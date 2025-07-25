Galaxy Digital’den Dev Bitcoin Transferi! Neler Oluyor?
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Galaxy Digital, son 12 saat içinde merkezi borsalara 1.98 milyar dolar değerinde 17.123 BTC transfer etti.
Lookonchain verilerine göre, dijital varlık şirketi ilk olarak cuma günü borsalara 10.000 Bitcoin gönderdi. Bu transfer, Galaxy Digital’in Satoshi dönemine ait bir cüzdandan 80.000 Bitcoin almasının ardından gerçekleşti.
Lookonchain verilerine göre Galaxy Digital geçtiğimiz saatlerde OKX, Binance ve Bybit dahil borsalardan 370 milyon USDT çekti.
Galaxy Digital, son 12 saat içinde çeşitli borsalara 14.273 BTC (1.67 milyar dolar) yatırdı. Bir kripto yatırımcısının X paylaşımına göre, geçtiğimiz saatlerde yaklaşık 5.690 BTC transfer edildi.
Arkham’ın son verilerine göre Bitcoin satışları devam ediyor. Büyük borsalara 330 milyon dolar değerinde 2.850 BTC daha transfer edildi. Yukarıda bahsedilen kripto yatırımcısının X paylaşımına göre son 12 saatte 17.123 BTC transfer edildi.
Bitcoin’deki Düşüş Endişe Yarattı
Galaxy’nin son satışları Bitcoin fiyatına baskı uyguladı. BTC son 24 saatte sert bir düzeltme yaptı ve 119.000 dolar direnç seviyesinde ret gördükten sonra 115.600 dolara geriledi.
CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin son 24 saatte %2.4’lük bir düşüş yaşadı ve şu anda 115.786 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin’in düşüşü piyasayı sarstı ve BTC’nin yükseliş ivmesini koruyup koruyamayacağına dair soru işaretlerinin doğmasına yol açtı.
Galaxy Digital ya da bağlı cüzdanlar satışlarını sürdürürse daha fazla düşüş görülebilir. Analistler, BTC’nin 114.000 doların altına düşmesi durumunda satış baskısının şiddetlenebileceği konusunda uyarıyor.