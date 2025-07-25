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Cryptonews Fiyat Tahminleri

Bitcoin Fiyat Tahmini: Gözler Bu Seviyede – %100’lük Yükseliş Mümkün mü?

Bitcoin
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Ortaklık Açıklaması
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar
Ufuk Toprak
Yazar Profili
Ortaklık Açıklaması
Ortaklık Açıklaması

Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin
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Bitcoin Fiyat Tahmini: Gözler Bu Seviyede – %100’lük Yükseliş Mümkün mü?

Bitcoin fiyatı, piyasanın boğa ve ayı yönlü beklentileri arasında sıkışmış durumda. Kripto para birimi, şu sıralar güçlü bir dirençle karşılaştığı alçalan üçgen formasyonu içinde hareket ediyor.

Şu anda Bitcoin’in kritik destek bölgesi 115.000 ila 116.000 dolar arasında konumlanıyor. Boğalar bu seviyede sağlam bir savunma hattı kurmuş durumda.

Bu dirençli destek seviyesi, yatırımcılarda yeni bir yükseliş hareketi umudu yaratıyor. Teknik görünüme göre Bitcoin, mevcut seviyelerden %100’lük bir sıçrama yaparak fiyatını ikiye katlama potansiyeli taşıyor.

Bitcoin Düşüşünün Sorumlusu: Galaxy Digital ve Eski Balinalar

Kripto para piyasasındaki son düşüşün başlıca nedeni, Galaxy Digital’ın Bitcoin üzerindeki sürekli satış baskısı olarak gösteriliyor.

Yalnızca bugünkü işlem seansında şirket, yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde 12.850 BTC’yi farklı borsalarda elden çıkardı.

Öte yandan, uzun süredir hareketsiz kalan eski Bitcoin balinaları da son günlerde milyarlarca dolarlık BTC’yi piyasaya sürerek satış dalgasına katıldı.

Bu yoğun satış baskısı, piyasada büyük çaplı tasfiyelere yol açarak Bitcoin’i 116.000 doların altına itti ve piyasa şu anda denge arayışına girmiş durumda.

Kripto analisti Ki Young Ju, 2021 döngüsünden farklı olarak bu kez balinaların satışlarını bireysel yatırımcılara değil, yeni kurumsal uzun vadeli yatırımcılara devrettiğine dikkat çekiyor.

Kurumsal yatırımcılar ve uzun vadeli tutucular ise bu geri çekilmeleri bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor.

Öte yandan, ünlü kripto girişimcisi Arthur Hayes yükseliş beklentisini sürdürüyor. Hayes’e göre Bitcoin, 2025 sonuna kadar mevcut seviyelerden %100 artarak yaklaşık 250.000 dolara ulaşabilir.

Bitcoin Fiyat Tahmini: RSI 37,8 ile Aşırı Satım Bölgesinde

Teknik açıdan bakıldığında, 4 saatlik BTC/USDT grafiği Bitcoin’in yüksek volatilite döneminden geçtiğini gösteriyor. Şu anda 116.041 dolar civarında seyreden fiyat, önemli bir CME boşluk bölgesinin alt sınırlarından toparlanma yaşadı.

Önemli bir detay olarak, Bitcoin düşen destek trend çizgisinin altına gerilemiş durumda ve bu çizgi artık direnç olarak işliyor, bu da mevcut düşüş trendini güçlendiriyor.

Bitcoin Price Prediction: All Eyes on This Descending Triangle Chart Pattern – 100% Move Coming?
Kaynak: TradingView

Mevcut fiyat hareketinin üzerinde ise 119.000–121.000 dolar aralığında bir adil değer boşluğu (FVG) bulunuyor; eğer yükseliş momentumu geri gelirse, burası potansiyel bir hedef olabilir.

RSI göstergesi ise yakın zamanda 37,8 seviyesine kadar inip aşırı satım bölgesine girdi ve ardından hafif toparlanma sinyalleri verdi.

RSI’nın bu davranışı, kısa vadeli düşüş momentumunun azalmaya başladığını ve olası bir düzeltme yükselişini destekleyebileceğini gösteriyor.

Bitcoin Hyper Ön Satışında 4,8 Milyon Dolar Topladı

Bitcoin 115.000 doların üzerinde işlem görürken, birçok yatırımcı daha yüksek getiri potansiyeli taşıyan erken aşama kripto paralara yöneliyor.

Şu sıralar en çok konuşulan projelerden biri Bitcoin Hyper ($HYPER) — Bitcoin mirası üzerine kurulu, ancak hız, ölçeklenebilirlik ve eğlence odaklı yeniden tasarlanmış yeni bir meme coin.

Ön satışta şimdiden 4,8 milyon dolardan fazla fon toplandı ve kripto Twitter ile YouTube’da ciddi bir ilgi oluştu.

Bitcoin Price Prediction: All Eyes on This Descending Triangle Chart Pattern – 100% Move Coming?
Kaynak: Bitcoin Hyper

Popüler influencer Borch Crypto, projeyi “özgün” olarak nitelendirip yılın en iyi fırsatlarından biri olarak gösterdi.

Şu anda HYPER tokenları sadece 0,0124 dolardan satılıyor, ancak bu fiyat uzun sürmeyecek — sonraki fiyat artışı 30 saatten kısa sürede otomatik olarak devreye girecek.

Resmi Bitcoin Hyper web sitesinden SOL, ETH, USDT, USDC, BNB veya kredi kartıyla doğrudan satın alabilirsiniz.

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