık %2.7’sine tekabül ediyor.

BitMine’ın Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Lee, geçen hafta piyasadan yüklü miktarda kaldıraçlı pozisyonun silinmesiyle birlikte ETH fiyatı üzerindeki baskının arttığını söyledi.

Bu arada Lee, şirketin ETH arzının %5’ine sahip olma hedefinin yarısından fazlasını tamamladığını söyledi.

Kriptoya Yönelik Düzenlemeler Değişiyor

Lee, ABD’deki politika değişiklikleriyle ABD dolarının altından ayrışmasını sağlayan Bretton Woods sisteminin sona ermesine yönelik 1971 tarihli karar arasında benzerlikler olduğunu söyledi. Lee, GENIUS Yasası ve SEC’in “Project Crypto” adlı girişiminin modern finansta dönüşüm yaratabileceğini ve Wall Street’in 1970’lerdeki modernleşmesine benzer şekilde yeni bir dijital varlık altyapısı oluşturabileceğini söyledi.

Lee, “Kripto paranın altından daha iyi bir uzun vadeli yatırım aracı olduğu kanıtlanacak” dedi.

İşlem Hacimleri ve Kurumsal Yatırımcı İlgisi

BitMine hissesi, ABD’de en aktif şekilde işlem gören hisse senetlerinden biri haline geldi. Fundstrat verilerine göre BitMine hisselerinin günlük işlem hacmi son beş günde 2.1 milyar dolara ulaştı. Şirket, işlem hacmi açısından ABD’de 33. sıraya yerleşti.

Lee, “BitMine kurumsal yatırımcılardan sermaye çekmeye devam ediyor çünkü yüksek likiditemiz yatırımcılara cazip geliyor. MSTR ile birlikte toplam işlem hacmimiz, küresel kripto hazine şirketlerin işlem hacminin %88’ini oluşturuyor” dedi.

Ethereum’da Son Durum

Ethereum (ETH) son 24 saatte %1.8’lik bir artış kaydetti ve şu anda 4.037 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri açısından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum, son zamanlardaki volatiliteye rağmen 4.000 dolar eşiğinin üzerinde kaldı.

Ethereum geçtiğimiz birkaç ay boyunca 3.200 dolar ile 4.800 dolar arasında işlem görerek kripto para sektöründeki risk duyarlılığı be likidite değişikliklerini yansıttı. Eylül ayının başlarında yaşanan piyasa düzeltmesinin ardından ETH 3.600 dolar civarında güçlü bir destek buldu ve istikrarlı bir şekilde toparlandı.

Haftalık fiyat grafiğine bakıldığında ETH’nin 4.000 dolar ile 4.100 dolar arasında konsolide olduğu görülüyor. ETH’nin güncel fiyat hareketleri yatırımcıların birikim yaptığını gösteriyor. ETH’nin yeniden yükselişe geçmesi için 4.400 doları aşması gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleşirse yılın en yüksek seviyesi olan 4.800 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. ETH 3.800 dolar seviyesini koruyamazsa daha fazla düşüş görülebilir.

Piyasa analistleri, BitMine da dahil olmak üzere kurumsal yatırımcıların ETH alımlarının sürdürmesinin Ethereum’un orta vadeli fiyat performansını destekleyeceğine inanıyor.