Analistten Kritik Bitcoin Yorumu! Boğa Piyasası Bitiyor mu?

Kripto analisti Tony Severino’ya göre Bitcoin’in boğa piyasası kritik noktaya yaklaşıyor. Analist, Bitcoin’in devasa bir yükseliş yaşama ya da 100 gün içinde mevcut döngüsünü bitirme ihtimali olduğunu söyledi.

Severino, çarşamba günü X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Bitcoin’in haftalık grafiğinde rekor “sıkılığa” ulaşan Bollinger bantlarına işaret etti. Bollinger bantları indikatörü klasik bir volatilite aracıdır.

Analistten Bitcoin Uyarısı

Geçmiş verilere bakıldığında, bu tür sıkışmaların ardından aşağı ya da yukarı yönde büyük fiyat hareketlerinin yaşandığı görülüyor.

Severino, “BTCUSD şimdilik üst sınırı güçlü bir şekilde kıramadı. Geçmişteki konsolidasyon aralıklarına göre, yukarı ya da aşağı yönlü kırılımın doğrulanması 100 günü buluyor” dedi.

Bollinger bantları, bir hareketli ortalamanın üzerindeki ya da altındaki standart sapmaları işaretleyerek volatiliteyi ölçek. Bantların daralması volatilitenin azaldığı anlamına gelir ve bu durumda aşağı ya da yukarı yönde büyük fiyat hareketleri görülür.

Ancak Severino, yanıltıcı kırılmalar konusunda uyarıda bulundu.

Bitcoin’s weekly Bollinger Bands recently hit record tightness



For now, BTCUSD has failed to break out above the upper band with strength



According to past local consolidation ranges, it could take as long as 100+ days to get a valid breakout (or breakdown, if BTC dumps… pic.twitter.com/uCpcxvKzX1 — Tony "The Bull" Severino, CMT (@TonyTheBullCMT) October 8, 2025

Analist, Bollinger bantlarındaki sıkışmanın yanıltıcı kırılmalarla sonuçlanabileceğini ve gerçek kırılma gerçekleşmeden önce düşüş yaşanabileceğini söyledi.

Bitcoin rekor seviyeye ulaşmasının ardından hafif bir gerileme yaşadı ve şu anda 122.700 dolar civarında işlem görüyor. Analistler, 2023’ün başlarında başlayan boğa piyasasının son aşamaya girip girmediğini tartışıyor.

Bitcoin’in boğa piyasaları genellikle halving (yarılanma) etkinliğinden 18 ay sonra tepe noktaya ulaşır. Mevcut koşullarda bu 2025’in sonlarına denk geliyor.

Ancak Rekt Capital analistleri, BTC’nin piyasa döngülerinin uzadığını, dolayısıyla mevcut rallinin bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

Rekt Capital, “Bitcoin halihazırda pik noktayı gördüyse bu şimdiye kadarki en kısa döngülerden biri olacaktır” dedi.

#BTC



Price Discovery Correction 2 is over



In the end, it was indeed shallower but it took roughly the same amount of time to resolve as in previous cycles (2017, 2021)



Now, Bitcoin is on the cusp of entering Price Discovery Uptrend 3$BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/YdXQqHd82w pic.twitter.com/n7xvcr8aTo — Rekt Capital (@rektcapital) October 6, 2025

Öte yandan Severino ise önümüzdeki birkaç ayın kritik olduğunu ve Bitcoin’in güçlü bir yükseliş yaşayabileceğini ya da üç yıllık boğa piyasasının sona erebileceğini düşünüyor.

Bitcoin 125 Bin Doları Aştı

Küresel belirsizlikler devam ederken altının yanı sıra Bitcoin’de de yükseliş görüldü. Genellikle “dijital altın” olarak anılan Bitcoin (BTC), hafta sonu 125.000 doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

Öte yandan Bitcoin ETF’lerine de milyarlarca dolar giriş gerçekleşti. JPMorgan analistleri, BTC’nin ivmesini koruması durumunda yıl sonuna kadar 165.000 doları görebileceğini düşünüyor.

Bitcoin odaklı finansal hizmetler şirketi Unchained’ın Pazar Araştırmaları Müdürü Timot Lamarre, para birimindeki değer kaybının sürmesi halinde Bitcoin’in yeniden değerleme aşamasına gireceğini söyledi.

Öte yandan dünyanın önde gelen ekonomilerindeki ekonomik belirsizlikler nedeniyle yatırımcılar Bitcoin, altın ve gümüşe yöneliyor.

Yatırımcılar para birimindeki değer kaybı nedeniyle itibari paradan uzaklaşıyor.