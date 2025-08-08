Bitcoin ve ETH ETF’leri 500 Milyon Dolar Giriş Gördü: Piyasa Yükselişe Geçti

Kripto piyasası son 24 saatte %3.29’luk bir artış kaydetti. Kurumsal yatırımcı ilgisi, politika değişiklikleri ve ETF girişleri piyasanın yükselişinde etkili oldu. CoinMarketCap verilerine göre kripto piyasasının toplam değeri 3.86 trilyon dolara ulaştı.

Kurumsal yatırımcı ilgisi ve Trump’ın kriptoyla ilgili kararnamesi gibi faktörler piyasada iyimserliği artırdı.

Kripto ETF Girişleri Piyasası Hareketlendirdi

ABD’de listelenen spot Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonları (ETF) kayda değer girişler gördü.

Sosovalue verilerine göre spot Bitcoin ETF’leri 7 Ağustos’ta 280.69 milyon dolar net giriş gördü. BlackRock’ın IBIT fonu 156.64 milyon dolar giriş görürken, onu 43.45 milyon dolar giriş kaydeden Fidelity’nin FBTC fonu izledi.

Kaynak: Sosovalue

Buna ek olarak Ethereum ETF’leri ise perşembe günü 222.34 milyon dolar net giriş kaydetti. BlackRock’ın ETHA fonu ise 103.52 milyon dolar giriş gördü.

Bitcoin ve Ethereum ETF’leri bir günde toplam 503 milyon dolar giriş gördü.

Kripto Piyasası Neden Yükseliyor?

Ripple Labs ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yaklaşık dört yıldır devam eden davayı resmen sonlandırdı. Böylece kripto tarihine damga vuran bir dava sona ermiş oldu. Bu gelişme XRP fiyatının %13’lük bir artış kaydetmesini sağladı.

XRP şu anda 3.34 dolar civarında işlem görürken, 3.40 dolardaki direnç seviyesini aşması durumunda 3.70 dolara doğru yükselebileceği düşünülüyor.

Öte yandan kurumsal yatırımcı ilgisi ve Ethereum ETF’lerinin kaydettiği rekor girişlerle yükselişe geçen Ethereum ise cuma günü 3.900 doları aştı.

Ethereum’un yükselişi, SharpLink Gaming’in 200 milyon dolarlık hisse senedi teklifinin ardından gerçekleşti. SharpLink, hisse senedi teklifinden elde ettiği gelirleri Ethereum alımlarında kullanacağını söyledi.

Bu arada Coinglass‘ın verilerine göre BTC’nin açık pozisyonları 691.550 BTC (80 milyar dolar) seviyesinde.

CryptoQuant analisti Axel Adler Jr., temmuz ayının sonlarından beri görülen düşüş trendinin tersine dönebileceğini söyledi.