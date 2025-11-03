Kiyosaki’den Düşüş Uyarısı! Ethereum Fiyatı Ne Olur?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Kasım 3, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

“Zengin Baba Yoksul Baba” adlı kitabın yazarı Robert Kiyosaki piyasa düşüşü uyarısında bulundu. Kiyosaki, “Büyük düşüş başlıyor! Piyasadan milyonlar silinecek. Kendinizi koruyun. Gümüş, altın, Bitcoin ve Ethereum sizi koruyacak” dedi.

Kiyosaki daha önce de benzer tahminlerde bulunmuştu. Ünlü yazar, Kasım 2024 ile Ekim 2025 tarihleri arasında yaklaşık 30 kez düşüş uyarısında bulunarak bu yönde paylaşımlar yaptı. Kiyosaki, piyasa düşüşüne yönelik tahminleri ve altcoin, gümüş ve Bitcoin’e desteğiyle biliniyor.

Şu anda piyasa genelinde düşüş yaşansa da Kiyosaki’nin paylaşımı çok sayıda eleştiri aldı. Ayrıca geçmiş verilere bakıldığında Kiyosaki’nin tahminlerinin tutmadığı ve piyasanın tahminlerinin tam tersi yönde hareket ettiği görülüyor. Bu nedenle yatırımcılar Kiyosaki’nin tahminlerine şüpheyle yaklaşıyor.

Kaynak: Kiyosaki Account On X.com

Ethereum Fiyat Tahmini: Tüm Kripto Paralar Düşerken ETH Yükselebilir mi?

Kaynak: ETHUSD / TradingView

Kripto piyasası yeni haftaya düşüşle başladı. Kiyosaki’nin tahminlerinin aksine şu anda Ethereum fiyatının da tehlike altında olduğu söylenebilir çünkü ETH bu ay birkaç kez test ettiği kritik destek bölgesinde işlem görüyor.

Ethereum’un RSI’si 31 seviyesinde olup aşırı satışa işaret ediyor. Bu durum kısa vadeli bir toparlanma yaşanabileceğini düşündürüyor. Ethereum destek seviyesini korursa 3.900 dolar seviyesine doğru yükselebilir.

Söz konusu destek seviyesinin kırılması halinde kayda değer bir düşüş yaşanabilir. Ethereum fiyatının sert bir düşüş yaşaması halinde altcoinlerde de büyük kayıplar görülebilir.

Ethereum fiyatı son 24 saatte %3.9, bir haftada %10.9 ve bir ayda %17.5 değer kaybetti ve şu anda 3.706 dolardan işlem görüyor.

Ethereum son bir yılda %50.8 oranında değer kazandı ve 24 Ağustos’ta 4.946 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Maxi Doge Ön Satışı Yatırımcılardan Büyük İlgi Görüyor

Bugün kripto piyasası genelinde düşüş görülürken yatırımcılar portföylerini çeşitlendirmek için alternatif kripto paraları değerlendirmek isteyebilirler.

Değerlendirilebilecek alternatifler arasında genellikle ilk listelemelerinin ardından güçlü fiyat artışları yaşamalarıyla bilinen ön satış coinleri de yer alıyor.

Ethereum tabanlı yeni bir meme coin projesi olan Maxi Doge, hızla büyüyen topluluğu ve güçlü token ekonomisiyle dikkat çekiyor. Maxi Doge, pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılara tokenlerini stake etme imkanı da sunuyor.

Meme coin projesi Maxi Doge’nin ön satışı yatırımcılardan büyük ilgi görmeye devam ediyor ve şimdiye kadar 3.88 milyon dolardan fazla fon toplandı. Ayrıca Maxi Doge, staking işlemlerinde %79’a varan APY elde etme fırsatı da sunuyor. Projenin staking imkanı sunması, yatırımcıların büyük fiyat artışlarını beklemeden pasif gelir elde edebilecekleri anlamına geliyor.

Kripto piyasasının toparlanmasıyla birlikte Maxi Doge gibi ön satış projelerinin de iyi performans gösterebileceği yönünde tahminler var. Maxi Doge, hızla büyüyen topluluğu ve ön satışında yakaladığı ivmeyle 2026’nın en çok konuşulan meme coinlerinden biri haline gelebilir.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.