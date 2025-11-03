Uzman İsimden Dikkat Çeken XRP ETF Açıklaması!

Kripto piyasası ABD’nin spot XRP ETF’lerine onay vermesini büyük bir heyecanla bekliyor. XRP ETF’lerine yönelik beklentiler giderek artarken ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) XRP ETF başvurularına ilişkin nihai kararını ne zaman açıklayacağı merak ediliyor.

NovaDius Wealth Management’ın Yönetim Kurulu Başkanı Nate Geraci, 3 Kasım’da sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı bir paylaşımla XRP ETF’lerine ilişkin tahminin açıkladı.

Geraci, “Önümüzdeki iki hafta içinde ilk spot XRP ETF’lerinin piyasaya sürülmesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Sometime in next two weeks, I expect launch of first spot xrp ETFs…



SEC had open litigation against Ripple for past five years, up until three months ago.



IMO, launch of spot xrp ETFs represents final nail in coffin of previous anti-crypto regulators.



Have come a *LONG* way. — Nate Geraci (@NateGeraci) November 3, 2025

Kripto sektöründeki uzmanlar, uzun yıllardır devam eden Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davasının bu yıl nihayet sona ermesinin şirketin önündeki engelleri kaldırdığına, dolayısıyla spot XRP ETF’lerinin onaylanma ihtimalinin arttığına inanıyor.

SEC, 2020 yılında Ripple’ı kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirmekle suçlamıştı. Yaklaşık beş yıldır devam eden dava bu yıl her iki tarafın da itirazlarını geri çekmesiyle sona erdi. Ripple ve SEC davasının sona ermesi yatırımcıların XRP’ye güvenini artırdı.

Kripto yatırımcılarının merakla izlediği davalardan biri olan Ripple ve SEC davasının sona ermesi XRP’nin bu yıl güçlü bir ivme yakalamasını sağladı. Piyasa değeri açısından en büyük dördüncü kripto para konumunda olan XRP bu yıl 18 Temmuz’da 3.65 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bu arada Canary Capital’in XRP tabanlı borsa yatırım fonunun (ETF) 13 Kasım’da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Canary, 31 Ekim’de spot XRP ETF başvurusunu güncelledi. Böylece daha önceki kaydın hayata geçmesini engelleyen değişiklik ortadan kaldırılmış oldu.

Fonun Nasdaq’dan 8-A onayı alması halinde Canary Funds’ın XRP ETF’inin kasım ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

XRP Fiyatı Ne Olur?

Coingecko verilerine göre XRP son 24 saatte %4.8, bir haftada %8.1 ve bir ayda %20 değer kaybetti. Ancak altcoin bir yılda %376 oranında değer kazanarak piyasadaki birçok kripto paradan daha iyi performans gösterdi. XRP şu anda 2.40 dolar civarında işlem görüyor.

24 saatlik XRP fiyat grafiği. Kaynak: Coingecko

Yatırımcılar şimdi XRP fiyatının ne olacağını merak ediyor.

Analistler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) XRP tabanlı spot ETF’lere onay vermesi durumunda altcoinin güçlü bir ivme yakalayabileceğini tahmin ediyor.

XRP, hızlı ve düşük maliyetli işlemler sunarak SWIFT gibi geleneksel ödeme sistemlerine alternatif olarak öne çıkıyor. XRP’nin uluslararası ödemeler alanındaki konumu, tokenin ilerleyen zamanlarda çok daha fazla değerlenmesini sağlayabilir.

Buna ek olarak Ripple’ın stablecoin RLUSD’yi piyasaya sürerek giderek büyüyen stablecoin pazarında önemli bir paya sahip olma isteğini gözler önüne sermesi de XRP için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca Ripple’ın çeşitli ortaklıklarla giderek büyümesi uzun vadede XRP’nin de güçlenmesini sağlayabilir.

Analistler, spot XRP ETF’lerinin onaylanması gibi çeşitli gelişmelerin etkisiyle XRP fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesini aşabileceğini, yakaladığı ivmeyi sürdürmesi durumunda çok daha yüksek seviyeleri görebileceğini tahmin ediyor.