Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden 755 Milyon Dolar Çıkış Gerçekleşti

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

ABD’de listelenen spot Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonları (ETF’ler) 13 Ekim’de 755 milyon dolar net çıkış kaydetti. Kripto tarihinin en büyük düşüşlerinden birinin yaşanmasının ardından yatırımcıların piyasadan uzaklaşması Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin çıkış görmesinde etkili oldu.

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin piyasayı sarsmasıyla birlikte kripto piyasası hafta sonu 500 milyar dolardan fazla değer kaybetti.

SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF’leri 326.52 milyon dolar çıkış görürken, spot Ethereum ETF’leri ise 428.52 milyon dolar çıkış gördü.

ETF’lerin kaydettiği çıkışları kurumsal yatırımcıların ihtiyatlı yaklaşım sergilediğini düşündürüyor.

Kripto Fonları 500 Milyon Dolar Çıkış Görürken BlackRock’ın Bitcoin ETF’i Gücünü Koruyor

Bitcoin ETF’leri arasında giriş gören tek fon BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu oldu. IBIT 60.36 milyon dolar giriş kaydetti. IBIT’in yönetim altındaki toplam varlıkları 93.11 milyar dolar seviyesinde ve bugüne kadar toplam 65.32 milyar dolar giriş kaydetti.

Buna karşılık Grayscale’in Bitcoin Trsut (GBTC) fonu günlük 145.39 milyon dolar çıkış gördü ve toplam çıkışları 24.35 milyar dolara ulaştı. Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund’ı (FBTC) ise 93.28 milyon dolar çıkış bildirdi.

13 Ekim itibariyle spot Bitcoin ETF’lerinin toplam varlıkları 157.18 milyar dolar seviyesindeydi. Bu, Bitcoin’in toplam piyasa değerinin %6.81’ine tekabül ediyor. Bu arada 13 Ekim’de işlem hacimlerinin 6.63 milyar dolara ulaşması, piyasa belirsizliği sırasında alım satım faaliyetlerinin arttığını gösteriyor.

Spot Ethereum ETF’lerinde de büyük çıkışlar görüldü. BlackRock’ın Ethereum ETF (ETHA) fonu 310.13 milyon dolar çıkış görürken, onu 20.99 milyon dolar çıkışla Grayscale’in ETHE fonu ve 19.12 milyon dolar çıkışla Fidelity’nin FETH fonu izledi.

Spot Ethereum ETF’lerinin toplam net varlıkları 28.75 milyar dolar seviyesinde olup Ethereum’un toplam piyasa değerinin %5.56’sına tekabül ediyor. Ethereum ETF’lerinin toplam girişleri 14.48 milyar dolar seviyesinde.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatına %100 gümrük vergisi uygulama planlarını açıklayarak ticaret savaşı korkularını artırması piyasada düşüşü tetikledi.

💥 Over 1.66 million crypto traders were liquidated as the market experienced a sharp downturn, wiping out $19.33 billion in positions.#Trump #Bitcoinhttps://t.co/7PNRagvFrx — Cryptonews.com (@cryptonews) October 11, 2025

Trump’ın bu hamlesine yanıt veren Pekin, “sonuna kadar savaşmaya hazır olduklarını” söyledi. ABD ile Çin arasındaki bu gerilim piyasadaki düşüşü daha da şiddetlendirdi. Bitcoin fiyatı %2.54 düşüşle 112.283 dolara gerilerken, Ethereum ise %3.39 düşüşle 4.030 dolar seviyesine geriledi.

CoinShares’in bu hafta başında yayınladığı verilere göre kripto yatırım ürünleri geçen hafta 3.17 milyar dolar giriş kaydetti.

Bitcoin fonlarına 2.7 milyar dolar giriş gerçekleşirken, Ethereum fonlarına ise 338 milyon dolar giriş gerçekleşti.

📈 Digital asset funds logged $3.17 billion in inflows last week, defying market turbulence triggered by renewed US–China tariff tensions. #Funds #Inflowshttps://t.co/0BSiRhgdtW — Cryptonews.com (@cryptonews) October 13, 2025

Ancak kripto fonlarının yönetim altındaki varlıkları bir hafta önce 242 milyar dolardan 254 milyar dolara düştü.

CoinShares, piyasadaki düşüş sırasında işlem hacimlerinin rekor seviyelere ulaştığını, sadece cuma günü 10.4 milyar dolar işlem hacmi gerçekleştiğini söyledi.

FED Başkanı Powell’ın Konuşması Öncesinde Bitcoin ve Ethereum Düşüyor

Piyasada gözler ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasına çevrilmişken Bitcoin ve Ethereum fiyatında düşüş sürüyor. Powell’ın açıklamalarının kripto piyasasının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

🔻 Fed Chair Jerome Powell’s speech tomorrow could trigger a crypto market crash as traders await guidance on interest rates and economic policy amid U.S.-China trade tensions. #CryptoMarket #Powell #FederalReserve https://t.co/uYtW13jgYK — Cryptonews.com (@cryptonews) October 13, 2025

Bitcoin (BTC) son 24 saatte %3.1 ve bir haftada %10 değer kaybederek 111.700 dolar seviyesine geriledi. BTC 126.080 dolarlık rekor fiyatına kıyasla yaklaşık %11 daha düşük işlem görüyor.

Ethereum (ETH) bir günde %5.1 ve bir haftada %15.2 değer kaybetti ve şu anda 3.974 dolardan işlem görüyor. Kripto piyasasının toplam değeri ise %3.2 düşüşle 3.8 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Analistler, Powell’ın ABD’nin Philadelphia eyaletinde gerçekleştirilecek NABE konferansında yapacağı açıklamaların faiz indirimlerine ilişkin beklentileri etkileyebileceğini düşünüyor. Powell’ın şahin mesajlar vermesi kripto da dahil olmak üzere riskli varlıklarda düşüşün devam etmesine yol açabilir.

Bu arada yatırımcılar Bitcoin’in volatilitesini yakından izliyor. Analist Tony Severino, Bitcoin’in haftalık grafiğindeki Bollinger bantlarının “rekor sıkılığa” ulaştığını söyledi.

Severino, önümüzdeki yüz gün içinde büyük bir yükseliş gerçekleşebileceği ya da boğa piyasasının sona erebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Piyasada son zamanlarda yaşanan gerilemeye rağmen kurumsal yatırımcı ilgisi devam ediyor. Dünyanın en büyük kurumsal Ethereum yatırımcısı BitMine, hafta sonu görülen düşüş sırasında 827 milyon dolar değerinde 202.000 ETH satın aldığını açıkladı.

BitMine şu anda 3 milyondan fazla ETH’ye, yani Ethereum’un toplam arzının yaklaşık %2.5’ine sahip.