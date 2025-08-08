Ripple ve SEC Davasında Sürpriz Gelişme! XRP Yükselişe Geçti

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ripple Labs ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yaklaşık dört yıldır devam eden davayı resmen sonlandırdı. Böylece kripto tarihine damga vuran bir dava sona ermiş oldu. Bu gelişme XRP fiyatının %13’lük bir artış kaydetmesini sağladı.

Perşembe günü her iki taraf da ABD Temyiz Mahkemesi’ne bildiride bulunarak itirazlarını çekeceklerini belirtti.

SEC, halka açık borsalarda satılan XRP tokenlerinin menkul kıymet olmadığı yönündeki 2023 tarihli mahkeme kararına itirazını geri çekti. Buna karşılık Ripple da karşı temyizini geri çekti. Her iki taraf da kendi hukuki masraflarını karşılamayı kabul etti.

Ripple Davası, Kripto Paralar İçin Bir Emsal Olabilir

Ripple ve SEC davası 2020 yılında başladı ve o zamanlar SEC’in başkanlık koltuğunda oturan Jay Clayton, Ripple’ı XRP satışı gerçekleştirerek kayıtsız menkul kıymet teklifleri aracılığıyla gelir elde etmekle suçladı. Söz konusu dava, ABD yasalarının dijital tokenleri nasıl ele alması gerektiği konusunda önemli bir emsal haline geldi.

Following the Commission's vote today, the SEC and Ripple formally filed directly with the Second Circuit to dismiss their appeals.



The end…and now back to business. https://t.co/nVqthNcFOt — Stuart Alderoty (@s_alderoty) August 7, 2025

Temmuz 2023’te ise ABD Bölge Yargıcı Analisa Torres, ayrı bir karar çıkardı. Torres, Ripple’ın doğrudan kurumsal yatırımcılara XRP satarak menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği sonucuna vardı.

Ancak Torres, halka açık borsalar aracılığıyla bireysel yatırımcılara yapılan satışların menkul kıymet teklifi tanımına uymadığı sonucuna vardı. Bu karar, kripto sektörü için kısmi bir zafer olarak değerlendirildi.

SEC, Kripto Konusundaki Agresif Tutumunu Sonlandırdı

Donald Trump’ın yeniden ABD başkanı seçilmesi ve SEC başkanının değişmesiyle birlikte kurumun yaptırım eylemlerinde geri adım attığı görüldü. SEC başkanı değiştiğinden beri birçok kripto davası geri çekildi.

Ripple ve SEC, geçen yıl haziran ayında davayla ilgili cezalar konusunda anlaşmaya vardı. Yargıç Torres, Ripple’a 125 milyon dolar para cezası verilmesine karar verdi. Bu ceza, temyizlerin sonuçlanmasının ardından ABD Hazine Bakanlığı’na devredilecek.

Bu yılın başlarında para cezalarının düşürülmesine yönelik görüşmeler başarısız oldu. Torres, usul sorunları nedeniyle birden fazla teklifi reddetti. Temyizlerin reddedilmesi, uzlaşma şartlarını kesinleştirerek uzun süredir devam eden davanın sona ermesini sağladı.

Uzmanlara göre Ripple ve SEC davası, mahkemenin kripto paraları nasıl değerlendireceği konusunda önemli bir referans olabilir. Davanın sona ermesi Ripple’ın operasyonlarını büyütmesine zemin hazırlıyor.