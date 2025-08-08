Ethereum’da Gözler 4.000 Dolara Çevrildi: ETH Neden Yükseliyor?

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kurumsal yatırımcı ilgisi ve Ethereum ETF’lerinin kaydettiği rekor girişlerle yükselişe geçen Ethereum cuma günü 3.900 doları aştı.

ETH kısa bir süreliğine 3.952 dolara ulaştı ve ardından 3.909 dolar civarına geriledi. Analistler, ETH’nin yakında 4.000 doları test edebileceğine inanıyor.

Ethereum’un yükselişi, SharpLink Gaming’in 200 milyon dolarlık hisse senedi teklifinin ardından gerçekleşti. SharpLink, hisse senedi teklifinden elde ettiği gelirleri Ethereum alımlarında kullanacağını söyledi. SharpLink’in ETH rezervlerinin 2 milyar doları aşması bekleniyor.

Şirket, dört kurumsal yatırımcının 19.50 dolar fiyatla hisse satın alacağını söyledi. BuyBitcoinWorldWide’ın verilerine göre SharpLink şu anda 521.000 tokene sahip.

NEW: SharpLink raises $200M in a direct offering led by four global institutional investors at $19.50/share



This capital will be used to expand our Ethereum treasury, expected to surpass $2B upon full deployment



At SharpLink, our mission is simple:



Accumulate ETH. Stake ETH.… pic.twitter.com/ABv7CH9Cqt — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) August 7, 2025

Fundamental Global, Ethereum’a 5 Milyar Dolar Yatırım Yapmayı Hedefliyor

Fundamental Global, 5 milyar dolarlık bir Ethereum hazinesi oluşturmak için SEC’e başvuruda bulundu. Şirket, bilançolarına Ethereum ekleyen şirketlerin saflarına katıldı.

Buna ek olarak, Bitmine Immersion Technologies ise sahip olduğu 3.27 milyar dolarlık 833.133 ETH ise en büyük kurumsal Ethereum yatırımcısı konumunda. Coinbase yaklaşık 136.000 ETH’ye sahipken, Bit Digital ve BTCS gibi diğer ABD merkezli şirketler de ETH varlıkları açısından ilk beşte yer alıyor. Toplam 17 şirketin yaklaşık 6.9 milyar dolar değerinde 1.74 milyon ETH’si bulunuyor.

Buterin, ETH Hazineleri Hakkında Konuştu

Ethereum’un Kurucu Ortağı Vitalik Buterin, şirketlerin Ethereum’a yatırım yapma trendini ihtiyatlı iyimserlikle karşıladı. Buterin, ETH hazinelerinin yatırımcılara daha fazla erişim ve esneklik sağlayarak “değerli hizmetler” sunduklarını söyledi. Ancak Buterin, aşırı kaldıraç kullanımının doğru bir şekilde yönetilmemesi halinde ciddi tasfiyelere yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Buterin, “Bundan üç yıl sonra bana hazinelerin ETH’nin çöküşüne yol açtığını söyleseniz, bunun ETH’yi aşırı kaldıraçlı bir oyuna dönüştürmüş olmalarından kaynaklandığını söylerdim” dedi.

Are ETH Treasuries good for Ethereum?@VitalikButerin thinks they can be:



“ETH just being an asset that companies can have as part of their treasury is good and valuable… giving people more options is good.”



But he also issues a warning:



“If you woke me up 3 years from now… pic.twitter.com/W55oUD7Lke — Bankless (@BanklessHQ) August 7, 2025

BlackRock’ın ETHA Fonunun Varlıkları 11 Milyar Dolara Ulaştı

Bu arada ABD’de listelenen ETH ETF’leri rekor girişler kaydetti. SoSoValue verilerine göre BlackRock, Grayscale ve Fidelity gibi fonların toplam net girişleri 3.35 milyar dolara ulaştı. BlackRock’ın ETHA ETF’i perşembe günü 100 milyon dolardan fazla giriş gördü ve net varlıkları 11 milyar doları aştı.

Grayscale’in ETH trust fonu günlük %5’ten fazla fiyat artışı kaydetti ve şu anda 25.1 milyar dolar değerinde net varlığa sahip. Bitwise, VanEck ve Franklin de küçük ancak istikrarlı girişler gördü.

Delta Exchange’in araştırma analisti Riya Sehgal, yüksek işlem hacimlerinin satın alma ilgisine işaret ettiğini ve bunun ETH fiyatını 3.900 doların üzerine taşıdığını söyledi.

Cryptonews’e konuşan Sehgal, “ETF girişlerinin 222.3 milyon dolara ulaşması ve Ethereum hakimiyetinin %12’nin üzerine çıkmasıyla birlikte Bitcoin’den Ethereum’a geçiş görülüyor. Ethereum 3.840 doların üzerinde kaldığı sürece pozitif görünüm korunacaktır, bir sonraki hedef bölge 4.000-4.500 dolar olacaktır” dedi.

ETF akışlarının ve kurumsal yatırımların artmasıyla birlikte piyasa şimdi yılın bu çeyreğini güçlü bir şekilde bitirmeye hazırlanıyor.

Yatırımcılar, Ethereum için bir sonraki önemli eşik olarak 4.000 dolar direncini yakından izliyor.

