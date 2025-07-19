Bitcoin Fiyat Tahmini: GENIUS Yasası Kabul Edildi – BTC ve Kripto Piyasasında Neler Değişecek?

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ABD Başkanı Donald Trump, Cuma gecesi tarihi nitelikteki GENIUS Yasası’nı imzalayarak kripto dünyasında dalgalı geçen bir haftayı kurumsal meşruiyet açısından önemli bir dönüm noktasıyla sonlandırdı.

Stablecoin düzenlemesini içeren yasa, Trump’ın Salı gecesi Cumhuriyetçi muhaliflerle Oval Ofis’te yaptığı görüşme sonrası Temsilciler Meclisi’nde 308’a 122 oyla kabul edildi ve yasama çıkmazından kurtarıldı.

Bitcoin şu anda yaklaşık 118.000 dolar seviyesinde işlem görüyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 123.000 dolardan geri çekilmiş olsa da, kritik destek seviyelerini koruyor. Bu da yükseliş eğiliminin devam ettiğine işaret ediyor.

Bu büyük kırılım, 196’ya 223’lük ilk yenilgiyle umutların tükendiği bir noktadan sonra geldi. Ancak Trump’ın yürüttüğü diplomasi, 215’e 211’lik prosedürel oylamayla yasaya geçişin önünü açtı.

GENIUS Yasası, stablecoin ihraççıları için federal lisans zorunluluğu getirirken, merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC) oluşturulmasını da açıkça yasaklıyor.

Sektör temsilcileri, bu düzenlemeyi kurumsal benimsenmeyi hızlandıracak yeni bir regülasyon çağının başlangıcı olarak değerlendiriyor.

Bitcoin ise son dalgalanmaların ardından flama formasyonu içinde konsolide olmaya devam ediyor. Teknik analizler, mevcut geri çekilmenin, 180.000 dolarlık hedefe yönelik bir sonraki güçlü yükseliş öncesinde birikim fırsatı sunduğunu gösteriyor.

Flama Formasyonu Konsolidasyonu 181.040 Dolar Hedefini İşaret Ediyor

Bitcoin’in grafik yapısı, mevcut boğa döngüsü boyunca yukarı yönlü sonuçlanan yükselen flama formasyonları üzerinden ilerlediğini gösteriyor.

123.000 dolardan başlayan son geri çekilme, daha geniş çaplı yükseliş trendi içinde yeni bir flama konsolidasyonu oluşturuyor.

Önceki her kırılım, konsolidasyon sürecinin ardından gelen güçlü bir yükselişle sonuçlandı.

Bu teknik modele göre yapılan ölçüm, 150.000 doların üzerindeki bir hedefe işaret ediyor ki bu da mevcut seviyelerden yaklaşık %35’lik bir yukarı potansiyel anlamına geliyor.

Kaynak: TradingView

Bu yöntem, Bitcoin’in boğa piyasası boyunca isabetli sonuçlar verdi.

Önceki geri çekilmelerde önemli destek bölgeleri sürekli olarak alıcı çekti; bu da benzer bir dinamiğin şu anda da devrede olabileceğini gösteriyor.

Güçlü yükseliş trendleri içinde oluşan flama formasyonları, genellikle bir devam sinyali verir ve trendin sona erdiğine değil, güç topladığına işaret eder.

Mevcut fiyat hareketi, Bitcoin’in bu formasyonu tamamladıktan sonra yeni bir patlayıcı yükselişe hazırlanmakta olduğunu gösteriyor.

Uzun Vadeli Yatırımcılar Sağlıklı Bir Dağılım Modeli Oluşturuyor

Zincir üstü veriler, son satış baskısının geniş çaplı bir dağılımdan değil, 10 yıl ve üzeri süredir Bitcoin tutan yatırımcıların kâr realizasyonundan kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Bu en uzun vadeli yatırımcılar, Bitcoin’in 120.000 doların üzerine çıkarak yeni zirvelere ulaşmasının ardından satışa geçti.

Satışlardaki artış kayda değer olsa da, büyük ölçüde yalnızca bu yaş grubuyla sınırlı görünüyor. Tarihsel veriler de bunu doğruluyor.

Uzun vadeli yatırımcılardan gelen önceki büyük satış dalgası Mart 2024’te yaşanmış ve bu dönem kısa vadeli bir düzeltmeye yol açsa da, sonrasında Bitcoin’in yeni zirvelere ulaşmasını engellememişti.

Bu durum, satış baskısının yeni talep tarafından emildiğini ve genel yükseliş trendinin zarar görmediğini gösteriyor.

Güncel veriler, satış baskısının azalmaya başladığını ortaya koyuyor. Bu tür kâr realizasyonları, Bitcoin’in erken dönem yatırımcılarından yeni katılımcılara geçişini sağlayarak mevcut seviyelerde daha istikrarlı elde tutma eğilimi yaratıyor. Bu da uzun vadeli sürdürülebilirliği destekliyor.

BTC Hyper’da Son Fırsat: $HYPER Token Satışı Bitmek Üzere

GENIUS Yasası’nın kabul edilmesiyle birlikte, Bitcoin tabanlı Layer-2 çözümlerine yönelik regülasyon netliği ilk kez bu kadar güçlü hale geldi. Bu gelişme, sektörde BTC Hyper gibi projelerin büyümesini hızlandıracak kritik bir döneme işaret ediyor.

BTC Hyper’ın $HYPER token ön satışı şu ana kadar 3,5 milyon dolardan fazla fon topladı. Ancak ön satış penceresi yalnızca birkaç gün içinde kalıcı olarak kapanacak.

Erken dönem yatırımcılar, anında ve düşük maliyetli Bitcoin işlemleri ile DeFi entegrasyonunu mümkün kılan platformda yerlerini güvence altına almak için hızla harekete geçiyor.

Kaynak: Bitcoin Hyper

$HYPER token, yüksek APY’li staking ödülleri ve yaklaşan DAO lansmanında yönetişim hakları gibi ayrıcalıklar sunuyor.

Federal düzeyde stabilcoin lisanslamasının artık yürürlükte olması, BTC Hyper’ın regülasyona uyumlu wrapped Bitcoin işlevselliğini kurumsal yatırımcılar için daha da cazip hale getiriyor.

Platformun ana ağ lansmanı 2025’in 3. ve 4. çeyreğinde gerçekleştirilirken, önemli borsalarda listelemelerle eş zamanlı olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Mevcut fiyat seviyelerinden $HYPER token satın almak isteyen yatırımcılar için zaman daralıyor. Sınırlı arz tükenmeden önce son katılım fırsatları devam ediyor.