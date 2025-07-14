Bitcoin Fiyatı 120 Bin Doları Aştı! BTC Neden Yükseliyor?

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Bitcoin fiyatı, 14 Temmuz Pazartesi günü 120 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yatırımcılar şimdi “Bitcoin fiyatı neden yükseliyor? Bitcoin’in yükselişi devam edecek mi?” gibi sorular sormaya başladı.

Kurumsal yatırımcı ilgisi, kripto lehine politikalar ve ABD’nin kriptoya yönelik hamleleri Bitcoin’i olumlu yönde etkiledi. Bitcoin bir yılda %100’den fazla değerlendi.

Son 24 saatte %2.5 değer kazanan Bitcoin şu anda 120.701 dolardan işlem görüyor. BTC bir haftada %10.3 değerlendi.

Bitcoin just hit $119,000 for the first time. 10 years ago it was trading at $290. That's a 410x increase (+83% annualized). $BTChttps://t.co/l5IYmkeySJ pic.twitter.com/nz6NxZlY0k — Charlie Bilello (@charliebilello) July 13, 2025

Tasfiyeler 276 Milyon Doları Aştı

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 276 milyon dolardan fazla kaldıraçlı pozisyon tasfiye oldu.

Bunların 183 milyon dolarlık kısmını short pozisyonlar oluşturdu. Bitcoin pozisyonlarındaki tasfiyeler 83.85 milyon doları görürken, Ethereum pozisyonlarındaki tasfiyeler 49.54 milyon doları gördü. XRP, XLM ve Solana da dahil olmak üzere bazı altcoin’lerde de büyük tasfiyeler görüldü.

Piyasada Gözler ABD’nin Kripto Haftasına Çevrildi

Kripto piyasasında gözler 14 Temmuz’da başlayacak olan Kripto Haftası’na çevrildi. ABD’nin Temsilciler Meclisi’ndeki milletvekilleri üç büyük kripto yasa tasarısını inceleyecek. Bu inceleme sonucunda kripto paraların ABD’deki yasal statüsü yeniden şekillenebilir.

Bitcoin Economic Calendar for the week of July 14th ("Crypto Week"):



Monday: Start of the Tornado Cash Trial, U.S. House of Representatives meetings to review the "Anti-CBDC Surveillance State" Act, the "Digital Asset Market Clarity" Act of 2025, and the "GENIUS" Act



Tuesday:… pic.twitter.com/SARipkbi80 — Ledn (@hodlwithLedn) July 13, 2025

Milletvekilleri daha net kripto düzenlemelerin getirilmesini destekliyor. Söz konusu üç kripto yasası onaylanırsa, ABD’nin dijital varlık düzenlemeleri yeniden şekillenebilir ve bu durum piyasalarda ciddi bir etki yaratabilir.

ETF’lere İlgi Artıyor

ETF girişleri ve Ethereum’un 3.000 doları aşmasının da etkisiyle kripto piyasasının toplam değeri 3.81 trilyon dolara ulaştı. ADA ve XRP gibi altcoin’ler de güçlenerek piyasaya duyulan güveni artırdı.

Bu arada DeFi de ivme kazanıyor. DeFi protokollerinin kilitli toplam değeri geçen hafta 20 milyar doları aştı. Sonuç olarak sektörün kilitli toplam değeri şu anda 176 milyar dolar seviyesinde. Kilitli toplam değerdeki bu artış, on-chain finans çözümlerine güvenin arttığını gösteriyor.

Yatırımcılar şimdi gelişmeleri yakından izliyor. ABD’nin yeni gümrük tarifeleri öncesinde Bitcoin’in rekor seviyelere ulaşması birçok analisti şaşkınlığa uğrattı.

ETF’lere yönelik talebin artması ve ABD’nin kripto hamleleri, uzun vadeli yükseliş trendini başlatabilir.