Piyasalar Powell’ın Konuşmasına Odaklandı: Bitcoin 112 Bin Doların Altına Düştü

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın salı günü gerçekleşecek konuşması öncesinde Bitcoin fiyatı 112.000 doların altına düştü.

Bitcoin son 24 saatte yaklaşık %3 değer kaybederek 111.856 dolar seviyesine geriledi. Bitcoin’in yanı sıra diğer kripto paralarda da düşüş görüldü. Kripto piyasasının toplam değeri %3.2 düşüşle 3.8 trilyon dolara gerilerken, piyasa değeri açısından en büyük altcoin olan Ethereum ise %4 düşüşle 4.012 dolara geriledi. Öte yandan BNB fiyatı %10 düşüşle 1.205 dolara gerilerken, XRP ise %5.5 düşüşle 2.47 dolara geriledi.

Powell’ın konuşması ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden arttığı ve kripto piyasasında büyük düşüşlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşeceği için gelecek mesajlar merakla bekleniyor.

Powell, salı günü ABD’nin Philadelphia eyaletinde gerçekleştirilecek yıllık NABE konferansında konuşacak. Analistler, merkez bankası başkanının faiz indirimleri hakkındaki açıklamalarının kripto piyasasının yönünü belirleyeceğini düşünüyor.

🔻 Fed Chair Jerome Powell’s speech tomorrow could trigger a crypto market crash as traders await guidance on interest rates and economic policy amid U.S.-China trade tensions. #CryptoMarket #Powell #FederalReserve https://t.co/uYtW13jgYK — Cryptonews.com (@cryptonews) October 13, 2025

Kripto Yatırımcıları Endişeli

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamayla 1 Kasım itibariyle Çin mallarına %100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump’ın açıklamaları kripto piyasasını derinden sarstı ve kripto piyasası sadece birkaç saat içinde 125 milyar dolardan fazla değer kaybetti.

Trump’ın daha sonra Çin konusunda ılımlı açıklamalarda bulunması sonucunda pazartesi günü piyasa genelinde toparlanma görüldü. Ancak yatırımcılar daha fazla fiyat dalgalanması yaşanabileceği konusunda endişeli.

FXTM’nin piyasa analisti Lukman Otunuga, piyasadaki son düşüşü yorumlayarak yatırımcıların siyasi riskler ve ticaretle ilgili belirsizliklere karşı son derece hassas olduklarını söyledi. Otunuga, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin ve ABD’deki hükümet kapanmasının piyasaları belirsizliğe sürüklediğini de sözlerine ekledi.

Kripto Piyasasında Yüklü Miktarda Tasfiye Gerçekleşti

Gate’ten Kevin Lee, jeopolitik riskler ve gümrük tarifeleri nedeniyle kripto piyasasının bir süre daha baskı görmeye devam edeceğini düşünüyor. Lee, FED’in 28-29 Ekim’de gerçekleştirmesi beklenen faiz indiriminin kripto paralar için dönüm noktası olacağına inanıyor.

Arcium CEO’su Yannik Schrade ise hafta sonu gerçekleşen 19 milyar dolarlık tasfiye sonucunda kaldıraçlı zayıf pozisyonların silindiğini ve dikkatlerin gerçek kullanım durumlarına sahip projelere çevrildiğini söyledi.

Schrade, Zcash’in istikrarını nispeten koruduğundan ve Umbra’nın DeFi altyapısında 155 milyon dolar topladığından bahsetti.

Şimdi piyasada tüm gözler Powell’ın konuşmasına çevrilmiş durumda. Powell’ın açıklamalarının kripto piyasasında daha fazla düşüşe yol açabileceği ya da piyasanın toparlanmasını sağlayabileceği düşünülüyor.