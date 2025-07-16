Trump, Kripto Yasasını Geçirmek Üzere – Tarihi Oylama Yarın!

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ABD Başkanı Donald Trump, Salı gecesi Beyaz Saray’da yaptığı bire bir görüşmelerin ardından, gün içinde büyük kripto yasa tasarılarını engelleyen Cumhuriyetçi vekilleri yeniden saflara çekmeyi başardı.

Gece geç saatlerde gerçekleşen müdahale sonucunda, stablecoin odaklı GENIUS Yasası ile diğer kripto yasalarının ilerlemesi için gereken 12 Cumhuriyetçi vekilden 11’inin desteği sağlandı.

Sürpriz Yenilgi Sonrası Trump Devreye Girdi

Temsilciler Meclisi, “Kripto Haftası” kapsamında Salı günü yapılan oylamada, GENIUS Yasası, CLARITY Yasası ve Anti-CBDC Gözetim Yasası’nın genel kurulda görüşülmesine olanak tanıyacak kural değişikliğini 196’ya karşı 223 oyla reddetti.

Bu beklenmedik yenilgi, Trump yönetiminin dijital varlıklar için kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturma çabasını tehlikeye atmıştı.

Trump, Truth Social’da yazdı.

Yasaya karşı oy kullanan birçok Cumhuriyetçi, tasarının Federal Rezerv’in merkez bankası dijital para birimi (CBDC) oluşturmasına olanak tanıyabileceğinden endişe duyduğunu belirtti. Ancak yasa tasarısında açıkça şu ifade yer alıyor:

“Bu yasa, Federal Rezerv’in halka doğrudan hizmet sunma yetkisini genişlettiği şeklinde yorumlanamaz.”

Trump’ın devreye girmesi, Haziran ayında Senato’dan 68’e karşı 30 oyla geçen GENIUS Yasası için yürütülen iki partili aylardır süren çalışmanın ardından geldi. Söz konusu oylamada 18 Demokrat, çoğu Cumhuriyetçi ile birlikte yasaya destek vermişti.

Yasa tasarısı, stablecoin ihraççılarının tam dolar rezervi bulundurmasını zorunlu kılıyor ve federal düzeyde net denetim çerçeveleri oluşturuyor.

Cumhuriyetçi İsyanı Kripto Yasasını Raydan Çıkarmak Üzereydi

Kripto para yasalarının kaderini belirleyecek oylama öncesi, 13 Cumhuriyetçi vekil, prosedür kuralına karşı oy kullandı. Gerekçeleri ise, yasa tasarısının potansiyel olarak merkez bankası dijital para birimini (CBDC) yetkilendirebileceğine dair duydukları endişeydi.

“Hayır” oyu verenler arasında, Marjorie Taylor Greene (Georgia), Chip Roy (Teksas) ve Andy Biggs (Arizona) gibi önde gelen muhafazakâr isimler yer aldı.

Greene, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, “GENIUS Yasası’nın kural oylamasına HAYIR oyu verdim çünkü tasarı CBDC yasağını içermiyor ve Meclis Başkanı Johnson değişiklik sunmamıza izin vermedi,” diye yazdı.

Meclis Cumhuriyetçileri, süreci hızlandırmak amacıyla Senato’da kabul edilen versiyonu herhangi bir değişiklik yapmadan doğrudan geçirmek istemişti. Bu strateji, yasayı hızla Başkan Trump’ın masasına ulaştırmayı ve her iki kanattan da geçen ilk büyük kripto yasasını hayata geçirmeyi hedefliyordu.

Ancak bu plan, muhafazakâr kanattan gelen isyanla sekteye uğradı. Meclis Başkanı Mike Johnson, Salı günü yapılan Oval Ofis toplantısına telefonla katıldı ve yeniden oylamanın Çarşamba sabahı en erken saatte yapılacağını taahhüt etti.

🚨NOTICE OF ACTION🚨



The Committee granted, by a recorded vote of 8-4, a rule providing for consideration of H.R. 4016, H.R. 3633, H.R. 1919, and S. 1582.



Thanks to @HouseAppropsGOP, @FinancialCmte, and @HouseAgGOP for their testimony tonight. pic.twitter.com/oAqzRkXVRa — House Rules Committee (@RulesReps) July 15, 2025

Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi, ilgili komitelerin tanıklıklarının ardından 8’e karşı 4 oyla kripto yasalarının görüşülmesine onay verdi.

