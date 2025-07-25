Galaxy Digital’den Dev Bitcoin Transferi! Neler Oluyor?

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Galaxy Digital, son 12 saat içinde merkezi borsalara 1.98 milyar dolar değerinde 17.123 BTC transfer etti.

Lookonchain verilerine göre, dijital varlık şirketi ilk olarak cuma günü borsalara 10.000 Bitcoin gönderdi. Bu transfer, Galaxy Digital’in Satoshi dönemine ait bir cüzdandan 80.000 Bitcoin almasının ardından gerçekleşti.

Lookonchain verilerine göre Galaxy Digital geçtiğimiz saatlerde OKX, Binance ve Bybit dahil borsalardan 370 milyon USDT çekti.

Galaxy Digital, son 12 saat içinde çeşitli borsalara 14.273 BTC (1.67 milyar dolar) yatırdı. Bir kripto yatırımcısının X paylaşımına göre, geçtiğimiz saatlerde yaklaşık 5.690 BTC transfer edildi.

这下靴子不仅落地了，还暴扣在了头上👢



疑似归属于「持仓 BTC 14 年化石手」的 14273 枚 $BTC 在过去 12 小时内由 Galaxy Digital 分批充值进了各大交易所（约 16.7 亿美元），其中过去 1 小时就转移了 5690 BTC



两组数据显示，这次大概率是真的在抛售了

1️⃣ 币安 BTC 现货交易 4 小时内成交了超 1… https://t.co/k86v0qALp7 pic.twitter.com/02e5sHDrfo — Ai 姨 (@ai_9684xtpa) July 25, 2025

Arkham’ın son verilerine göre Bitcoin satışları devam ediyor. Büyük borsalara 330 milyon dolar değerinde 2.850 BTC daha transfer edildi. Yukarıda bahsedilen kripto yatırımcısının X paylaşımına göre son 12 saatte 17.123 BTC transfer edildi.

Bitcoin’deki Düşüş Endişe Yarattı

Galaxy’nin son satışları Bitcoin fiyatına baskı uyguladı. BTC son 24 saatte sert bir düzeltme yaptı ve 119.000 dolar direnç seviyesinde ret gördükten sonra 115.600 dolara geriledi.

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin son 24 saatte %2.4’lük bir düşüş yaşadı ve şu anda 115.786 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’in düşüşü piyasayı sarstı ve BTC’nin yükseliş ivmesini koruyup koruyamayacağına dair soru işaretlerinin doğmasına yol açtı.

Galaxy Digital ya da bağlı cüzdanlar satışlarını sürdürürse daha fazla düşüş görülebilir. Analistler, BTC’nin 114.000 doların altına düşmesi durumunda satış baskısının şiddetlenebileceği konusunda uyarıyor.