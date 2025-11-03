Bitcoin Balinalarının Transferleri Endişelendirdi! İşte Detaylar

İki büyük Bitcoin yatırımcısı son günlerde borsalara yüklü miktarda BTC aktardı. Bu durum yatırımcılar arasında endişeye neden oldu ve piyasada satış baskısının artabileceğine dair spekülasyonların yayılmasına yol açtı.

Lookonchain’in verilerine göre BitcoinOG (1011short) 1 Ekim’den beri Kraken’e yaklaşık 1.48 milyar dolar değerinde 13.000 BTC aktarırken, Owen Gunden ise 21 Ekim’den beri Kraken’e 364.5 milyon dolar değerinde 3.265 BTC aktardı.

Söz konusu transferlerin Bitcoin’in 108.000 dolar civarında işlem gördüğü bir dönemde gerçekleştirilmesi olası kar satışlarına dair spekülasyonların yayılmasına yol açtı. Analistler bu para yatırma işlemlerinin satış amacıyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belli olmadığını, ancak piyasa faaliyetlerinde ve volatilitedeki artışın habercisi olabileceğini söyledi.

Ünlü Balina Satışa mı Hazırlanıyor?

BitcoinOG (1011short), piyasa dalgalanmaları sırasında Bitcoin’de short pozisyon açmasıyla bilinen ünlü bir Bitcoin balinasıdır. Balina, 11 Ekim’deki piyasa çöküşü sırasında short pozisyonlardan yaklaşık 197 milyon dolar kar elde etti.

Bitcoin OGs are dumping $BTC!



BitcoinOG(1011short) has deposited ~13K $BTC($1.48B) to Kraken, Binance, Coinbase, and Hyperliquid since Oct 1.



Owen Gunden has deposited 3,265 $BTC($364.5M) to Kraken since Oct 21.https://t.co/qyZllJWfFShttps://t.co/u3b8zn5iYe pic.twitter.com/qQe3dYlnfp — Lookonchain (@lookonchain) November 3, 2025

Balina, o zamandan bu yana Kraken, Binance, Coinbase ve Hyperliquid gibi borsalara BTC transfer etti. Bitcoin balinasının bu transferleri kaldıraçlı işlemlere ya da satışa hazırlanıyor olabileceğini düşündürüyor.

Son transferler arasında 2 Kasım’da Kraken’e gönderilen 500 BTC (55 milyon dolar) ve Hyperliquid’e gönderilen 70 ile 150 BTC’lik küçük transferler yer alıyor. Analistler, söz konusu balinanın daha önce piyasadaki toparlanmanın ardından short pozisyonlar açtığına da dikkat çekti.

Bitcoin Balinaları Yeniden Harekete Geçti

Satoshi dönemi yatırımcılarından biri olan Owen Gunden beş yılın ardından yeniden faaliyete geçti. Balina, 21 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında Kraken’e 3.265 BTC (364.5 milyon dolar) aktardı. Bu işlemler arasında 22 Ekim’de gerçekleştirilen 364 BTC, 29 Ekim’de gerçekleştirilen 1.448 BTC ve 3 Kasım’da gerçekleştirilen 483 BTC transferi yer alıyor.

Gunden Bitcoin’in ilk yıllarında 15.000 BTC satın aldı. Balinanın son transferleri birkaç yıldır gerçekleştirdiği en büyük transferler olarak öne çıkıyor ve kar satışına hazırlandığını ya da portföyünü dengelediğini düşündürüyor.

Arkham verilerine göre Gunden’ın cüzdanları ekim ayının sonlarından bu yana yeniden aktif hale geldi. Balinanın son transferleri, Bitcoin’in ekim ayındaki büyük düşüşün ardından 110.000 dolar ile 115.000 dolar bandında istikrar kazandığı bir dönemde gerçekleşti.

Balina Transferleri Neyin İşareti?

Analistler, yatırımcılar arasındaki ihtiyatlı yaklaşımın devam ettiğini söylüyor. Yüklü miktarlardaki balina transferleri genellikle fiyat dalgalanmalarının artacağının habercisi olarak değerlendirilir.

Yatırımcılar şimdi bu balinaların satış yapıp yapmayacağını merak ediyor. Geçmiş verilere bakıldığında balinaların yüklü transferlerinin genellikle %5 ile %10’luk fiyat düzeltmeleriyle sonuçlandığı, satış baskısının sona ermesinin ardından yeniden alımların başladığı görülüyor.