Bitcoin Neden Düşüyor? 536 Milyon Dolarlık Tasfiye Kripto Piyasasında Panik Yarattı

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto piyasası yeni haftaya sert bir düşüşle başladı. 3 Kasım itibarıyla Bitcoin %3’ün üzerinde değer kaybederek 107.500 doların altına indi. Ethereum ve önde gelen altcoin’lerde de satış baskısı derinleşirken, son 24 saatte 536 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi.

Sert satış dalgası 175 binden fazla yatırımcıyı vurdu

CoinGlass verilerine göre, son 24 saat içinde 188 binden fazla yatırımcının pozisyonu kapandı. Toplam tasfiye tutarı 536 milyon doları aşarken, bunun 476 milyon dolarlık kısmı long (alış), 60 milyon dolarlık kısmı ise short (satış) pozisyonlardan oluştu.

Sadece Bitcoin’de 100 milyon dolarlık long pozisyon tasfiye edilirken, short pozisyonlarda 6,3 milyon dolarlık kapanış yaşandı. Ethereum tarafında ise 133 milyon dolar long ve 14,3 milyon dolar short pozisyon tasfiye edildi.

Bu tablo, düşüşün büyük ölçüde aşırı kaldıraçlı long pozisyonların çözülmesinden kaynaklandığını gösteriyor.

Düşüşün arkasındaki dört temel neden

Analistlere göre bugünkü satış baskısının arkasında birkaç önemli faktör bulunuyor:

Aşırı kaldıraç kullanımı: Son haftalarda piyasada yüksek kaldıraçlı long işlemlerin yoğunlaşması, küçük bir fiyat düşüşünün bile zincirleme tasfiyeleri tetiklemesine yol açtı.

Son haftalarda piyasada yüksek kaldıraçlı long işlemlerin yoğunlaşması, küçük bir fiyat düşüşünün bile zincirleme tasfiyeleri tetiklemesine yol açtı. Balina satışları: On-chain veriler, büyük yatırımcıların hafta sonu yüz milyonlarca dolarlık BTC ve ETH transferi yaptığını gösteriyor. Bu satışlar likiditeyi azalttı.

On-chain veriler, büyük yatırımcıların hafta sonu yüz milyonlarca dolarlık BTC ve ETH transferi yaptığını gösteriyor. Bu satışlar likiditeyi azalttı. ETF belirsizliği: ABD’de spot kripto ETF onay sürecinin uzaması, kurumsal yatırımcıların risk iştahını azalttı.

ABD’de spot kripto ETF onay sürecinin uzaması, kurumsal yatırımcıların risk iştahını azalttı. Makroekonomik baskılar: Dolar endeksindeki güçlenme ve faiz oranlarındaki belirsizlik, yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırdı.

Piyasa hissiyatı yeniden “korku” bölgesinde

Kripto “Korku ve Açgözlülük Endeksi” son günlerde yeniden nötr seviyesine geriledi. Sosyal medya verileri ve işlem hacimleri de yatırımcıların temkinli davrandığını ortaya koyuyor.

Bitcoin Fear and Greed Index is 42 — Neutral

Current price: $107,484 pic.twitter.com/K1MHSAyzBB — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) November 3, 2025

Analistlere göre bu düzeltme orta vadede “sağlıklı bir soğuma” olarak görülebilir, ancak kısa vadede volatilite riskinin yüksek kalması bekleniyor.

Teknik görünüm

Bitcoin için ilk destek seviyesi 104.000 dolar, ardından 100.000 dolar olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 109.000–112.000 dolar aralığı kısa vadeli direnç bölgesi olarak izleniyor.

Bitcoin (BTC/USD) Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Ethereum tarafında ise 3.600 dolar destek, 3.850 dolar ise yeniden güç kazanması gereken bölge olarak değerlendiriliyor.

Piyasada yaşanan son düşüş, yüksek kaldıraç, balina hareketleri ve regülasyon belirsizliği gibi risklerin hâlâ güçlü şekilde etkili olduğunu gösterdi.

Toplam 476 milyon dolarlık tasfiye, kripto piyasasının kırılgan yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kısa vadede satış baskısının sürmesi beklenirken, bazı analistler ETF sürecinde olumlu bir gelişme yaşanması halinde Bitcoin’in yeniden 115 bin dolar bandına yükselebileceği görüşünde.