Kripto politikalarına genelde destek veren Cumhuriyetçi vekil Warren Davidson, yasaların ayrılarak oylanmasını eleştirdi ve bu stratejiyi “başarısızlığa programlanmış bir karar” olarak nitelendirdi.

Buna karşın, Mali Hizmetler Komitesi Başkanı French Hill, yaklaşımı savundu:

“Bu yasalar, yatırımcıları ve tüketicileri koruyacak ve Amerika’yı finansal teknolojiler ile dijital varlıklar alanında lider yapacak.”

GENIUS Yasası, stablecoin ihraç eden kuruluşlar için federal lisans zorunluluğu getiriyor ve ihraç edilen stablecoin’lerin ABD doları ya da eşdeğer likit varlıklarla tamamen desteklenmesini şart koşuyor.

Tasarı aynı zamanda, iflas durumları için tüketici koruma önlemleri içeriyor. Stablecoin sahipleri, bu tür senaryolarda öncelikli ödeme hakkına sahip olacak.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi üyesi Tim Moore da kısa süre önce X üzerinden yaptığı paylaşımla yasaya desteğini açıkladı.

Congress has a real opportunity to ensure America leads on crypto.



The House must pass the CLARITY Act, the GENIUS Act, and the Anti-CBDC Surveillance State Act to protect innovation, privacy, and the future of the U.S. dollar. pic.twitter.com/dZsRMh40fT — Congressman Tim Moore (@RepTimMooreNC) July 15, 2025

ABD Hazine Bakanı: Stablecoin’ler Doların Üstünlüğünü Güçlendirebilir

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, GENIUS Yasası’nın en güçlü savunucularından biri olarak öne çıkarken, stablecoin’lerin ABD’nin para üstünlüğünü tehdit etmek yerine güçlendirebileceğini vurguladı.

Bessent’in bu açıklamaları, özellikle Avrupa’dan gelen ABD dijital varlık politikalarına yönelik endişelere doğrudan yanıt niteliği taşıyor.

Crypto is not a threat to the dollar. In fact, stablecoins can reinforce dollar supremacy.



Digital assets are one of the most important phenomena in the world right now, yet they have been ignored by national governments for far too long.



This administration is committed to… pic.twitter.com/vWsLgYyNW7 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) June 18, 2025

Hazine Bakanı, kripto paraları “şu anda dünyadaki en önemli olgulardan biri” olarak tanımlarken, dijital varlıkların “ulus devletler tarafından çok uzun süredir göz ardı edildiğini” de sert bir dille eleştirdi.

Bessent’in bu yaklaşımı, ABD destekli stablecoin’lere karşı Avrupa’da artan dirençle keskin bir tezat oluşturuyor.

İtalya Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti, ABD’nin stablecoin politikalarının “euro üzerinde ticaret tarifelerinden daha tehlikeli etkiler” yaratabileceği uyarısında bulundu.

Avrupalı yetkililer, dolar bazlı stablecoin’lerin, Avrupa vatandaşlarına yerel finansal kurumları baypas eden alternatif ödeme yöntemleri sunarak parasal egemenliği zayıflatmasından endişe ediyor.

Stablecoin piyasası, son beş yılda 10 milyar doların altından 239 milyar dolara ulaştı. Bu varlıkların %98’i dolara sabitlenmiş durumda ve işlemlerin %80’i ABD dışında gerçekleşiyor.

Bu hızlı büyüme, Avrupa Merkez Bankası’nı dijital euro projesini hızlandırmaya itti, ancak uygulamaya geçilmesi hâlâ yıllar sürebilir.

Öte yandan, GENIUS Yasası etrafındaki siyasi kriz sona yaklaşırken, ABD bankacılık düzenleyicileri Pazartesi günü yeni bir rehber yayınladı.

Federal Reserve, FDIC ve OCC tarafından yapılan ortak açıklamada, bankaların kripto para saklama hizmeti sunabileceği ve bu işlemlerin hem emanetçi (fiduciary) hem de emanet dışı (non-fiduciary) şekillerde gerçekleştirilebileceği netleştirildi.

Açıklamada, mevcut risk yönetim protokollerinin korunacağı, ancak kriptoyla ilgili faaliyetlerdeki eski kısıtlamaların kaldırıldığı vurgulandı.